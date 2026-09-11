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E’ morta Emma Bonino: la leader di +Europa aveva 78 anni La Voce di New York (leggi di più)
Emma Bonino e la libertà con una settimana di ritardo Fatto a Latina (leggi di più)
Emma Bonino è morta a 78 anni: tutte le sue battaglie StartupItalia (leggi di più)
Emma Bonino è morta a 78 anni, Meloni: “Una voce forte della politica italiana” ladiscussione.com (leggi di più)
Addio a Emma Bonino, il cordoglio della politica Sky TG24 (leggi di più)
*** E' morta Emma Bonino, la storica leader dei Radicali Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Emma Bonino, la libertà come scelta di una vita mondosanita.it (leggi di più)
Emma Bonino, la nascita a Bra, gli anni delle battaglie sui diritti civili, l'annuncio del tumore RaiNews (leggi di più)
E' morta Emma Bonino Quotidiano Nazionale (leggi di più)
È morta Emma Bonino: la signora dei diritti che non smise mai di combattere Orizzonte Scuola Notizie (leggi di più)
Addio a Emma Bonino, la «monella di Montecitorio» sempre dalla parte dei diritti Il Sole 24 ORE (leggi di più)
È morta Emma Bonino, aveva 78 anni ed era ricoverata in ospedale Gazzetta d'Alba (leggi di più)
È morta all'età di 78 anni Emma Bonino. Ne dà notizia Più Europa: “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai”, si legge in una nota. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale a Roma. Leggi tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/ma facebook.com (leggi di più)
Addio a Emma Bonino, paladina dei diritti civili Spazio50 (leggi di più)
È morta Emma Bonino Mediaset Infinity (leggi di più)
Emma Bonino è morta e sono tantissime le cose che ci mancheranno di lei ELLE (leggi di più)
È morta Emma Bonino: una vita intera per i diritti di tutti iO Donna (leggi di più)
Emma Bonino. Il punto più alto dell’emancipazione femminile in Italia (di M. Suttora) HuffPost Italia (leggi di più)
È morta Emma Bonino, una vita per i diritti civili e l'Europa Euronews.com (leggi di più)
È morta a 78 anni Emma Bonino, figura tra le più importanti del radicalismo liberale bluewin.ch (leggi di più)
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