Il disco in evidenza: you made me/skin on linen, 2026, PISS

I PISS, band di Vancouver (British Columbia), pubblicheranno il 30 ottobre 2026 il loro album di debutto, you made me/skin on linen. Il disco uscirà nei formati LP, CD e cassetta, oltre che in digitale, via Sub Pop nel mondo e Paper Bag Records in Canada. Il gruppo riunisce Taylor Zantingh, Tyler Paterson, Gavin Moya e Garreth Roberts. La formazione canadese attraversa punk, poesia, sound collage, performance art e arti visive, costruendo un progetto che mette in relazione la dimensione personale con quella politica.

you made me / skin on linen: il primo album

Il disco affronta il tema di un’infanzia segnata dalla violenza strutturale, sistemica e intima. I PISS sviluppano questo argomento attraverso immagini legate alla creazione artistica. Nel corso dell’album, infatti, ogni esperienza diventa una traccia capace di modificare la persona. Il concetto richiama l’argilla, che cambia forma attraverso i segni lasciati sulla sua superficie. Allo stesso modo, le esperienze vissute possono contribuire alla costruzione o alla deformazione dell’identità. L’album non propone una lettura univoca. Al contrario, considera la violenza come una presenza diffusa nella cultura e lascia spazio a diverse interpretazioni. Il disco invita così a interrogarsi sul rapporto tra violenza, crescita e identità. Le domande centrali riguardano soprattutto il peso delle ferite personali. Resta da capire quanto queste esperienze diventino parte del nostro modo di essere e se sia possibile distinguere ciò che ci è accaduto da ciò che siamo.

Il primo brano, time loop at hot slit

In vista dell’uscita dell’album, i PISS hanno condiviso il primo brano, time loop at hot slit. La canzone propone un’esplorazione noise-punk dell’esperienza di essere ragazza all’interno di una cultura fondata sulla sessualizzazione. Il brano alterna un ritornello pensato per il movimento a testi poetici e arguti. La performance vocale aggiunge un senso di angoscia e una componente volutamente inquietante. Il video ufficiale è stato co-diretto da Taylor Zantingh, frontwoman dei PISS, e da Vivyen Sagsen. Le immagini sono state girate al Take Yr Time Back di Vancouver, spazio DIY oggi non più attivo. Il brano ha inoltre un legame particolare con la scena underground della città. Prima della pubblicazione ufficiale, infatti, la canzone era già entrata nella dimensione live della band e veniva cantata insieme al gruppo dalla comunità locale.

Il tour internazionale

I PISS porteranno il nuovo progetto anche dal vivo con un tour internazionale da headliner e nei festival. La tournée inizierà il 3 settembre a Margate, nel Regno Unito, con un appuntamento al Where Else?. Tra le date annunciate figurano anche 12 concerti come supporto diretto alla Gilla Band, formazione post-punk di Dublino. Il calendario comprende inoltre l’esibizione del 6 settembre all’End of the Road di Salisbury, nel Regno Unito. Il 25 settembre la band sarà invece al Second Summer Festival di Toronto, in Canada. Il tour proseguirà fino al 14 novembre, quando i PISS concluderanno il percorso al Moth Club di Londra. Tra gli altri appuntamenti figura anche quello di giovedì 5 novembre all’Iceland Airwaves di Reykjavík.

La formazione e la registrazione

La formazione dei PISS comprende Taylor Zantingh alla voce, Tyler Paterson alla chitarra, Gavin Moya al basso e Garreth Roberts alla batteria. La band ha registrato you made me / skin on linen nel gennaio 2025 insieme a Colin Stewart presso gli Hive Creative Labs. L’album arriverà il 30 ottobre 2026. Sub Pop Records ne curerà la pubblicazione a livello internazionale, mentre Paper Bag Records si occuperà dell’uscita in Canada. Con il loro primo album, i PISS sviluppano quindi un lavoro che unisce musica, arti visive e performance. Al centro resta una riflessione sulla violenza e sulle tracce che le esperienze possono lasciare nella costruzione dell’identità. (La redazione)