📊 Oasis, Blur, The Smiths, The Stone Roses o The Housemartins: qual è la tua band britannica preferita?

The Smiths, The Stone Roses, The Housemartins, Blur e Oasis. Cinque gruppi britannici, cinque percorsi diversi e un unico interrogativo per gli appassionati di musica: se doveste sceglierne soltanto uno, quale sarebbe? Il nostro è semplicemente un sondaggio per appassionati di musica. Non pretende di stabilire quale band sia la migliore. Vuole invece raccogliere le preferenze di chi partecipa, lasciando spazio al gusto personale e ai ricordi legati alla musica britannica.

The Stone Roses

Gli Stone Roses sono una band rock inglese formata a Manchester nel 1983. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo del movimento Madchester, legato alla scena musicale della città inglese. La formazione più nota comprendeva Ian Brown alla voce, John Squire alla chitarra, Gary “Mani” Mounfield al basso e Alan “Reni” Wren alla batteria. Il gruppo rappresenta quindi uno dei nomi associati alla stagione musicale che, tra rock e cultura dei club, caratterizzò Manchester tra gli anni Ottanta e Novanta.

The Smiths

Formati a Manchester nel 1982, gli Smiths erano composti da Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke e Mike Joyce. La collaborazione tra Morrissey e Marr costituì il principale asse creativo della band. Il gruppo firmò nel 1983 con l’etichetta indipendente Rough Trade Records. L’anno successivo arrivò l’album d’esordio, The Smiths. La band sviluppò un suono fondato soprattutto su chitarra, basso e batteria. Il suo stile univa elementi di art rock e post-punk e si distaccava dal synth-pop allora molto presente nella musica britannica. Diversi singoli entrarono nella top 20 britannica. Inoltre, tutti gli album in studio raggiunsero la top five della classifica britannica. Meat Is Murder arrivò anche al primo posto. Nel 1986 la formazione accolse temporaneamente il chitarrista Craig Gannon, diventando un quintetto. Le tensioni interne contribuirono però alla separazione del gruppo nel 1987. Dopo lo scioglimento seguirono anche controversie legali legate alle royalties. I componenti hanno inoltre respinto nel tempo diverse proposte di reunion. Andy Rourke è morto nel 2023.

The Housemartins

Gli Housemartins nacquero a Hull nel 1983. La formazione originale comprendeva Paul Heaton, Stan Cullimore, Hugh Whitaker e Ted Key. Nel 1985 Norman Cook sostituì Key. Nel 1987 Dave Hemingway prese invece il posto di Whitaker. La band pubblicò due album in studio: London 0 Hull 4 nel 1986 e The People Who Grinned Themselves to Death nel 1987. Nel 1988 arrivò anche la raccolta Now That’s What I Call Quite Good. Tutti e tre i lavori entrarono nella top ten britannica. Gli Housemartins ottennero inoltre sei singoli nella top 20 del Regno Unito. Tra questi figurava Caravan of Love, una versione a cappella del brano originariamente inciso da Isley-Jasper-Isley. La canzone raggiunse il primo posto della classifica britannica nel dicembre 1986. I testi del gruppo affrontavano anche temi politici e religiosi. In particolare, riflettevano l’interesse della band per socialismo e cristianesimo. Gli Housemartins si separarono nel 1988. In seguito, Paul Heaton e Dave Hemingway formarono i Beautiful South. Stan Cullimore intraprese invece l’attività di autore di libri per bambini. Norman Cook si dedicò alla musica elettronica come DJ e produttore, partecipando alla nascita di diversi progetti, tra cui Beats International, Pizzaman e Freak Power. Successivamente Cook adottò il nome d’arte Fatboy Slim, con cui avrebbe proseguito la propria attività musicale.

