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🖤 È morta Emma Bonino, protagonista ribelle e istituzionale della politica italiana: aveva 78 anni 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 11 settembre 2026

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11 Settembre 2026

Attualità

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📰 E’ morta Emma Bonino: la leader di +Europa aveva 78 anni - La Voce di New York

E’ morta Emma Bonino: la leader di +Europa aveva 78 anni  La Voce di New York (leggi di più)

📰 Emma Bonino e la libertà con una settimana di ritardo - Fatto a Latina

Emma Bonino e la libertà con una settimana di ritardo  Fatto a Latina (leggi di più)

📰 Emma Bonino è morta a 78 anni: tutte le sue battaglie - StartupItalia

Emma Bonino è morta a 78 anni: tutte le sue battaglie  StartupItalia (leggi di più)

🏛️ Emma Bonino è morta a 78 anni, Meloni: “Una voce forte della politica italiana” - ladiscussione.com

Emma Bonino è morta a 78 anni, Meloni: “Una voce forte della politica italiana”  ladiscussione.com (leggi di più)

🏛️ Addio a Emma Bonino, il cordoglio della politica - Sky TG24

Addio a Emma Bonino, il cordoglio della politica  Sky TG24 (leggi di più)

📰 *** E' morta Emma Bonino, la storica leader dei Radicali - Il Sole 24 ORE

*** E' morta Emma Bonino, la storica leader dei Radicali  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Emma Bonino, la libertà come scelta di una vita - mondosanita.it

Emma Bonino, la libertà come scelta di una vita  mondosanita.it (leggi di più)

📣🐣 Emma Bonino, la nascita a Bra, gli anni delle battaglie sui diritti civili, l'annuncio del tumore - RaiNews

Emma Bonino, la nascita a Bra, gli anni delle battaglie sui diritti civili, l'annuncio del tumore  RaiNews (leggi di più)

📰 E' morta Emma Bonino - Quotidiano Nazionale

E' morta Emma Bonino  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 È morta Emma Bonino: la signora dei diritti che non smise mai di combattere - Orizzonte Scuola Notizie

È morta Emma Bonino: la signora dei diritti che non smise mai di combattere  Orizzonte Scuola Notizie (leggi di più)

📰 Addio a Emma Bonino, la «monella di Montecitorio» sempre dalla parte dei diritti - Il Sole 24 ORE

Addio a Emma Bonino, la «monella di Montecitorio» sempre dalla parte dei diritti  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 È morta Emma Bonino, aveva 78 anni ed era ricoverata in ospedale - Gazzetta d'Alba

È morta Emma Bonino, aveva 78 anni ed era ricoverata in ospedale  Gazzetta d'Alba (leggi di più)

📣 È morta all'età di 78 anni Emma Bonino. Ne dà notizia Più Europa: “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai”, si legge in una nota. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale a Roma. Leggi tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/ma - facebook.com

È morta all'età di 78 anni Emma Bonino. Ne dà notizia Più Europa: “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai”, si legge in una nota. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale a Roma. Leggi tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/ma  facebook.com (leggi di più)

🚀 Addio a Emma Bonino, paladina dei diritti civili - Spazio50

Addio a Emma Bonino, paladina dei diritti civili  Spazio50 (leggi di più)

📰 È morta Emma Bonino - Mediaset Infinity

È morta Emma Bonino  Mediaset Infinity (leggi di più)

📰 Emma Bonino è morta e sono tantissime le cose che ci mancheranno di lei - ELLE

Emma Bonino è morta e sono tantissime le cose che ci mancheranno di lei  ELLE (leggi di più)

📰 È morta Emma Bonino: una vita intera per i diritti di tutti - iO Donna

È morta Emma Bonino: una vita intera per i diritti di tutti  iO Donna (leggi di più)

📰 Emma Bonino. Il punto più alto dell’emancipazione femminile in Italia (di M. Suttora) - HuffPost Italia

Emma Bonino. Il punto più alto dell’emancipazione femminile in Italia (di M. Suttora)  HuffPost Italia (leggi di più)

📣 È morta Emma Bonino, una vita per i diritti civili e l'Europa - Euronews.com

È morta Emma Bonino, una vita per i diritti civili e l'Europa  Euronews.com (leggi di più)

📰 È morta a 78 anni Emma Bonino, figura tra le più importanti del radicalismo liberale - bluewin.ch

È morta a 78 anni Emma Bonino, figura tra le più importanti del radicalismo liberale  bluewin.ch (leggi di più)

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