Home ARTICOLI Il disco in evidenza: Half-Told Tales, 2026, Arab Strap
Categorie: ARTICOLIDISCHI IN EVIDENZAMUSICASTREAMING

Il disco in evidenza: Half-Told Tales, 2026, Arab Strap

Gli Arab Strap pubblicano Half-Told Tales, il loro nono album in studio, uscito il 4 settembre 2026 per Rock Action. Registrato al Chem19, il disco comprende 14 brani e attraversa disco, metal, post-rock e spoken word, con elementi folk ed elettronici. La band esplora nuovi territori mantenendo la propria identità.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Settembre 2026

Arab Strap (press photo)

Segui Musicletter.it su Google

Gli Arab Strap sono tornati con Half-Told Tales, il nono album in studio della band. Il disco è uscito il 4 settembre 2026 per Rock Action, quasi tre decenni dopo la pubblicazione del primo singolo del gruppo.

Un viaggio tra generi diversi

Registrato al Chem19, Half-Told Tales attraversa disco, metal, post-rock e spoken word. Il lavoro comprende anche elementi folk ed elettronici. Nonostante questa varietà, gli Arab Strap mantengono una precisa identità musicale. La band continua così a esplorare nuovi territori sonori. Allo stesso tempo, conserva le caratteristiche che hanno contraddistinto il proprio percorso.

La tracklist

L’album raccoglie 14 brani: I Get Noise, You You You, Be a Man, Fighting For You, Glamour Magick, Gape, Under Offer, Basic Physics, Sunsong, Dollar Park, Mr. Splitfoot, Ampersand, Fragments e Beats Per Minute.

Conclusione

Con Half-Told Tales, gli Arab Strap uniscono influenze differenti senza perdere la propria riconoscibilità. Il risultato riflette quindi una fase di ricerca e apertura verso nuove direzioni musicali, nel solco delle caratteristiche della band. (La redazione)
Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 13 Settembre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Settembre 2026

Articoli recenti

Il disco in evidenza: La verità sul tennis, 2003, Virginiana Miller

13 Settembre 2026

🎾📰 LIVE Tennis: news, aggiornamenti, streaming, dirette tv, risultati • domenica 13 settembre 2026

13 Settembre 2026

⚽ Serie A 2026-2027: calendario, risultati, classifica e highlights di calcio 🔴 domenica 13 settembre 2026

13 Settembre 2026

⚽ CALCIO LIVE serie A e B 2026/2027: incontri, risultati, classifiche, marcatori, highlights • Aggiornamenti di oggi domenica 13 settembre 2026

13 Settembre 2026

🔝💿 Classifica provvisoria 2026: i migliori album del momento (in streaming)

13 Settembre 2026

🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato mese di settembre domenica 13 settembre 2026

13 Settembre 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Segui Musicletter.it su Google