Blur

Blur nascono a Londra nel 1988. La formazione comprende Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree. L’album d’esordio, Leisure, arriva nel 1991. Il disco incorpora elementi del Madchester e dello shoegaze. In seguito, la band cambia direzione e guarda maggiormente alla tradizione del guitar pop britannico. Tra il 1993 e il 1995 arrivano Modern Life Is Rubbish, Parklife e The Great Escape. Proprio in questo periodo i Blur contribuiscono alla diffusione del Britpop nel Regno Unito. Il singolo Girls & Boys, tratto da Parklife, ottiene un importante successo nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Nel 1995 la rivalità nelle classifiche con gli Oasis diventa uno degli episodi più discussi della stagione Britpop. Nel 1997 la band pubblica Blur. Il disco segna un nuovo cambiamento stilistico e diventa il terzo album del gruppo a raggiungere il primo posto nella classifica britannica. Con 13, pubblicato nel 1999, la formazione amplia ulteriormente la propria ricerca sonora. L’album introduce elementi elettronici e art rock, oltre a testi più personali. Il percorso prosegue nel 2003 con Think Tank. Graham Coxon lascia il gruppo durante le sessioni dell’album e, dopo il tour, i Blur entrano in una lunga pausa.

La reunion arriva nel 2009. Negli anni successivi la band torna a esibirsi e pubblica nuovo materiale. Nel 2015 arriva The Magic Whip, il primo album in dodici anni e il sesto disco consecutivo dei Blur a raggiungere il primo posto nelle classifiche britanniche. Dopo un’altra pausa, nel 2023 esce The Ballad of Darren, il nono album in studio del gruppo.

Oasis

Oasis si formano a Manchester nel 1991. La formazione iniziale comprende Liam Gallagher, Paul “Bonehead” Arthurs, Paul “Guigsy” McGuigan e Tony McCarroll. Qualche mese dopo entra nel gruppo Noel Gallagher, fratello maggiore di Liam. Noel assume progressivamente un ruolo centrale nella band e si occupa della scrittura dei brani per i primi quattro album. Nel 1993 gli Oasis firmano con Creation Records. L’anno successivo pubblicano Definitely Maybe, che raggiunge il primo posto nella classifica britannica e diventa rapidamente il debutto più venduto nella storia del Regno Unito fino a quel momento. Nel 1995 arriva (What’s the Story) Morning Glory?. L’album raggiunge un enorme successo internazionale e resta per dieci settimane al primo posto della classifica britannica. Nello stesso periodo cresce la rivalità con i Blur. La sfida tra i due gruppi nelle classifiche britanniche diventa uno dei simboli della stagione Britpop. Nel 1996 gli Oasis tengono due concerti a Knebworth, con 125.000 spettatori per ciascuna serata. Un anno dopo pubblicano Be Here Now, che registra 696.000 copie vendute nella prima settimana nel Regno Unito. Nel 1999 Paul Arthurs e Paul McGuigan lasciano la band. Negli anni successivi arrivano altri cambiamenti nella formazione, mentre gli Oasis pubblicano Heathen Chemistry, Don’t Believe the Truth e Dig Out Your Soul. Il gruppo si scioglie nel 2009 dopo l’uscita di Noel Gallagher. I membri rimasti proseguono per un periodo con il nome Beady Eye. I fratelli Gallagher intraprendono quindi carriere soliste. Nel 2024 gli Oasis annunciano la reunion e il tour Oasis Live ’25, iniziato l’anno successivo. Nel 2026 gli Oasis risultano aver venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo. La band ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti e, nello stesso anno, è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame.

Ora tocca a voi

Cinque nomi molto diversi tra loro, accomunati dalla scena musicale britannica e da percorsi sviluppati soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta. Se doveste scegliere d’istinto una sola band tra The Smiths, The Housemartins, The Stone Roses, Blur e Oasis, quale scegliereste? Partecipate al sondaggio e indicate la vostra preferenza: in fondo è solo un gioco tra appassionati di buona musica. Dimenticavamo: il voto è anonimo e riservato agli appassionati di musica. (La redazione)

*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto. Oasis, Blur, The Smiths, The Stone Roses o The Housemartins: qual è la tua band britannica preferita? (Sondaggio) THE STONE ROSES VOTA THE SMITHS VOTA THE HOUSEMARTINS VOTA BLUR VOTA OASIS VOTA