martedì 8 settembre 2026
Cerca concerti e festival
Controlla il meteo della tua città
Concerti e festival in programma
Set10
giovedì 10 Settembre 2026
The Black Keys: PEACHES ‘N KREAM
Alcatraz - Milano
Set10
giovedì 10 Settembre 2026
Gianni Morandi - C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
Piazzale Roma - Riccione
Set10
giovedì 10 Settembre 2026
Note di Incanto Napoletano - Passeggiata nella Melodia e nella Poesia del Primo Novecento Napoletano
Auditorium Leonardo Carriero - Lacco Ameno
Set10
giovedì 10 Settembre 2026
CHIELLO
Iren Green Park - Arena - Reggio Emilia
Set11
venerdì 11 Settembre 2026
Castello Volante - Venerdi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Set11
venerdì 11 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set11
venerdì 11 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set11
venerdì 11 Settembre 2026
Cristiano Malgioglio | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Set11
venerdì 11 Settembre 2026
The Black Keys: PEACHES ‘N KREAM
Alcatraz - Milano
Set11
venerdì 11 Settembre 2026
GOB
La Cripta Club - Cusano Milanino (Milano)
Set11
venerdì 11 Settembre 2026
Mannarino
Parco della Musica di Milano - Segrate
Set11
venerdì 11 Settembre 2026
RAWAYANA - ¿Dónde Es El After? World Tour
Fabrique - Milano
Set11
venerdì 11 Settembre 2026
Note di Incanto Napoletano - Passeggiata nella Melodia e nella Poesia del Primo Novecento Napoletano
Auditorium Leonardo Carriero - Lacco Ameno
Set12
sabato 12 Settembre 2026
Pro Sesto Giovanili - 12/09/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Set12
sabato 12 Settembre 2026
Castello Volante - Sabato
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Set12
sabato 12 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set12
sabato 12 Settembre 2026
Visita della Poesia
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set12
sabato 12 Settembre 2026
REVOLUNION MOTOR FESTIVAL
Area Verde di Casella - Casella (Genova)
Set12
sabato 12 Settembre 2026
REVOLUNION MOTOR FESTIVAL - 2-Days Pass
Area Verde di Casella - Casella (Genova)
Set12
sabato 12 Settembre 2026
MILANO CUP
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
🛒💿🎶 Offerte dischi (CD e vinili) su Amazon
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
CANCELED: Tony Boy at Cavea Auditorium Parco della Musica (08 Sep
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
Jovanotti at Darsena Marisabella (08 Sep 26)
Darsena Marisabella, VARCO DELLA VITTORIA, Corso Antonio De Tull
JOVA SUMMER PARTY 2026
Varco Della Vittoria - Porto Di Bari, 70123, Bari, Italy
Judas Priest at Cavea Auditorium Parco della Musica (09 Sep 26)
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
Emma at Ippodromo SNAI San Siro (09 Sep 26)
Ippodromo SNAI San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
Levante at Parco della Musica di Milano (09 Sep 26)
Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate
Ex-Otago at Iren Green Park Arena (09 Sep 26)
Iren Green Park Arena, Via dell'Aeronautica 5, 42121, Reggio Em
Emma - Ippodromo Snai Milano 2026
Ippodromo SNAI San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
Luchè at Ex-base Nato Piazza Centrale (10 Sep 26)
Ex-base Nato Piazza Centrale, 80125, Naples, Italy
Aldolà Chivalà BIRTHH Donny Benet Marco Castello Pippo So
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
The Black Keys at Alcatraz Milano (11 Sep 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
Elio e le Storie Tese at Iren Green Park Arena (11 Sep 26)
Iren Green Park Arena, Via dell'Aeronautica 5, 42121, Reggio Em
4am Kru Avalon Emerson & The Charm Ela Minus Florence Road
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
CANCELED: Tony Boy at Fiera Del Levante (11 Sep 26)
Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 70123, Bari, Italy
The Beaks corto.alto Floating Points Lime Garden Marco Frac
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
Ligabue at Palazzo Del Turismo (12 Sep 26)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
Sick Tamburo at Festa Pop (12 Sep 26)
Festa Pop, Cantú, Italy
Festival Dissonanze 2026
Auditorium Parco Della Musica - Spazio Risonanze, Viale Pietro de
Savana Funk at Circolo Magnolia (Indoor) (13 Sep 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Giovanni Allevi at Basilica Superiore di San Francesco (13 Sep 26)
Basilica Superiore di San Francesco, Piazza Inferiore di San Fran
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
martedì, 8 settembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
CD e vinili più venduti su Amazon CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 8 Settembre 2026
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.