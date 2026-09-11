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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi venerdì 11 settembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani
Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 11 settembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 11 settembre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 11 settembre 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Svizzera, si ribalta bus con 48 turisti olandesi: «Ci sono morti e feriti»
    Il mezzo diretto in Austria apparteneva alla compagnia dei Paesi Bassi Oad che organizza viaggi in tutta Europa
  • Electrolux, Urso convoca il tavolo a inizio ottobre
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/cristina-casadei.html">Cristina Casadei</a>
    Dopo avere incontrato le istituzioni locali delle Regioni coinvolte il ministro parteciperà al Consiglio sulla competitività a Bruxelles e poi convocherà un nuovo incontro al Mimit
  • Von der Leyen: Ue unita nello spazio per garantire leadership e sicurezza
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/riccardo-sorrentino.html">Riccardo Sorrentino</a>
    Dal nostro inviato a PARIGI «Il settore spaziale è ovunque», secondo Emmanuel Macron. «Dobbiamo agire come una sola Europa», secondo Ursula von der Leyen. Il presidente francese e la presidente…
  • Dalla spirometria all’Ecg del cuore, ecco la telemedicina in farmacia
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/barbara-gobbi.html">Barbara Gobbi</a>
    Holter pressorio e cardiaco, elettrocardiograma, spirometria, teleassistenza, monitoraggio dell’aderenza terapeutica, televisita. E chi più ne ha, più ne metta. La telemedicina con tutti i servizi che oggi è possibile erogare…
  • Il cda di Trevi boccia l’offerta di Icop: «Non è conveniente per gli azionisti»
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-morino.html">Marco Morino</a>
    Il consiglio di amministrazione di Trevi respinge all’unanimità l’Ops lanciata da Icop, l’Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni, finalizzata al delisting dell’azienda. Trevi è una delle principali società…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Festa de il Fatto Quotidiano, Emmanuel Carrère sul palco della Versiliana: rivedi l’intervista di Marco Travaglio e Maddalena Oliva
    di Redazione Cronaca
    Emmanuel Carrère è stato ospite nel corso della seconda serata della festa de il Fatto Quotidiano alla Versiliana, in programma fino a domenica 13 settembre. Lo scrittore francese per oltre un’ora ha dialogato con il direttore, Marco Travaglio, con Maddalena Oliva e con Giulia Civiletti di Adelphi. Tra gli argomenti trattati, l’ultimo libro di Carrère, […] L'articolo Festa de il Fatto Quotidiano, Emmanuel Carrère sul palco della Versiliana: rivedi l’intervista di Marco Travaglio e Maddalena Oliva proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Quella firma non è mia”, spunta una nuova falsificazione nelle pratiche edilizie del Constellation di Crans Montana
    di Redazione Cronaca
    “Una firma che non ho mai messo su quei documenti”. È da questa contestazione, riferita alla polizia cantonale, che emerge un nuovo elemento nell’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, dove il primo gennaio sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Tra le vittime anche sei giovanissimi italiani. Al centro questa volta […] L'articolo “Quella firma non è mia”, spunta una nuova falsificazione nelle pratiche edilizie del Constellation di Crans Montana proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Pullman turistico si ribalta in Engadina (Svizzera), diversi morti e feriti: a bordo 48 persone provenienti dall’Olanda
    di Redazione Cronaca
    “Diverse persone sono morte nell’incidente del pullman a Susch. Diverse altre sono rimaste ferite”. La polizia del Cantone dei Grigioni ha affidato a poche parole sull’account X il primo racconto dell’incidente che ha coinvolto giovedì pomeriggio un pullman turistico sulla strada tra Susch e Zernez, in Engadina. Il mezzo, con targhe olandesi, è uscito dalla […] L'articolo Pullman turistico si ribalta in Engadina (Svizzera), diversi morti e feriti: a bordo 48 persone provenienti dall’Olanda proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Legge elettorale, M5S e Pd contro Meloni: “Ha perso la faccia. Introduce preferenze finte”
