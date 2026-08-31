📊Chi vincerà la Serie A 2026-2027 di calcio? Vota la tua squadra (Sondaggio)

La Serie A 2026-2027 è iniziata e la corsa al titolo è già entrata nel vivo. La stagione mette di fronte 20 squadre, pronte a contendersi il campionato fino alla primavera del 2027. La competizione è in programma dal 22 agosto 2026 al 30 maggio 2027. La squadra campione in carica è l’Inter. Ma chi riuscirà a conquistare lo scudetto al termine della stagione? Esprimi la tua preferenza nel nostro sondaggio e indica la squadra che, secondo te, vincerà il campionato.

Serie A 2026-2027, le squadre

Il campionato presenta una composizione diversa rispetto alla stagione precedente. Sono tre le squadre che hanno lasciato la massima serie: Cremonese, Verona e Pisa, retrocesse in Serie B al termine della stagione 2025-2026. Al loro posto sono arrivate Venezia, Frosinone e Monza. Il Venezia ha conquistato la Serie B 2025-2026 ed è tornato in Serie A dopo un anno di assenza. Il Frosinone, invece, ha ottenuto il ritorno nella massima serie dopo due stagioni. Il Monza ha completato il gruppo delle neopromosse grazie alla vittoria nei play-off.

Le 20 squadre partecipanti sono:

Atalanta

Bologna

Cagliari

Como

Fiorentina

Frosinone

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Parma

Roma

Sassuolo

Torino

Udinese

Venezia

Lombardia regione più rappresentata

La Lombardia è la regione con il maggior numero di squadre nel campionato. Sono cinque i club lombardi: Atalanta, Como, Inter, Milan e Monza. Seguono Emilia-Romagna e Lazio, entrambe con tre formazioni. La prima schiera Bologna, Parma e Sassuolo. La seconda conta invece Frosinone, Lazio e Roma. Il Piemonte ha due rappresentanti, Juventus e Torino. Una sola squadra è presente, invece, per Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. Si tratta rispettivamente di Napoli, Udinese, Genoa, Lecce, Cagliari, Fiorentina e Venezia. Per la Toscana si tratta della prima volta con una sola squadra in Serie A dopo sette anni. Lo stesso dato riguarda il Veneto, dopo la retrocessione del Verona. Con il ritorno del Frosinone, inoltre, il Lazio torna ad avere tre squadre nella massima serie dopo due anni.

Le città con più squadre

Milano e Roma restano i due principali poli cittadini del campionato. A Milano giocano Inter e Milan. A Roma sono presenti Lazio e Roma. Anche Torino conta due formazioni. La città piemontese è rappresentata da Juventus e Torino. Queste tre città ospitano quindi sei delle 20 squadre della Serie A 2026-2027.

Calendario e orari

La stagione prevede due turni infrasettimanali. Gli appuntamenti sono fissati per il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027. Sono inoltre previste tre soste per gli impegni delle nazionali: 27 settembre e 4 ottobre 2026, 15 novembre 2026 e 28 marzo 2027. Il calendario comprende anche la sosta natalizia del 27 dicembre 2026. Per il sesto anno consecutivo, il calendario non segue una perfetta simmetria tra andata e ritorno. Le gare della seconda parte del campionato, quindi, non riproporranno necessariamente lo stesso ordine delle partite disputate nella prima metà. La programmazione ordinaria prevede una partita al venerdì, tre al sabato, cinque alla domenica e una al lunedì. Gli orari comprendono diverse fasce, dalle 12:30 alle 20:45. In alcune giornate il programma cambia per lasciare spazio alle soste delle nazionali o ai turni infrasettimanali.

La prima parte della stagione

La 1ª giornata si è disputata a partire da sabato 22 agosto 2026, con la conclusione fissata per lunedì 24 agosto. La 2ª giornata è invece in programma da venerdì 28 agosto a lunedì 31 agosto 2026. La terza giornata non prevede partite alle 12:30. Particolare anche la programmazione di gennaio. La 17ª giornata si disputa il 2 e 3 gennaio 2027, mentre la 18ª giornata è prevista tra il 5 e il 7 gennaio. Le ultime due giornate hanno una programmazione specifica. La 37ª giornata è fissata per domenica 23 maggio 2027. L’ultima giornata, la 38ª, si disputa domenica 30 maggio. In linea generale, le dieci partite delle ultime due giornate sono previste in contemporanea. Tuttavia, la Lega può organizzare più blocchi per mantenere la contemporaneità tra le squadre coinvolte nella stessa situazione di classifica.

Chi vincerà il campionato?

La stagione è appena iniziata, ma il confronto per il titolo coinvolge tutte le principali realtà della Serie A. Il nostro sondaggio permette ai lettori di esprimere la propria preferenza. Quale squadra pensi che vincerà la Serie A 2026-2027? Scegli il club che ritieni favorito e partecipa alla votazione.

Il nostro sondaggio resterà aperto fino al 30 aprile 2027. Il sistema è strutturato per impedire votazioni multiple da parte dello stesso partecipante. Il risultato rappresenterà quindi le preferenze espresse dai partecipanti al sondaggio del sito e non una previsione ufficiale sull’esito del campionato. Ora tocca a te: vota la squadra che secondo te conquisterà lo scudetto 2026-2027. (La redazione)

*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto. Chi vincerà la Serie A 2026-2027 di calcio? Vota la tua squadra (Il sondaggio scade il 30.04.2027) Atalanta VOTA Bologna VOTA Cagliari VOTA Como VOTA Fiorentina VOTA Frosinone VOTA Genoa VOTA Inter VOTA Juventus VOTA Lazio VOTA Lecce VOTA Milan VOTA Monza VOTA Napoli VOTA Parma VOTA Roma VOTA Sassuolo VOTA Torino VOTA Udinese VOTA Venezia VOTA