💿 Il disco in evidenza: Telepathy, 2026, Carlita

Carlita annuncia il suo secondo album, Telepathy, in uscita il 6 novembre 2026 via Ninja Tune. Il disco amplia il percorso della produttrice, DJ e polistrumentista turco-italiana, intrecciando club culture, songwriting, produzione e pop.

L’annuncio arriva insieme a One More Dance, nuovo singolo realizzato con Stevie Appleton, metà del duo Collect 200. Il brano rappresenta la terza anticipazione del progetto.

Un album tra club e pop

Telepathy nasce attorno a un’idea di connessione che non passa necessariamente dalle parole. Carlita guarda a quei legami invisibili che possono unire una persona al proprio passato, agli amanti e al mondo che la circonda.

Il disco mantiene una forte radice nella musica da club. Allo stesso tempo, introduce una sensibilità più vicina al pop e al songwriting. L’energia dance e il groove diventano così il punto d’incontro tra ascolto domestico e dimensione notturna.

L’album cerca quindi un equilibrio tra due situazioni diverse. Da una parte c’è l’ascolto di un disco pop tra le mura di casa. Dall’altra emerge l’atmosfera di una notte trascorsa a ballare in un seminterrato fumoso.

Le collaborazioni di Telepathy

Oltre a Stevie Appleton, il nuovo lavoro riunisce una rosa di collaborazioni che amplia ulteriormente il campo sonoro di Carlita.

Nel disco compaiono SOFI TUKKER, Justine Skye, Malive, Paige Cavell e Cleo Simone. Le loro presenze accompagnano il passaggio del progetto verso una dimensione sempre più aperta al pop.

Tra le anticipazioni figura Patchwork, realizzata con Paige Cavell. Il brano ha portato a Carlita il suo primo Hottest Record su BBC Radio 1.

Successivamente è arrivata Manhattan, collaborazione con SOFI TUKKER. Il singolo ha segnato per Carlita il primo ingresso nella B List di BBC Radio 1.

I due brani mostrano quindi una nuova direzione. Il suono sviluppato nei club si avvicina progressivamente a un pubblico più ampio, senza abbandonare il rapporto con la dimensione dance.

Un progetto anche visivo

Telepathy sviluppa una precisa identità visiva. Carlita ha lavorato al progetto insieme al direttore creativo Pedro Damasceno, mentre artwork e fotografie portano la firma di Rafael Pavarotti.

Il fotografo ha recentemente lavorato anche con Charli xcx, Madonna, Tyla e Addison Rae. Per l’album, le immagini giocano tra intimità e raffinatezza editoriale.

La copertina richiama il realismo magico. Il risultato visivo evoca quei fili invisibili che collegano ciò che conosciamo a ciò che possiamo soltanto percepire.

Il progetto prosegue inoltre il rapporto di Carlita con il mondo della moda. Questa dimensione aveva già trovato spazio nel precedente album Sentimental, la cui copertina era stata realizzata da Louis Browne.

Musica, moda e arte

Nel corso del suo percorso, Carlita ha sviluppato una presenza che va oltre la musica. Si è esibita per YSL Beauty e ha collaborato con Louis Vuitton, Chanel e FENDI.

La sua attività ha inoltre trovato spazio su Vogue Italia, GQ Italia e L’Officiel. In questo contesto si inserisce anche Senza Fine, la serie di eventi con cui l’artista ha costruito esperienze immersive dedicate all’incontro tra musica, moda e arte.

Il progetto ha avuto spazio anche durante la New York Fashion Week. In questo modo, la ricerca musicale di Carlita dialoga con altri linguaggi creativi, mantenendo una dimensione personale e riconoscibile.

Verso l’uscita del 6 novembre

Con One More Dance e le precedenti anticipazioni, Telepathy prende forma come un passaggio ulteriore nella ricerca di Carlita.

Il nuovo album mette insieme club culture, groove, pop e songwriting, sostenuti da diverse collaborazioni artistiche. L’appuntamento è quindi fissato per il 6 novembre 2026, quando il secondo lavoro dell’artista arriverà su Ninja Tune. (La redazione)