Home ARTICOLI 🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato mese di settembre
Categorie: ARTICOLICALENDARIO E CONCERTI FESTIVALMUSICANEWS

🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato mese di settembre venerdì 11 settembre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
11 Settembre 2026

Concerti e Festival

Segui Musicletter.it su Google
venerdì 11 settembre 2026

Cerca concerti e festival

RESET

Controlla il meteo della tua città

venerdì 11 Settembre 2026 - 17:31
Reset

Roma, IT

Map
26°C

cielo sereno

Sab
24°C
cielo sereno
Dom
24°C
nubi sparse
Lun
25°C
poche nuvole
Mar
24°C
cielo sereno

Concerti e festival in programma

RESET
12345
  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    U.S. FOLGORE CARATESE - A.S. GIANA ERMINIO (PRIMAVERA 4 - AMICHEVOLE)
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
    MapVerifica evento
  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    Campionato U18 Élite | Cimiano - Tribiano
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
    MapVerifica evento
  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    Visita con Degustazione
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    LIVE LOUNGE INALPI ARENA
    Inalpi Arena - Torino
    MapVerifica evento
  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    Big Closing Party | Pride Village 2026 - Special guest: Donatella Rettore
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
    MapVerifica evento
  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    C.S.I. Consorzio Suonatori Indipendenti
    Villa Bellini - Catania
    MapVerifica evento
  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    okgiorgio
    Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
    MapVerifica evento
  • Set12
    sabato 12 Settembre 2026
    Gianni Morandi | C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
    Foro Boario - Ostuni
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 13/09/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    Castello Volante - Domenica
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    CLUB MILANO SSD - CIMIANO - CAMPIONATO U14
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    Accademia I.C. - Sedriano, Cat. U14
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    Amichevole 2019
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    U.S. FOLGORE CARATESE - NOVARA F.C. (U15 - Serie C - Girone A - 1ª Andata)
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    CLUB MILANO SSD - SANT'ANGELO - CAMPIONATO U16
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    Campionato U17 Élite | Cimiano - Sant'Angelo
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    U.S. FOLGORE CARATESE - NOVARA F.C. (U17 - Serie C - Girone A - 1ª Andata)
    Stadio Sportitalia Arena - Carate Brianza
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    REVOLUNION MOTOR FESTIVAL
    Area Verde di Casella - Casella (Genova)
    MapVerifica evento
  • Set13
    domenica 13 Settembre 2026
    MILANO CUP
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
    MapVerifica evento

CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

RESET
[1]2345
Sep
11
The Black Keys at Alcatraz Milano (11 Sep 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
Map Verifica evento
Sep
11
Elio e le Storie Tese at Iren Green Park Arena (11 Sep 26)
Iren Green Park Arena, Via dell'Aeronautica 5, 42121, Reggio Em
Map Verifica evento
Sep
11
4am Kru Avalon Emerson & The Charm Ela Minus Florence Road
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
Map Verifica evento
Sep
11
CANCELED: Tony Boy at Fiera Del Levante (11 Sep 26)
Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 70123, Bari, Italy
Map Verifica evento
Sep
12
The Beaks corto.alto Floating Points Lime Garden Marco Frac
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
Map Verifica evento
Sep
12
Ligabue at Palazzo Del Turismo (12 Sep 26)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
Map Verifica evento
Sep
12
Sick Tamburo at Festa Pop (12 Sep 26)
Festa Pop, Cantú, Italy
Map Verifica evento
Sep
12
Festival Dissonanze 2026
Auditorium Parco Della Musica - Spazio Risonanze, Viale Pietro de
Map Verifica evento
Sep
13
Giovanni Allevi at Basilica Superiore di San Francesco (13 Sep 26)
Basilica Superiore di San Francesco, Piazza Inferiore di San Fran
Map Verifica evento
Sep
14
Angelica Anna Castiglia ARYA BIRTHH Francesca Michielin G
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Map Verifica evento
Sep
15
Emma at Ippodromo SNAI San Siro (15 Sep 26)
Ippodromo SNAI San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
Map Verifica evento
Sep
15
Riccardo Cocciante at Fossato del Castello (15 Sep 26)
Fossato del Castello, Piazza Castello, 70051, Barletta, Italy
Map Verifica evento
Sep
17
Giorgia at Palazzo Del Turismo (17 Sep 26)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
Map Verifica evento
Sep
17
Daniele Silvestri at Teatro Grande (17 Sep 26)
Teatro Grande, Scavi di Pompei, 80045, Pompei, Italy
Map Verifica evento
Sep
19
Giovanni Allevi at Reggia di Caserta (19 Sep 26)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, It
Map Verifica evento
Sep
19
Nomadi at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco (19 Sep 26)
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
Map Verifica evento
Sep
19
Gigacon Tuscany 2026
Scandicci, Italy
Map Verifica evento
Sep
19
SANTRA Fest 2026
Area Eventi - Zona Industriale Santeramo, 70029, Santeramo in Co
Map Verifica evento
Sep
21
Destroyer at Locomotiv Club (21 Sep 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Map Verifica evento
Sep
22
Federico Albanese at Cavea Roma (22 Sep 26)
Cavea Roma, Via di Salone 290, Roma, 00131, Rome, Italy
Map Verifica evento
🛒💿🎶 Offerte dischi (CD e vinili) su Amazon

Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

venerdì, 11 settembre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

CD e vinili più venduti su Amazon

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 11 Settembre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
11 Settembre 2026

Articoli recenti

Perché sempre più italiani pagano online con carte prepagate come Paysafecard

11 Settembre 2026

Videogiochi e trend: i temi che guidano le vendite e il coinvolgimento del pubblico

11 Settembre 2026

🖤 È morta Emma Bonino, protagonista ribelle e istituzionale della politica italiana: aveva 78 anni 🛑 Notizie dell’ultim’ora venerdì 11 settembre 2026

11 Settembre 2026

⚽📰 Sora Calcio e Vis Sora 07 🛑 Risultati e classifica Seconda Categoria Lazio 2026-2027

11 Settembre 2026

🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi venerdì 11 settembre 2026

11 Settembre 2026

Al via X Factor 2026 con le audizioni

10 Settembre 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Segui Musicletter.it su Google