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🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato mese di settembre domenica 13 settembre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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13 Settembre 2026

Concerti e Festival

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domenica 13 settembre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    U.S. FOLGORE CARATESE WOMEN - ARSAGHESE
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
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  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    MARRA - GUE’ - Santeria 10th Anniversary
    Ippodromo SNAI San Siro - Milano
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  • Set14
    lunedì 14 Settembre 2026
    Gianni Morandi | C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
    Castello di Barletta - Barletta
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  • Set14
    lunedì 14 Settembre 2026
    ZEYNE
    Santeria Toscana 31 - Milano
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  • Set14
    lunedì 14 Settembre 2026
    L’ANTIDOTE - Redi Hasa, Rami Khalifé e Bijan Chemirani
    Sale Apollinee del Teatro La Fenice - Venezia
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  • Set15
    martedì 15 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set15
    martedì 15 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set16
    mercoledì 16 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set16
    mercoledì 16 Settembre 2026
    Abbonamento S.S.D. Pro Sesto 1913 2026/27
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Set16
    mercoledì 16 Settembre 2026
    S.S.D. Pro Sesto 1913 - U.S. Città di Pontedera
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Set17
    giovedì 17 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set17
    giovedì 17 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set17
    giovedì 17 Settembre 2026
    Melanie Martinez - HADES: THE SACRIFICE
    Unipol Forum - Assago
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  • Set17
    giovedì 17 Settembre 2026
    Gianni Morandi | C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
    Teatro di Verdura - Palermo
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  • Set17
    giovedì 17 Settembre 2026
    Nascente Trio
    Castello di Comano - Comano
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  • Set18
    venerdì 18 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set18
    venerdì 18 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set18
    venerdì 18 Settembre 2026
    Abbonamento Memorial Morelli - Soevis Cup
    Soevis Arena - Castellanza (Varese)
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  • Set18
    venerdì 18 Settembre 2026
    Vincent Tondo in concerto | MOVIMENTO 9 - concerto-film interattivo di Antoine-G. Tondo
    Caffè Letterario - Roma
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  • Set18
    venerdì 18 Settembre 2026
    CONWAY THE MACHINE | LIVE SHOWCASE
    Casilino Sky Park - Roma
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Sep
13
Giovanni Allevi at Basilica Superiore di San Francesco (13 Sep 26)
Basilica Superiore di San Francesco, Piazza Inferiore di San Fran
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Sep
14
Angelica Anna Castiglia ARYA BIRTHH Francesca Michielin G
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Sep
15
Emma at Ippodromo SNAI San Siro (15 Sep 26)
Ippodromo SNAI San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
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Sep
15
Riccardo Cocciante at Fossato del Castello (15 Sep 26)
Fossato del Castello, Piazza Castello, 70051, Barletta, Italy
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Sep
17
Giorgia at Palazzo Del Turismo (17 Sep 26)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
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Sep
17
Daniele Silvestri at Teatro Grande (17 Sep 26)
Teatro Grande, Scavi di Pompei, 80045, Pompei, Italy
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Sep
19
Giovanni Allevi at Reggia di Caserta (19 Sep 26)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, It
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Sep
19
Nomadi at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco (19 Sep 26)
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
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Sep
19
Gigacon Tuscany 2026
Scandicci, Italy
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Sep
19
SANTRA Fest 2026
Area Eventi - Zona Industriale Santeramo, 70029, Santeramo in Co
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Sep
21
Destroyer at Locomotiv Club (21 Sep 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Sep
22
Federico Albanese at Cavea Roma (22 Sep 26)
Cavea Roma, Via di Salone 290, Roma, 00131, Rome, Italy
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Sep
23
Destroyer at Arci Bellezza (23 Sep 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Sep
24
Giorgia at Palazzo dello Sport (24 Sep 26)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
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Sep
24
Calibro 35 at Hiroshima Mon Amour (24 Sep 26)
Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita
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Sep
25
Meganoidi at Unknown venue (25 Sep 26)
Cremona, Italy
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Sep
25
The Big One 2026
Castello Di Conegliano, 31015, Conegliano, Italy
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Sep
26
Diamanda Galás at Auditorium Paganini (26 Sep 26)
Auditorium Paganini, Viale Barilla - Parco Ex Eridania, 43100,
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Sep
27
Giovanni Allevi “Armonie Invisibili 2026
Castello Di Conegliano, 31015, Conegliano, Italy
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Sep
28
Evanescence at Unipol Arena (28 Sep 26) with Poppy and Nova Twins
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

domenica, 13 settembre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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