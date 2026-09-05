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5 Settembre 2026

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🏋️ Ospite d'onore a San Siro, l'ex stella del Napoli accende la sfida con l'Inter: avete capito chi è? - Corriere dello Sport

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📰 Nadia Battocletti ospite a San Siro per Inter-Napoli - Inter.it

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⚽📣 INTER-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ALLEGRI NE CAMBIA 3! CHIVU SORPRENDE - NapoliCalcioNews.it

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📰 Inter - Napoli: le formazioni. Dal 1 Alisson e Vergara - Virgilio

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📰 Perché Calhanoglu non gioca titolare Inter-Napoli: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina? - Goal.com

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🏋️ Sneijder: "Contro il Napoli e il Real due opportunità per l'Inter. Noi del 2010 però eravamo migliori" - La Gazzetta dello Sport

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📡🔴 Formazioni ufficiali Inter-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming - Goal.com

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