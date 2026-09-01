martedì 1 settembre 2026
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Concerti e festival in programma
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
Cristina D'Avena I Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
JOJI: SOLARIS
Unipol Forum - Assago
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
Gemitaiz - Elsewhere - Live Tour 2026
Reggia di Caserta - Caserta
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
Hermanos Gutiérrez
Teatro degli Arcimboldi - Milano
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
ECCA VANDAL
Santeria Toscana 31 - Milano
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
CHIELLO
Piazza Santa Maria delle Carceri - Prato
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
Mannarino
Arena Flegrea - Napoli
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
Cristiano De Andrè - De Andrè canta De Andrè | Festa de l’Unità di Reggio Emilia
Iren Green Park - Arena - Reggio Emilia
Set03
giovedì 03 Settembre 2026
Edoardo Bennato | Beat Festival
Parco di Serravalle - Empoli
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
Castello Volante - Venerdi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
Il ConcerTony | I-Days Milano Coca Cola 2026
Ippodromo SNAI San Siro - Milano
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
DECIBEL OPEN AIR - FRIDAY (DAY1)
Parco Delle Cascine - Firenze
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
DECIBEL OPEN AIR - FULL WEEK END PASS
Parco Delle Cascine - Firenze
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
1 - Paola Bonfante
Teatro degli Impavidi - Sarzana
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
2 - Chiara Pavan, Gaia Manzini
Moderno Multisala - Sarzana
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
34 - Mauro Bellei
Fortezza Firmafede - Fossato - Sarzana
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
3 - Paolo Pecere
Teatro degli Impavidi - Sarzana
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
99 Posse at Piazza Vittorio Veneto (01 Sep 26)
Piazza Vittorio Veneto, Sesto Fiorentino, Italy
Carmen Consoli at Castello Scaligero (01 Sep 26)
Castello Scaligero, Piazza Giovanni XXIII, 37100, Villafranca d
Il Tre at Circolo Magnolia (Indoor) (02 Sep 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Antonello Venditti at Cava Del Sole - Arena (02 Sep 26)
Cava Del Sole - Arena, Strada Statale 7 Via Appia 32, 75100, Ma
Karel Music Expo 2026
Lazzaretto di Cagliari, Via dei Navigatori 1, 09126, Cagliari,
Joji and Tommy Richman at Unipol Forum (03 Sep 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Judas Priest at Parco San Valentino (03 Sep 26)
Parco San Valentino, Via San Valentino, 33170, Pordenone, Ital
Mannarino at Arena Flegrea (03 Sep 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
The Zen Circus at Piazza Vittorio Veneto (03 Sep 26)
Piazza Vittorio Veneto, Sesto Fiorentino, Italy
TonyPitony at Ippodromo Snai San Siro (04 Sep 26)
Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
Madame at Trentino Music Arena (04 Sep 26)
Trentino Music Arena, Via di S. Vincenzo, 38123, Trento, Italy
Stefano Bollani at Piazza Santa Maria Delle Carceri (04 Sep 26)
Piazza Santa Maria Delle Carceri, Piazza Santa Maria delle Carcer
Arisa at Piazza Capitolo (04 Sep 26)
Piazza Capitolo, Piazza Capitolo, 33051, Aquileia, Italy
Nicola Piovani at Sala Santa Cecila Auditorium Parco della Musica
Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d
Sud Sound System at Piazzale Vecchia Stazione (04 Sep 26)
Piazzale Vecchia Stazione, Piazzale Vecchia Stazione 4, 12100,
cmqmartina and Eva Bloo at Giardino Parker Lennon (04 Sep 26)
Giardino Parker Lennon, Via del Lavoro, 40127, Bologna, Italy
Festa de l’Unità di Reggio Emilia 2026
Iren Green Park Arena, Via dell'Aeronautica 5, 42121, Reggio Em
Pooh at Castello Sforzesco (04 Sep 26)
Castello Sforzesco, Piazza Ducale, 27029, Vigevano, Italy
Dimartino at Arena Casa delle Arti (05 Sep 26)
Arena, Casa delle Arti, Via Padre Michele Accolti Gil, 70014,
Sick Tamburo at Camping San Martino (05 Sep 26)
Camping San Martino, Finale Ligure, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
martedì, 1 settembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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