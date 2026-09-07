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Puppo: “Cobolli è un po’ crollato fisicamente e mentalmente. Darderi fisicamente sta bene” OA Sport (leggi di più)
US Open, oggi Darderi-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv Adnkronos (leggi di più)
Us Open, Alcaraz attacca gli Stati Uniti: Carlos fa paura, Shelton avvisato. E Darderi cerca il colpo della vita Il Mattino (leggi di più)
LIVE Darderi-Zverev, US Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’impresa contro il n.2 del mondo OA Sport (leggi di più)
US Open: Darderi-Zverev, Osaka-Rybakina, Swiatek-Zheng, il programma del Day 9 oggisportnotizie.it (leggi di più)
Darderi, l'ultimo italiano a New York si dà una chance contro Zverev eurosport.it (leggi di più)
Us Open 2026, oggi Darderi-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv lapresse.it (leggi di più)
Pronostico Alexander Zverev – Luciano Darderi – 8 settembre 2026 – Ottavi di finale US Open Scommesse.commentierecensioni.com (leggi di più)
US Open, il programma di lunedì 7 settembre: Darderi tenta l’impresa contro Zverev Il Tennis Italiano (leggi di più)
US Open ottavi di finale: è il gran giorno di Darderi contro Zverev PokerStarsNews (leggi di più)
US Open: Darderi sfida Zverev, una notte per entrare tra i grandi Sport24h (leggi di più)
Il tennis oggi in TV: Darderi per la storia, allo US Open si decide il programma dei quarti TennisTalker Magazine (leggi di più)
Dove vedere in tv Darderi-Zverev agli Us Open: l'azzurro a caccia dell'impresa Corriere della Sera (leggi di più)
US Open 2026: Darderi insidia Zverev negli ottavi di finale. Dove e quando vederlo sport2u.tv (leggi di più)
Darderi-Zverev oggi in tv, US Open 2026: orario, canale, streaming OA Sport (leggi di più)
Darderi-Zverev agli US Open, dove vedere in tv e streaming Sky Sport (leggi di più)
C'è Zverev-Darderi: il programma di oggi su Sky Sky SportDarderi-Zverev, ottavi US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv Corriere dello SportAmbesi: “Forse Blockx ha anche qualcosa in più di Cobolli sul cemento. A Darderi serve una partita sporca con Zverev” OA Sport (leggi di più)
US Open 2026: Luciano Darderi, ecco la sfida a Zverev nella notte. Programma ricchissimo a New York OA Sport (leggi di più)
US Open, preview Darderi-Zverev: Luciano, ricordare Roma per credere nell'impresa. Ecco come si può fare Ubitennis (leggi di più)
Darderi: “Voglio battere Zverev anche sul cemento” Tuttosport (leggi di più)
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