💿 Il disco in evidenza: Creole Culture, 2026, Dawn Richard

Creole Culture è il nuovo album di Dawn Richard in uscita il 9 ottobre 2026 per Merge Records. Il disco è stato anticipato dai singoli enough, chuuuurch e baby, can we? e prosegue il percorso dell’artista nell’esplorazione di linguaggi R&B e contemporanei. Il progetto guarda alla cultura di New Orleans attraverso una prospettiva personale e proiettata verso il futuro. R&B futurista, electronic pop, alt-soul, dance, jazz e hip-hop si incontrano in un lavoro attraversato da un forte immaginario afro-creolo.

Creole Culture, tra New Orleans e futuro

Creole Culture rappresenta il terzo capitolo di un percorso iniziato con New Breed nel 2019 e proseguito con Second Line nel 2021. I tre album compongono un universo sonoro e narrativo nel quale Richard interpreta King Creole e costruisce una propria rappresentazione di New Orleans.

Il nuovo disco nasce dalle origini dell’artista come donna Black e Native American cresciuta nella musica. La città non viene osservata soltanto attraverso la sua storia, ma anche per il ruolo che continua ad avere nella cultura globale. Richard propone così una New Orleans capace di conservare il legame con le proprie radici senza rinunciare alla trasformazione.

L’album si muove tra atmosfere diverse. È descritto come un lavoro al tempo stesso trionfante e tragico, sensuale e malinconico, sicuro di sé e introspettivo. La musica diventa quindi lo spazio nel quale convivono esperienze e sensibilità differenti.

In questo paesaggio sonoro trovano posto R&B, soul, hip-hop, pop e jazz, combinati in una visione che supera i confini dei singoli generi. La New Orleans raccontata da Richard assume così una dimensione utopica, capace di resistere e prosperare nonostante le circostanze difficili che hanno segnato il suo immaginario.

King Creole e una storia raccontata in prima persona

Un elemento centrale del progetto è la figura di King Creole, attraverso la quale Dawn Richard completa una storia familiare e artistica iniziata con i due album precedenti. New Breed aveva raccontato New Orleans attraverso lo sguardo del padre, mentre Second Line aveva dato spazio alla prospettiva della madre.

Con Creole Culture, Richard porta invece in primo piano la propria versione della storia. King Creole diventa uno spazio personale nel quale l’artista può esprimere la propria identità, trovare una dimensione di equilibrio e guardare al futuro.

Il lavoro coinvolge anche Katalyst, collettivo di Inglewood fondato dal batterista e producer Greg Paul, nel ruolo di co-executive producer. La collaborazione contribuisce ad ampliare la ricerca musicale dell’album, mettendo in relazione tradizioni differenti e una prospettiva contemporanea.

Nel disco sono inoltre presenti i featuring di Durand Bernarr, Big Freedia, Anjelika “Jelly” Joseph e Tarriona “Tank” Ball. Tra i brani già presentati figura enough, collocato in apertura e legato al tema della riscoperta dell’amore, mentre fiesta introduce una dimensione di futurismo afro-caraibico.

Conclusione

Con Creole Culture, Dawn Richard completa un trittico dedicato alla propria idea di New Orleans, trasformando memoria, identità e sperimentazione musicale in un unico percorso. Il disco guarda alle radici senza considerarle un vincolo e immagina una cultura capace di evolversi, contaminarsi e continuare a produrre nuovi linguaggi.

L’uscita è prevista per 9 ottobre su Merge Records. I singoli enough, chuuuurch e baby, can we? hanno già anticipato la direzione di un album nel quale R&B, soul, pop, jazz, hip-hop ed elettronica confluiscono in una visione personale della cultura afro-creola. (La redazione)