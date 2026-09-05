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Ospite d'onore a San Siro, l'ex stella del Napoli accende la sfida con l'Inter: avete capito chi è? Corriere dello Sport (leggi di più)
Nadia Battocletti ospite a San Siro per Inter-Napoli Inter.it (leggi di più)
Manna sul rinnovo di McTominay: "Non è semplice ma ci stiamo provando. Sull'intervento..." Corriere dello Sport (leggi di più)
INTER-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ALLEGRI NE CAMBIA 3! CHIVU SORPRENDE NapoliCalcioNews.it (leggi di più)
Inter-Napoli, formazioni ufficiali: la scelta su Sucic, Stones, Calhanoglu, De Bruyne, Thuram e Bisseck SOS Fanta (leggi di più)
Campioni indimenticabili, Maicon e Sneijder a San Siro per Inter-Napoli Inter.it (leggi di più)
Perché De Bruyne non gioca titolare Inter-Napoli anche senza McTominay? La spiegazione nelle parole di Allegri Goal.com (leggi di più)
Inter-Napoli, Politano: «Vogliamo rifarci dopo il Como. Proviamo a vincere anche per McTominay» Il Mattino (leggi di più)
Inter-Napoli, Manna: «McTominay? Ci stiamo lavorando, Scott vuole il rinnovo come noi» Il Mattino (leggi di più)
Inter - Napoli: le formazioni. Dal 1 Alisson e Vergara Virgilio (leggi di più)
Perché Calhanoglu non gioca titolare Inter-Napoli: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina? Goal.com (leggi di più)
Sneijder: "Contro il Napoli e il Real due opportunità per l'Inter. Noi del 2010 però eravamo migliori" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Formazioni ufficiali Inter-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming Goal.com (leggi di più)
Inter-Napoli, le formazioni: Allegri sceglie Vergara, Chivu rinuncia a Calhanoglu Il Bello del Calcio (leggi di più)
Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: Chivu lancia Sucic, Allegri con Alisson Santos La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Inter-Napoli, le ufficiali: Sucic e Zielinski dal 1'. Allegri con Vergara eurosport.it (leggi di più)
Serie A, oggi Inter-Napoli – Diretta Senza Linea (leggi di più)
Inter Napoli in tv e streaming: dove vedere la partita Sky Sport (leggi di più)
Inter-Napoli, le formazioni ufficiali goldelnapoli.it (leggi di più)
Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: out Calhanoglu e De Bruyne Fantacalcio (leggi di più)
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