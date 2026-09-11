venerdì 11 settembre 2026
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Concerti e festival in programma
Set12
sabato 12 Settembre 2026
U.S. FOLGORE CARATESE - A.S. GIANA ERMINIO (PRIMAVERA 4 - AMICHEVOLE)
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
Set12
sabato 12 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set12
sabato 12 Settembre 2026
Campionato U18 Élite | Cimiano - Tribiano
Centro Sportivo M. Casadei - Milano
Set12
sabato 12 Settembre 2026
Visita con Degustazione
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set12
sabato 12 Settembre 2026
LIVE LOUNGE INALPI ARENA
Inalpi Arena - Torino
Set12
sabato 12 Settembre 2026
Big Closing Party | Pride Village 2026 - Special guest: Donatella Rettore
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Set12
sabato 12 Settembre 2026
C.S.I. Consorzio Suonatori Indipendenti
Villa Bellini - Catania
Set12
sabato 12 Settembre 2026
okgiorgio
Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
Set12
sabato 12 Settembre 2026
Gianni Morandi | C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
Foro Boario - Ostuni
Set13
domenica 13 Settembre 2026
Pro Sesto Giovanili - 13/09/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Set13
domenica 13 Settembre 2026
Castello Volante - Domenica
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Set13
domenica 13 Settembre 2026
CLUB MILANO SSD - CIMIANO - CAMPIONATO U14
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set13
domenica 13 Settembre 2026
Accademia I.C. - Sedriano, Cat. U14
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Set13
domenica 13 Settembre 2026
Amichevole 2019
Centro Sportivo M. Casadei - Milano
Set13
domenica 13 Settembre 2026
U.S. FOLGORE CARATESE - NOVARA F.C. (U15 - Serie C - Girone A - 1ª Andata)
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
Set13
domenica 13 Settembre 2026
CLUB MILANO SSD - SANT'ANGELO - CAMPIONATO U16
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set13
domenica 13 Settembre 2026
Campionato U17 Élite | Cimiano - Sant'Angelo
Centro Sportivo M. Casadei - Milano
Set13
domenica 13 Settembre 2026
U.S. FOLGORE CARATESE - NOVARA F.C. (U17 - Serie C - Girone A - 1ª Andata)
Stadio Sportitalia Arena - Carate Brianza
Set13
domenica 13 Settembre 2026
REVOLUNION MOTOR FESTIVAL
Area Verde di Casella - Casella (Genova)
Set13
domenica 13 Settembre 2026
MILANO CUP
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
The Black Keys at Alcatraz Milano (11 Sep 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
Elio e le Storie Tese at Iren Green Park Arena (11 Sep 26)
Iren Green Park Arena, Via dell'Aeronautica 5, 42121, Reggio Em
4am Kru Avalon Emerson & The Charm Ela Minus Florence Road
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
CANCELED: Tony Boy at Fiera Del Levante (11 Sep 26)
Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 70123, Bari, Italy
The Beaks corto.alto Floating Points Lime Garden Marco Frac
Doss Trento, Via Dòs Trento, 38122, Trento, Italy
Ligabue at Palazzo Del Turismo (12 Sep 26)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
Sick Tamburo at Festa Pop (12 Sep 26)
Festa Pop, Cantú, Italy
Festival Dissonanze 2026
Auditorium Parco Della Musica - Spazio Risonanze, Viale Pietro de
Giovanni Allevi at Basilica Superiore di San Francesco (13 Sep 26)
Basilica Superiore di San Francesco, Piazza Inferiore di San Fran
Angelica Anna Castiglia ARYA BIRTHH Francesca Michielin G
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Emma at Ippodromo SNAI San Siro (15 Sep 26)
Ippodromo SNAI San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
Riccardo Cocciante at Fossato del Castello (15 Sep 26)
Fossato del Castello, Piazza Castello, 70051, Barletta, Italy
Giorgia at Palazzo Del Turismo (17 Sep 26)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
Daniele Silvestri at Teatro Grande (17 Sep 26)
Teatro Grande, Scavi di Pompei, 80045, Pompei, Italy
Giovanni Allevi at Reggia di Caserta (19 Sep 26)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, It
Nomadi at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco (19 Sep 26)
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
Gigacon Tuscany 2026
Scandicci, Italy
SANTRA Fest 2026
Area Eventi - Zona Industriale Santeramo, 70029, Santeramo in Co
Destroyer at Locomotiv Club (21 Sep 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Federico Albanese at Cavea Roma (22 Sep 26)
Cavea Roma, Via di Salone 290, Roma, 00131, Rome, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
venerdì, 11 settembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 11 Settembre 2026
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