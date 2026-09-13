Il disco in evidenza: Half-Told Tales, 2026, Arab Strap

Gli Arab Strap pubblicano Half-Told Tales, il loro nono album in studio, uscito il 4 settembre 2026 per Rock Action. Registrato al Chem19, il disco comprende 14 brani e attraversa disco, metal, post-rock e spoken word, con elementi folk ed elettronici. La band esplora nuovi territori mantenendo la propria identità.
Gli Arab Strap sono tornati con Half-Told Tales, il nono album in studio della band. Il disco è uscito il 4 settembre 2026 per Rock Action, quasi tre decenni dopo la pubblicazione del primo singolo del gruppo.
Registrato al Chem19, Half-Told Tales attraversa disco, metal, post-rock e spoken word. Il lavoro comprende anche elementi folk ed elettronici. Nonostante questa varietà, gli Arab Strap mantengono una precisa identità musicale. La band continua così a esplorare nuovi territori sonori. Allo stesso tempo, conserva le caratteristiche che hanno contraddistinto il proprio percorso.
L’album raccoglie 14 brani: I Get Noise, You You You, Be a Man, Fighting For You, Glamour Magick, Gape, Under Offer, Basic Physics, Sunsong, Dollar Park, Mr. Splitfoot, Ampersand, Fragments e Beats Per Minute.
Con Half-Told Tales, gli Arab Strap uniscono influenze differenti senza perdere la propria riconoscibilità. Il risultato riflette quindi una fase di ricerca e apertura verso nuove direzioni musicali, nel solco delle caratteristiche della band. (La redazione)
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