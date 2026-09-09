Home ARTICOLI 🇪🇺 Musica registrata, nell’UE ricavi a 6 miliardi di euro nel 2025
Categorie: ARTICOLIDISCHI IN EVIDENZAMUSICA

🇪🇺 Musica registrata, nell’UE ricavi a 6 miliardi di euro nel 2025

Nel 2025 la musica registrata nell’UE raggiunge 6 miliardi di euro, con una crescita del 5,1%. Lo streaming genera circa il 66% dei ricavi. Il report Music in the EU 2026 evidenzia il peso degli artisti nazionali, gli investimenti delle etichette e le sfide legate a innovazione, norme e diritti.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
9 Settembre 2026

Music in the EU 2026

Segui Musicletter.it su Google

Nel 2025 i ricavi della musica registrata nell’Unione Europea hanno raggiunto 6 miliardi di euro, con una crescita del 5,1% rispetto all’anno precedente. Il dato emerge dal report annuale Music in the EU 2026, pubblicato da IFPI, che analizza andamento, impatto e prospettive del settore musicale europeo.

Secondo il rapporto, l’UE rappresenta il 21,3% dei ricavi globali della musica registrata. I risultati confermano il peso dell’Europa non solo sul piano economico, ma anche per la sua capacità di sostenere la produzione musicale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuovi artisti.

Un settore sostenuto dallo streaming e dagli investimenti

Nove dei 20 principali mercati mondiali della musica registrata si trovano nell’Unione Europea. Complessivamente, questi nove mercati hanno generato 5,1 miliardi di euro di fatturato. Nel solo 2025 i ricavi sono aumentati di 293 milioni di euro.

Alla crescita contribuiscono anche gli investimenti delle case discografiche nella ricerca, nello sviluppo e nella promozione di nuovi talenti. A livello globale, nel 2025 le etichette hanno investito 9,3 miliardi di dollari, pari a 8,3 miliardi di euro, in attività di A&R e marketing. Queste risorse sostengono gli artisti nella costruzione di percorsi professionali duraturi e nella possibilità di raggiungere un pubblico internazionale.

Lo streaming continua a essere il principale motore della crescita del settore europeo. Nel 2025 ha rappresentato circa il 66% dei ricavi della musica registrata nella regione.

Il report segnala però anche un margine di sviluppo. La penetrazione degli abbonamenti a pagamento ai servizi di streaming nell’Europa si ferma infatti al 27%, una percentuale inferiore a quella indicata per Stati Uniti e Regno Unito, rispettivamente al 54% e al 47%.

Il peso degli artisti nazionali e le sfide per il futuro

Un altro elemento evidenziato da Music in the EU 2026 riguarda la presenza degli artisti nazionali nelle classifiche. Il 53,5% dei brani presenti nelle Top 10 di fine anno dei singoli Paesi europei è interpretato da artisti nazionali. Il dato viene indicato nel report come significativamente superiore alla media registrata al di fuori dell’Europa.

Il quadro delineato da IFPI mette quindi in evidenza un ecosistema musicale caratterizzato dalla presenza di repertori nazionali, investimenti e diffusione dello streaming. Allo stesso tempo, il rapporto individua alcune priorità per consolidare la posizione dell’Europa nel settore.

Tra queste rientra una più efficace attuazione e applicazione della legislazione già esistente. Il report invita inoltre a sostenere un’innovazione responsabile nell’intelligenza artificiale, accompagnata da misure significative di trasparenza.

Un’ulteriore priorità riguarda i diritti degli autori e dei creatori. Secondo la prospettiva indicata nel rapporto, è necessario garantire che possano continuare a esercitare i propri diritti e a beneficiarne.

Conclusione

I dati del 2025 descrivono un settore musicale europeo in crescita, con 6 miliardi di euro di ricavi e una quota del 21,3% sul mercato globale della musica registrata. Lo streaming resta il principale elemento di sviluppo, mentre gli investimenti delle case discografiche contribuiscono alla scoperta e alla crescita di nuovi talenti.

Il report Music in the EU 2026 sottolinea però anche le opportunità ancora disponibili, a partire dalla diffusione degli abbonamenti a pagamento allo streaming. Per il futuro, IFPI indica nell’applicazione delle norme esistenti, nella trasparenza sull’intelligenza artificiale e nella tutela dei diritti dei creatori alcuni degli elementi necessari per sostenere la crescita del settore musicale europeo. (La redazione)

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 9 Settembre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
9 Settembre 2026

Articoli recenti

🎥 Bruce Springsteen: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut) arriva in video streaming gratuito

9 Settembre 2026

📊Sondaggio politico: vota il tuo partito di riferimento

8 Settembre 2026

📊 Oasis, Blur, The Smiths, The Stone Roses o The Housemartins: qual è la tua band britannica preferita?

8 Settembre 2026

🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato mese di settembre mercoledì 9 settembre 2026

8 Settembre 2026

⚽ LIVE Calcio UEFA Champions League: news, incontri, classifica e marcatori 🔴 mercoledì 9 settembre 2026

8 Settembre 2026

🎾 LIVE Zverev-Darderi: diretta tv streaming tennis us open 🛑 Notizie dell’ultim’ora mercoledì 9 settembre 2026

7 Settembre 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Segui Musicletter.it su Google