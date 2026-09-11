Videogiochi e trend: i temi che guidano le vendite e il coinvolgimento del pubblico

Oggi il tema di un videogioco incide in modo diretto sulla sua capacità di raggiungere un pubblico ampio e mantenere l’interesse vivo nel tempo. Il mercato globale del gaming vale una cifra stimata tra 205 e 268 miliardi di dollari, anche e soprattutto per merito dei temi scelti dai produttori. Azione narrativa, RPG, fantasy, sopravvivenza e fantascienza rappresentano alcuni dei filoni più importanti, mentre l’ibridazione tra generi aumenta la varietà delle esperienze disponibili.

Azione, avventura e giochi di ruolo dominano il mercato

Nel primo trimestre del 2026, i videogiochi di azione e avventura narrativa hanno rappresentato il 22,7% delle vendite. Il dato evidenzia una preferenza precisa per le produzioni capaci di mixare le dinamiche interattive e lo sviluppo narrativo. La presenza di una storia strutturata permette infatti di costruire delle esperienze più articolate, nelle quali le decisioni del giocatore possono modificare almeno in parte il percorso dell’avventura.

Il successo di questo modello dipende anche dalla qualità dell’ambientazione. Un mondo virtuale coerente consente agli sviluppatori di integrare personaggi, missioni e meccaniche di gioco all’interno di un contesto riconoscibile. Oggi il pubblico mostra, inoltre, un interesse sempre più alto verso le produzioni che mixano le caratteristiche appartenenti a generi differenti. L’ibridazione permette di associare esplorazione, combattimento, gestione delle risorse e sviluppo narrativo senza limitarsi agli schemi tradizionali.

Al secondo posto si trovano gli RPG e le produzioni fantasy, con una quota del 19,5%. Il genere comprende ambientazioni molto diverse, dal fantasy medievale alla fantascienza, fino ai mondi cyberpunk. La capacità di creare universi complessi rappresenta uno degli elementi che favoriscono una relazione prolungata con il titolo, dunque una giocabilità più elevata. Personaggi personalizzabili, progressione a livelli, missioni secondarie e costruzione dell’ambientazione aiutano ad estendere ancor di più la durata dell’esperienza.

Anche i temi legati alla mitologia e alla storia continuano a trovare ampio spazio nel mercato digitale. L’Antico Egitto, per esempio, ha fornito per anni un’ambientazione riconoscibile e utile come spunto per numerose produzioni. Un esempio appartenente al settore dell’intrattenimento digitale è Book of Ra, disponibile presso le pagine dedicate di alcuni casinò digitali. Il riferimento all’egittologia dimostra come gli elementi quali le piramidi, i faraoni e l’archeologia possano diventare componenti chiave dell’identità visiva e tematica di un prodotto.

Sopravvivenza, distopia e paura sulla cresta dell’onda

Il terzo macro-tema più importante riguarda la sopravvivenza e le ambientazioni post-apocalittiche, che hanno raggiunto il 18,2%. Queste produzioni concentrano l’esperienza sulla gestione delle risorse, sull’esplorazione di territori ostili e sulla necessità di affrontare condizioni ambientali difficili. La struttura del gameplay crea quindi una stretta relazione tra ambientazione e meccaniche.

Il tema post-apocalittico permette agli sviluppatori di costruire scenari molto diversi. Una città abbandonata, un territorio colpito da una catastrofe o un ambiente completamente trasformato possono diventare parte integrante delle dinamiche di gioco. La scarsità delle risorse assume una funzione specifica, perché introduce elementi sia di pianificazione che di gestione all’interno dell’esperienza.

Il survival horror segue una logica simile, ma aggiunge una componente legata alla paura e alla tensione. Attualmente il genere continua ad essere rappresentato sia dai grandi franchise, sia dalle produzioni indipendenti. Gli scenari con zombie rappresentano uno dei filoni più riconoscibili, ma il settore propone anche ambientazioni psicologiche, scientifiche e soprannaturali. (Aaron Stack)