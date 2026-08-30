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🏟️​👥🎸 Concerti e festival settembre 2026 • Calendario aggiornato a oggi lunedì 31 agosto 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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30 Agosto 2026

Concerti e Festival

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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Aug
30
Franz Ferdinand at Villa Negri (30 Aug 26)
Villa Negri, Romano D'Ezzelino, Italy
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Aug
30
Fulminacci at Esedra di Palazzo Te (30 Aug 26)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It
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Aug
30
Raf at Teatro Romano (30 Aug 26)
Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 2, 37129, Verona, Italy
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Aug
30
Antonello Venditti at Foro Boario (30 Aug 26)
Foro Boario, Via Peppino Orlando snc, 72017, Ostuni, Italy
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Aug
30
Massimo Ranieri at Villa Bellini (30 Aug 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
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Aug
30
Dimartino at Ponte d'Augusto (30 Aug 26)
Ponte d'Augusto, Via Tre Ponti, 05035, Narni, Italy
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Aug
30
Berlioz Gilles Peterson toy tonics Omasta Kahil El'zabar
Cella Monte, Italy
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Aug
30
Sick Tamburo at SUN DONATO FESTIVAL (30 Aug 26)
SUN DONATO FESTIVAL, Bologna, Italy
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Aug
31
James McMurtry at Circolo Admr Chiari (31 Aug 26)
Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chia
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Aug
31
Raphael Gualazzi at Piazza Pierobon (31 Aug 26)
Piazza Pierobon, 35013, Cittadella, Italy
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Sep
01
99 Posse at Piazza Vittorio Veneto (01 Sep 26)
Piazza Vittorio Veneto, Sesto Fiorentino, Italy
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Sep
01
Carmen Consoli at Castello Scaligero (01 Sep 26)
Castello Scaligero, Piazza Giovanni XXIII, 37100, Villafranca d
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Sep
02
Il Tre at Circolo Magnolia (Indoor) (02 Sep 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Sep
02
Antonello Venditti at Cava Del Sole - Arena (02 Sep 26)
Cava Del Sole - Arena, Strada Statale 7 Via Appia 32, 75100, Ma
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Sep
02
Karel Music Expo 2026
Lazzaretto di Cagliari, Via dei Navigatori 1, 09126, Cagliari,
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Sep
03
Joji and Tommy Richman at Unipol Forum (03 Sep 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Sep
03
Judas Priest at Parco San Valentino (03 Sep 26)
Parco San Valentino, Via San Valentino, 33170, Pordenone, Ital
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Sep
03
Mannarino at Arena Flegrea (03 Sep 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
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Sep
03
The Zen Circus at Piazza Vittorio Veneto (03 Sep 26)
Piazza Vittorio Veneto, Sesto Fiorentino, Italy
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Sep
04
TonyPitony at Ippodromo Snai San Siro (04 Sep 26)
Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

lunedì, 31 agosto 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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