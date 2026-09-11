⚽📰 Sora Calcio e Vis Sora 07 🛑 Risultati e classifica Seconda Categoria Lazio 2026-2027

La nuova stagione calcistica 2026-2027 porterà una situazione particolare per la città di Sora, in provincia di Frosinone. Due formazioni sorane saranno infatti protagoniste della Seconda Categoria del Lazio, ma inserite in due gironi differenti. Il Sora Calcio nel girone I e la Vis Sora 07 nel girone L. Una doppia presenza che arricchisce il panorama del calcio locale, pur collocandosi in una categoria distante dai principali palcoscenici del calcio regionale e nazionale.

venerdì 11 settembre 2026

VIS SORA 07 – Risultati – Seconda Categoria Lazio – Girone L

VIS SORA 07 – Classifica – Seconda Categoria Lazio – Girone L

venerdì, 11 settembre 2026

SORA CALCIO – Risultati – Seconda Categoria Lazio – Girone I

SORA CALCIO – Classifica – Seconda Categoria Lazio – Girone I

Due squadre sorane in seconda categoria Lazio

La presenza di due squadre di Sora nella stessa categoria, ma in gironi diversi, rappresenta dunque una situazione anomala per il movimento calcistico cittadino che ha vissuto momenti più significativi e importanti. Ciononostante, la città di Sora si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027 con due realtà impegnate in percorsi distinti, accomunate però dalla stessa appartenenza territoriale. Il doppio impegno in Seconda Categoria Lazio del Sora calcio e della Vis Sora 07 offrirà alla città l’opportunità di seguire da vicino due campionati e due progetti sportivi, in attesa di capire quale sarà il cammino delle formazioni sorane nel corso della stagione.

Le ultime notizie sul calcio a Sora

Tutti gli aggiornamenti

Questa pagina sarà dedicata agli aggiornamenti sulla stagione 2026/2027. Saranno raccolte le informazioni relative a calendario e classifica ultime notizie sulle due squadre sorane: Sora Calcio e Vis Sora 07. Per seguire l’evoluzione del campionato sono utilizzati Tuttocampo e l’aggregatore RSS di Google News. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento per gli appassionati di calcio e per chi vuole seguire le due squadre della città di Sora. (La redazione)