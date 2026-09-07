🇪🇺 La notte europea dei ricercatori 2026, appuntamento il 25 settembre

Il 25 settembre 2026 torna la Notte Europea dei ricercatori, l’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura scientifica che ogni anno porta la ricerca più vicina a cittadini, studenti e famiglie. In programma incontri, laboratori, mostre e attività interattive pensate per favorire il dialogo tra il mondo della ricerca e il pubblico.

Promossa dalla Commissione Europea, la manifestazione si svolge contemporaneamente in numerosi Paesi dell’Unione Europea e coinvolge migliaia di ricercatori, università ed enti di ricerca.

Notte Europea dei ricercatori 2026: l’obiettivo della manifestazione

La Notte Europea dei ricercatori nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo della scienza, valorizzando i risultati raggiunti dalla ricerca e dall’innovazione.

L’appuntamento rappresenta anche un’opportunità per incoraggiare le nuove generazioni a intraprendere percorsi di studio e professionali in ambito scientifico. Attraverso il contatto diretto con ricercatori e attività dedicate, la manifestazione contribuisce infatti a promuovere una maggiore conoscenza delle discipline scientifiche.

Un altro elemento centrale è il ruolo della ricerca nella vita quotidiana. La Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori permette infatti di mettere in evidenza il contributo della ricerca al miglioramento della qualità della vita, mostrando il valore della conoscenza scientifica nella società.

L’Istat protagonista della Notte Europea dei ricercatori 2026

Anche nel 2026 l’Istat sarà protagonista della Notte Europea dei ricercatori, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura statistica e alla promozione delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) presso un pubblico sempre più ampio.

La partecipazione dell’Istituto si inserisce inoltre in un anno particolarmente significativo: il 2026 coincide con il Centenario dell’Istat.

Attraverso la partecipazione ai progetti coordinati dai consorzi di enti scientifici, l’Istituto proporrà numerose iniziative su tutto il territorio nazionale, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.

Statistica e discipline STEM: avvicinare i giovani alla ricerca

Le attività promosse dall’Istat puntano a mostrare come la statistica sia uno strumento essenziale per comprendere la realtà che ci circonda.

La cultura statistica non riguarda infatti soltanto il mondo della ricerca, ma può offrire strumenti utili anche per supportare le decisioni che accompagnano la vita di ogni giorno. È proprio attraverso questa prospettiva che l’Istat intende contribuire alla diffusione della conoscenza statistica e alla promozione delle discipline STEM.

La Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2026 si conferma così un momento dedicato alla conoscenza e al confronto, con la possibilità per cittadini, studenti e famiglie di avvicinarsi al mondo della ricerca attraverso iniziative pensate per un pubblico ampio.

L’appuntamento è per il 25 settembre 2026, quando la scienza e la ricerca torneranno al centro di una manifestazione europea dedicata alla divulgazione e alla partecipazione. (La redazione)