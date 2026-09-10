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La Roma va in vantaggio, il Fenerbahce la riprende: finisce 1-1 Gazzetta di Parma (leggi di più)
Cristante, il primo gol della Roma in Champions dopo 7 anni. VIDEO Sky Sport (leggi di più)
Fenerbahçe-Roma 1-1, Cristante illude i giallorossi: Brown firma il pari IlFaroOnline (leggi di più)
Fenerbahce-Roma 1-1, le pagelle della partita di Champions Sky Sport (leggi di più)
Fenerbahce-Roma 1-1 – (39′ Cristante, 48′ Brown) – Pari all’esordio Retesport (leggi di più)
Roma, pari al ritorno in Champions: 1-1 con il Fenerbahce Il Globo (leggi di più)
La Roma soffre ma strappa il pari in Turchia: non basta Cristante contro il Fenerbahce Tuttosport (leggi di più)
Fenerbahce-Roma 1-1, le pagelle: Cristante e N'Dicka da battaglia, Dybala brilla eurosport.it (leggi di più)
I voti di Fenerbahce-Roma 1-1: Ndicka è il migliore in campo IlRomanista.eu (leggi di più)
La Roma pareggia 1-1 a Istanbul con il Fenerbahce: a Cristante risponde Brown eurosport.it (leggi di più)
Cristante-gol, la Roma segna in Champions dopo 2745 giorni Sky Sport (leggi di più)
Fenerbahçe-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Cristante illude Gasperini, Malen con le polveri bagnate, Dybala c'è Goal.com (leggi di più)
Champions League, Fenerbahce-Roma 1-1: Brown risponde a Cristante sportmediaset.mediaset.it (leggi di più)
Il Fenerbahce prova a spaventare la Roma con Frankenstein: "Tornati a tormentare l’Europa" Sky Sport (leggi di più)
Champions: Brown risponde a Cristante, la Roma pareggia 1-1 col Fenerbahce Il Mattino di Padova (leggi di più)
Champions: Brown risponde a Cristante, la Roma pareggia 1-1 col Fenerbahce ANSA (leggi di più)
Fenerbahce-Roma 1-1: Cristante non basta, Gasp pareggia alla prima in Champions League RomaToday (leggi di più)
Roma, non basta Cristante: è 1-1 col Fenerbahce Fantacalcio (leggi di più)
Fenerbahce-Roma di Champions League 1-1: Cristante illude Gasperini, nella ripresa il pari dei turchi Corriere della Sera (leggi di più)
Fenerbahce-Roma, rigore su Dybala e ammonizione Wesley per simulazione: le decisioni dell'arbitro fanno discutere. Cosa è successo Il Messaggero (leggi di più)
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