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🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato mese di settembre martedì 8 settembre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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8 Settembre 2026

Concerti e Festival

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martedì 8 settembre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Set10
    giovedì 10 Settembre 2026
    The Black Keys: PEACHES ‘N KREAM
    Alcatraz - Milano
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  • Set10
    giovedì 10 Settembre 2026
    Gianni Morandi - C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
    Piazzale Roma - Riccione
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  • Set10
    giovedì 10 Settembre 2026
    Note di Incanto Napoletano - Passeggiata nella Melodia e nella Poesia del Primo Novecento Napoletano
    Auditorium Leonardo Carriero - Lacco Ameno
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  • Set10
    giovedì 10 Settembre 2026
    CHIELLO
    Iren Green Park - Arena - Reggio Emilia
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  • Set11
    venerdì 11 Settembre 2026
    Castello Volante - Venerdi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Set11
    venerdì 11 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set11
    venerdì 11 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set11
    venerdì 11 Settembre 2026
    Cristiano Malgioglio | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Set11
    venerdì 11 Settembre 2026
    The Black Keys: PEACHES ‘N KREAM
    Alcatraz - Milano
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  • Set11
    venerdì 11 Settembre 2026
    GOB
    La Cripta Club - Cusano Milanino (Milano)
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  • Set11
    venerdì 11 Settembre 2026
    Mannarino
    Parco della Musica di Milano - Segrate
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  • Set11
    venerdì 11 Settembre 2026
    RAWAYANA - ¿Dónde Es El After? World Tour
    Fabrique - Milano
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  • Set11
    venerdì 11 Settembre 2026
    Note di Incanto Napoletano - Passeggiata nella Melodia e nella Poesia del Primo Novecento Napoletano
    Auditorium Leonardo Carriero - Lacco Ameno
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  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 12/09/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    REVOLUNION MOTOR FESTIVAL
    Area Verde di Casella - Casella (Genova)
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  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    REVOLUNION MOTOR FESTIVAL - 2-Days Pass
    Area Verde di Casella - Casella (Genova)
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  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    MILANO CUP
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Sep
08
CANCELED: Tony Boy at Cavea Auditorium Parco della Musica (08 Sep
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
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Sep
08
Jovanotti at Darsena Marisabella (08 Sep 26)
Darsena Marisabella, VARCO DELLA VITTORIA, Corso Antonio De Tull
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Sep
08
JOVA SUMMER PARTY 2026
Varco Della Vittoria - Porto Di Bari, 70123, Bari, Italy
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Sep
09
Judas Priest at Cavea Auditorium Parco della Musica (09 Sep 26)
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
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Sep
09
Emma at Ippodromo SNAI San Siro (09 Sep 26)
Ippodromo SNAI San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
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Sep
09
Levante at Parco della Musica di Milano (09 Sep 26)
Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate
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Sep
09
Ex-Otago at Iren Green Park Arena (09 Sep 26)
Iren Green Park Arena, Via dell'Aeronautica 5, 42121, Reggio Em
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Sep
09
Emma - Ippodromo Snai Milano 2026
Ippodromo SNAI San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
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Sep
10
Luchè at Ex-base Nato Piazza Centrale (10 Sep 26)
Ex-base Nato Piazza Centrale, 80125, Naples, Italy
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Sep
10
Aldolà Chivalà BIRTHH Donny Benet Marco Castello Pippo So
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
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Sep
11
The Black Keys at Alcatraz Milano (11 Sep 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
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Sep
11
Elio e le Storie Tese at Iren Green Park Arena (11 Sep 26)
Iren Green Park Arena, Via dell'Aeronautica 5, 42121, Reggio Em
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Sep
11
4am Kru Avalon Emerson & The Charm Ela Minus Florence Road
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
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Sep
11
CANCELED: Tony Boy at Fiera Del Levante (11 Sep 26)
Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 70123, Bari, Italy
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Sep
12
The Beaks corto.alto Floating Points Lime Garden Marco Frac
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
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Sep
12
Ligabue at Palazzo Del Turismo (12 Sep 26)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
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Sep
12
Sick Tamburo at Festa Pop (12 Sep 26)
Festa Pop, Cantú, Italy
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Sep
12
Festival Dissonanze 2026
Auditorium Parco Della Musica - Spazio Risonanze, Viale Pietro de
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Sep
13
Savana Funk at Circolo Magnolia (Indoor) (13 Sep 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Sep
13
Giovanni Allevi at Basilica Superiore di San Francesco (13 Sep 26)
Basilica Superiore di San Francesco, Piazza Inferiore di San Fran
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

martedì, 8 settembre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

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8 Settembre 2026

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