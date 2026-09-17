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Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch con Bocca di Lupo and Mouth of the Wolf: il nuovo doppio vinile registrato a Bologna

Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch pubblicheranno il 6 novembre 2026 Bocca di Lupo and Mouth of the Wolf. Il doppio vinile, edito da Sacred Bones, raccoglie due lavori registrati nel luglio 2025 negli storici Fonoprint Studios di Bologna, con composizioni originali, tracce strumentali e la voce di Courtney Barnett.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
17 Settembre 2026

Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch (ph. Santosh Tawde 3)

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Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch pubblicheranno il 6 novembre 2026 Bocca di Lupo and Mouth of the Wolf. Il progetto uscirà per Sacred Bones in un unico formato doppio vinile. I due lavori sono stati registrati nel luglio 2025 a Bologna, negli storici Fonoprint Studios di Via Bocca di Lupo.

La registrazione a Bologna

Bocca di Lupo and Mouth of the Wolf nasce dopo una serie di concerti che aveva portato Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch anche a New York e Chicago. Le sessioni di registrazione si sono svolte nel luglio 2025, pochi giorni prima di un breve tour europeo.

Il tour aveva toccato Parigi, Londra, Ghent, Porto e Bologna. Per la realizzazione dei due lavori, gli artisti hanno inoltre ringraziato Gian Luca Farinelli e Rosanna Mordini della Cineteca di Bologna per il supporto fornito.

Il primo dei due album è Bocca di Lupo. Il disco si apre con una nuova versione di Only Lovers Left Alive, mentre Apology riprende un brano precedente di Van Wissem. Gli altri pezzi sono invece composizioni originali.

Nel brano Never Like You Said compare la voce di Courtney Barnett. Il testo è nato spontaneamente in un’unica take in studio, come risposta emotiva a comportamenti tossici e disonesti osservati nel tempo. Il brano non fa riferimento a una persona specifica.

Pour Deux Femmes contiene invece una conversazione registrata tra Adriana Coppi e Veronica Mayrr, ovvero Deux Femmes. Il dialogo riguarda le “aure” inquietanti di alcuni capi vintage femminili. Black Roses è una poesia originale scritta a Bologna e recitata all’interno della sua stessa ambientazione musicale. Gli altri brani sono strumentali.

Due album in un unico doppio vinile

Il secondo lavoro, Mouth of the Wolf, presenta due lunghe tracce strumentali: In A e Massa Damnata. Entrambe sono nate dalle performance dal vivo e sono costruite con due chitarre elettriche.

I due lavori saranno pubblicati insieme in un unico formato doppio vinile. Mouth of the Wolf, però, avrà una propria veste grafica e una propria copertina, in ragione della sua natura distinta rispetto a Bocca di Lupo.

La pubblicazione riunisce quindi due lavori differenti, entrambi nati dalla collaborazione tra Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch e registrati a Bologna nel luglio 2025.

Conclusione

Bocca di Lupo and Mouth of the Wolf sarà pubblicato il 6 novembre 2026 da Sacred Bones. Il doppio vinile raccoglierà i due lavori registrati da Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch ai Fonoprint Studios di Bologna. Bocca di Lupo alternerà composizioni originali, una nuova versione di Only Lovers Left Alive, contributi vocali e parti strumentali. Mouth of the Wolf sarà invece composto da due lunghe tracce strumentali nate dalle performance dal vivo. (La redazione)

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