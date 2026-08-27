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Milan, Leao tra Aston Villa e Galatasaray: le ultime news Sky Sport (leggi di più)
Cessione Leão, stabilita la timeline: vertice a pranzo e incontro nel pomeriggio. Ore decisive in casa Milan Pianeta Milan (leggi di più)
⚽ Rafael Leão: al Galatasaray o all'Aston Villa?? 🛑 Notizie dell’ultim’ora giovedì 27 agosto 2026 musicletter (leggi di più)
Leao vuole un sacco di soldi dal Galatasaray: chiesti 12 milioni garantiti e 3 variabili Milan News (leggi di più)
Calciomercato, ore bollenti per Leao: due offerte sul tavolo, il sostituto Sportface.it (leggi di più)
Calciomercato Milan, Aston Villa-Leao: le cifre sul tavolo Milan Vibes (leggi di più)
Calciomercato, news di oggi in diretta: Rafa Leao, accordo tra Milan e Galatasaray. Juve-Kessié, serve l'addio di David Fanpage (leggi di più)
La volontà è quella di prendere, al posto di Leao, uno da Milan anche spendendo una cifra importante Milan News (leggi di più)
Calciomercato Milan, tutto fatto con Galatasaray e Aston Villa: la decisione di Leão Radio Rossonera (leggi di più)
Fabrizio Romano conferma: "Decisione nelle mani di Leao: accettare il Galatasary o l'Aston Villa" Milan News (leggi di più)
Milan, accettate due offerte per Leão: ora decide lui dove andare. La situazione | PM News Pianeta Milan (leggi di più)
Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 27 agosto: Monza, doppio colpo dal Napoli. Leao, è lotta Galatasaray-Aston Villa Sportitalia (leggi di più)
⚽ Calciomercato: a chi interessa Rafael Leão? 🛑 Notizie dell’ultim’ora giovedì 27 agosto 2026 musicletter (leggi di più)
Notte clamorosa: cosa è successo a Leao. Il Milan ha accettato due offerte, Rafa deve scegliere Milan News (leggi di più)
Mercato Napoli, Rafael Leao crea scompiglio tra i partenopei Sportal.it (leggi di più)
Da Milano a Istanbul passando per Birmingham: la telenovela Rafa Leão infiamma il calciomercato Tribuna.com (leggi di più)
Calciomercato Milan, Aston Villa sorpassa il Gala: sceglie Leao Milan Vibes (leggi di più)
Intrigo Leao: accordo di massima Galatasaray-Milan, ma l'Aston Villa rilancia Calciomercato (leggi di più)
Calciomercato Milan, Leao a un passo dal Galatasaray: le cifre Milan Vibes (leggi di più)
Addio al Milan, quanto può guadagnare Rafa Leao al Galatasaray Calciomercato (leggi di più)
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