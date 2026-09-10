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Questo Como è uno spot per il calcio italiano: quattro goal all'esordio in Champions e una mentalità da big europea Goal.com (leggi di più)
Como-Lipsia 4-1 le pagelle | Baturina 8,5 è nella storia e Douvikas 8 segna sempre Un monumento per Da Cunha 7,5 Zazoom Social News (leggi di più)
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Champions League, Como da favola al debutto: Lipsia travolto 4-1, il Sinigaglia celebra una notte storica alloranews.com (leggi di più)
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