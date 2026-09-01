Targa Mei Musicletter 2026: Freak Out Magazine, MySpiace e Voci per la libertà sono i vincitori della XIV edizione

Sono stati annunciati i vincitori della XIV edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web, ideato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it con la collaborazione di Giordano Sangiorgi, patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

I vincitori

Il riconoscimento come Miglior sito web va a Freak Out Magazine, mentre il premio per il Miglior blog personale è stato assegnato a MySpiace di Paolo Albera.

Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter 2026, dedicato quest’anno al Miglior progetto musicale per la libertà e la pace, va invece a Voci per la libertà.

La premiazione a Faenza

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 3 ottobre 2026, dalle ore 16, presso il Palazzo Comunale di Faenza, in occasione del MEI, nell’ambito del Forum del giornalismo musicale, diretto da Enrico Deregibus. Per ulteriori aggiornamenti sulla Targa Mei Musicletter e sulle iniziative collegate è possibile consultare i siti ufficiali di Musicletter.it e del MEI.

Chi sono i vincitori

Freak Out Magazine (Miglior sito web)

Freak Out Magazine, con base a Torre del Greco (Napoli), è una delle realtà più longeve dell’editoria indipendente italiana. Nato nel 1989 come fanzine fotocopiata, poi ciclostilata e infine stampata a colori in offset, ha attraversato diverse fasi della propria storia seguendo i cambiamenti musicali, sociali ed editoriali. La sua natura cartacea lo ha sempre contraddistinto, anche grazie a una distribuzione gratuita e capillare su tutto il territorio italiano. Un ruolo importante è stato svolto dalle società di distribuzione discografica indipendenti, che accoglievano volentieri centinaia di copie da inserire nei pacchi di dischi destinati ai numerosi negozi sparsi in tutta Italia. La tiratura massima raggiunta è stata di 20.000 copie. Nel corso degli anni non sono mancati numeri speciali dedicati ai festival: per cinque edizioni, in particolare, Freak Out ha raccontato da dentro il Neapolis Festival. A questi si sono aggiunte numerose media partnership con club e artisti, che hanno contribuito alla diffusione del free press. Da circa quindici anni la rivista viene pubblicata esclusivamente come web magazine, anche se la sua presenza online risale al 2005, quando è nato il sito www.freakoutmagazine.it. Oggi il database del magazine raccoglie oltre 20.000 articoli.

MySpiace (Miglior blog personale)

Paolo Albera, classe 1979, è un giornalista musicale e autore di www.myspiace.it, blog nato nel 2010 con l’obiettivo di raccontare dischi, eventi e canzoni in modo accessibile a tutti, anche a chi non possiede conoscenze tecniche o una formazione specifica in ambito musicale. L’autore si presenta con una definizione che riassume bene lo spirito del blog: «Scrivo di musica per chi non legge di musica». Nel corso degli anni, a MySpiace si sono affiancati altri progetti e canali: la pagina Instagram, dedicata alle ispirazioni musicali quotidiane, e il canale Telegram, pensato per informare sugli appuntamenti live a Torino. A questi si aggiunge la collaborazione con RadioOhm per l’organizzazione delle selezioni piemontesi di Arezzo Wave. Nel tempo sono arrivate anche le collaborazioni con Rockerilla, per l’edizione cartacea, e PolvereMag, per quella online. Albera si presenta oggi con una definizione che racconta anche il passare del tempo e l’evoluzione del suo percorso: «non sono più quello del primo album».

