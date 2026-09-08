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⚽ LIVE Calcio UEFA Champions League: news, incontri, classifica e marcatori 🔴 martedì 8 settembre 2026

Champions League 2026-2027: date, squadre, formato e finale della 72ª edizione. Il torneo è iniziato il 7 luglio 2026 e terminerà il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid. Partecipano 81 squadre da 53 federazioni UEFA. I campioni in carica sono i francesi del Paris Saint-Germain, vincitori delle ultime due edizioni.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
8 Settembre 2026

Calcio UEFA Champions League

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La UEFA Champions League 2026-2027 è la 72ª edizione della massima competizione europea per club. Si tratta inoltre della 35ª stagione disputata con la denominazione attuale, dopo il passaggio dalla Coppa dei Campioni alla UEFA Champions League. Questa è la terza edizione con il formato a fase campionato. Il torneo è iniziato il 7 luglio 2026 e si concluderà il 5 giugno 2027.

Risultati, classifica e marcatori aggiornati a oggi

Risultati UEFA Champions League

Classifica

Marcatori

La finale a Madrid

L’ultimo atto della competizione si giocherà il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid, in Spagna. Per l’impianto madrileno sarà la seconda finale di Champions League ospitata dopo quella del 2019. La sfida assegnerà il trofeo al termine del percorso europeo.

Le squadre partecipanti

I posti disponibili sono assegnati a 81 squadre provenienti da 53 delle 55 federazioni affiliate alla UEFA.

La distribuzione dei posti segue i criteri previsti dalla competizione e coinvolge club provenienti da diverse federazioni europee.

I campioni in carica

I campioni in carica sono i francesi del Paris Saint-Germain, indicati nel testo come vincitori delle ultime due edizioni. La squadra francese si presenta quindi alla nuova stagione da detentrice del titolo, mentre le altre partecipanti puntano a conquistare il trofeo nella finale di Madrid.

News dal web

martedì 8 settembre 2026

Cosa ottiene la vincitrice

La squadra che vincerà la Champions League 2026-2027 otterrà automaticamente un posto nella fase campionato dell’edizione 2027-2028, qualora non abbia già raggiunto la qualificazione attraverso il proprio campionato. Inoltre, la vincitrice affronterà la squadra campione dell’Europa League 2026-2027 nella Supercoppa UEFA 2027.

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