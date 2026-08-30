lunedì 31 agosto 2026
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Franz Ferdinand at Villa Negri (30 Aug 26)
Villa Negri, Romano D'Ezzelino, Italy
Fulminacci at Esedra di Palazzo Te (30 Aug 26)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It
Raf at Teatro Romano (30 Aug 26)
Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 2, 37129, Verona, Italy
Antonello Venditti at Foro Boario (30 Aug 26)
Foro Boario, Via Peppino Orlando snc, 72017, Ostuni, Italy
Massimo Ranieri at Villa Bellini (30 Aug 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
Dimartino at Ponte d'Augusto (30 Aug 26)
Ponte d'Augusto, Via Tre Ponti, 05035, Narni, Italy
Berlioz Gilles Peterson toy tonics Omasta Kahil El'zabar
Cella Monte, Italy
Sick Tamburo at SUN DONATO FESTIVAL (30 Aug 26)
SUN DONATO FESTIVAL, Bologna, Italy
James McMurtry at Circolo Admr Chiari (31 Aug 26)
Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chia
Raphael Gualazzi at Piazza Pierobon (31 Aug 26)
Piazza Pierobon, 35013, Cittadella, Italy
99 Posse at Piazza Vittorio Veneto (01 Sep 26)
Piazza Vittorio Veneto, Sesto Fiorentino, Italy
Carmen Consoli at Castello Scaligero (01 Sep 26)
Castello Scaligero, Piazza Giovanni XXIII, 37100, Villafranca d
Il Tre at Circolo Magnolia (Indoor) (02 Sep 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Antonello Venditti at Cava Del Sole - Arena (02 Sep 26)
Cava Del Sole - Arena, Strada Statale 7 Via Appia 32, 75100, Ma
Karel Music Expo 2026
Lazzaretto di Cagliari, Via dei Navigatori 1, 09126, Cagliari,
Joji and Tommy Richman at Unipol Forum (03 Sep 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Judas Priest at Parco San Valentino (03 Sep 26)
Parco San Valentino, Via San Valentino, 33170, Pordenone, Ital
Mannarino at Arena Flegrea (03 Sep 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
The Zen Circus at Piazza Vittorio Veneto (03 Sep 26)
Piazza Vittorio Veneto, Sesto Fiorentino, Italy
TonyPitony at Ippodromo Snai San Siro (04 Sep 26)
Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
lunedì, 31 agosto 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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