Voci per la libertà (Miglior progetto musicale per la libertà e la pace)

Al fianco di Amnesty International Italia, “Voci per la libertà” si è impegna nella promozione dei diritti umani attraverso la cultura musicale e l’aggregazione giovanile, riuscendo a qualificarsi come colonna portante in ambito sociale ed artistico in un territorio, come quello polesano, con capacità culturali ancora poco sviluppate. Gli eventi ed i progetti promossi dall’associazione negli anni, divenuti punto di riferimento della tradizione artistica territoriale, hanno permesso la creazione di reti per lo sviluppo di attività culturali e sociali, favorendo, inoltre, la partecipazione al mondo del volontariato. Grazie all’impegno dei volontari ed al successo della sua programmazione, Voci per la Libertà è diventata un’eccellenza culturale, nota in tutta Italia. Voci per la libertà, in sostanza, è un porto sicuro per chi crede in un futuro di volontariato attivo nella provincia di Rovigo, ma soprattutto per chi crede e lotta per i diritti umani e per tutti coloro che da essi devo essere tutelati.

Albo d’oro

2026

• Freak Out Magazine – Miglior sito web

• MySpiace di Paolo Albera – Miglior blog personale

• Voci per la libertà – Premio speciale “Miglior progetto musicale per la libertà e la pace”

2025

• RootsHighway – Miglior sito web

• Mannaggiallamusica di Diego Perugini – Miglior blog personale

• Musica Senza Confini – Premio speciale “Miglior progetto musicale per l’inclusione sociale”

2024

• Mescalina – Miglior sito web

• Fard Rock di Joyello Triolo – Miglior blog personale

• Premio LaMiaTerra – Premio speciale “Miglior progetto musicale per l’ambiente”

2023

• All Music Italia – Miglior sito web

• Diario di un prete di Don Massimo Granieri – Miglior blog personale

• Rocket Girls di Laura Gramuglia – Premio speciale “Miglior podcast di musica”

2022

• Extra! Music magazine – Miglior sito web

• Una volta ho suonato il sassofono di Giuseppe Di Lorenzo – Miglior blog personale

• Canzoni contro la guerra – Premio speciale “Migliore iniziativa culturale contro la guerra”

2021

• Humans vs Robots – Miglior sito web

• Onde Funky di Paola Gallo – Miglior blog personale

• Bauli in Piazza – We Make Events Italia – Premio speciale “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo”

2020

• Il Giornale della Musica – Miglior sito web

• Going Underground di Monica Mazzoli – Miglior blog personale

• Goodfellas – Premio speciale “Miglior distributore discografico”

2019

• Deerwaves – Miglior sito web

• Pensierosecondario di Stefano Solventi – Miglior blog personale

• Noi siamo Afterhours di Giorgio Testi – Premio speciale “Miglior documentario musicale”

2018

• Kalporz – Miglior sito web

• Reverendo Lys di Franco Dimauro – Miglior blog personale

• Umbria Jazz – Premio speciale “Miglior festival musicale italiano”

2017

• Rockol – Miglior sito web

• L’ultima Thule di Federico Guglielmi – Miglior blog personale

• Big Time – Premio speciale “Miglior ufficio stampa”

2016

• DLSO – Miglior sito web

• Tony Face di Antonio Bacciocchi – Miglior blog personale

• Rock and Roll Circus e Rock Bazar – Premio speciale “Miglior programma radiofonico” (ex aequo)

2015

• Sentireascoltare – Miglior sito web

• Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa e Withnail e io di Carlo Bordone – Miglior blog personale (ex aequo)

• Blow Up – Premio speciale “Miglior rivista cartacea”

2014

• Distorsioni – Miglior sito web

• L’ultima Thule di Federico Guglielmi – Miglior blog personale

• Webnotte, Roxy Bar TV, Casa Bertallot, Ghiaccio Bollente e Rai Gulp Music – Premi speciali per l’informazione musicale sul web e in TV

2013

• OndaRock – Miglior sito web

• Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa – Miglior blog personale

• Nessun premio speciale

Conclusione

La Targa Mei Musicletter conferma anche quest’anno l’importanza dell’informazione musicale sul web e dei progetti che contribuiscono a raccontare e sostenere la musica e non solo. Freak Out Magazine, MySpiace e Voci per la libertà sono i tre vincitori della XIV edizione del premio. L’appuntamento per la premiazione è fissato per sabato 3 ottobre al Mei di Faenza, nell’ambito del Forum del giornalismo musicale. (La redazione)