    di Manolo Lanaro
    “Di fatto restano le liste bloccate”. Questa la sintesi fatta dal capogruppo 5 Stelle in Senato Luca Pirondini dopo il voto a Palazzo Madama che introduce su iniziativa del centrodestra nella nuova legge elettorale i capolista bloccati e preferenziali parziali. “Voi preferivamo che gli italiani decidessero chi mandare in Parlamento, mentre loro hanno fatto l’opposto […] L'articolo Legge elettorale, M5S e Pd contro Meloni: “Ha perso la faccia. Introduce preferenze finte” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sistema Sorrento, Coppola: “Il ‘barbiere’ dei concorsi truccati mi fu presentato da un consigliere regionale, volevo i suoi voti per il presidente del Museo Correale”
    di Vincenzo Iurillo
    C’è un filo nelle carte del ‘Sistema Sorrento’ che parte dall’ex sindaco Massimo Coppola, ai domiciliari a Valmontone e reo confesso di un impressionante numero di appalti e concorsi corrotti e truccati, e arriva sia all’ex sindaco di Vico Equense ed ex consigliere regionale Gennaro Cinque, che al presidente del Museo Correale di Sorrento, Gaetano […] L'articolo Sistema Sorrento, Coppola: “Il ‘barbiere’ dei concorsi truccati mi fu presentato da un consigliere regionale, volevo i suoi voti per il presidente del Museo Correale” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • L'America 25 anni dopo: "Dai taleban in Afghanistan al Califfato il terrore di bin Laden ha fatto scuola"
    di (Redazione La Stampa)
    A venticinque anni dagli attentati alle Torri Gemelle, Domenico Quirico ripercorre la frattura aperta l’11 settembre 2001 e le sue conseguenze sull’America e sull’ordine mondiale. Dall’ossessione per la sicurezza alle guerre in Afghanistan e Iraq, fino all’ascesa di Donald Trump, il giornalista descrive gli Stati Uniti come una potenza sempre più fragile, incapace di uscire dalla “trappola” costruita da Osama bin Laden. E guarda alle minacce del futuro: droni e intelligenza artificiale possono mettere strumenti sempre più micidiali anche nelle mani di singoli individui.  Leggi qui l'articolo di Domenico Quirico
  • TorinoSette, a TorinoDanza il coreografo Shechter studia il cervello sotto le casse di un rave
    di Tiziana Platzer
    Il festival della danza alle Limone ospita, oltre allo spettacolo “In the Brain”, la prima di Viola Scaglione in “Secondo quarto di luna” e l’autobiografico “My Fierce Ignorant Step” di Christos Papadopoulos. MITO SettembreMusica prosegue con il lavoro per orchestra della compositrice Paola Prestini, cofondatrice a Brooklyn del National Sawdust e cresciuta al confine tra Arizona e Messico: il suo “KAOS” si ispira alle novelle di Pirandello; e poi il Quartetto d’archi del Teatro alla Scala, con Francesco Manara, e il concerto del giovane pianista Tommaso Quaranta con il Quartetto Pessoa dedicato alle colonne sonore di Morricone. Si apre la […]
  • "Io, nata l'11 settembre"
    di di Nicolas Lozito
    La storia di Caleigh Leiken, nata a New York poche ore dopo l’attacco terroristico alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Come il suo compleanno è sempre coinciso con il ricordo di una tragedia che ha segnato gli Stati Uniti e il mondo intero e come ora, 25 anni dopo, Caleigh ha scelto di raccontare la storia delle persone che, nel giorno della sua nascita, hanno perso la vita. Con la sua testimonianza è diventata ambasciatrice del 9/11 Memorial di Ground Zero, e dal 2019 organizza incontri e seminari nelle scuole per raccontare l’11 settembre ai giovani che quella tragedia non […]
  • Lollobrigida: “Ristori alle aziende colpite dalla siccità. In manovra un piano contro i rincari”
    di Giuseppe Bottero
    Il ministro dell’Agricoltura: “Basta concorrenza sleale dai Paesi asiatici. Parlare di remigrazione? Non è logico”
  • L’algoritmo di Gaza
    di Fulvia Caprara
    Standing ovation per “Naza”, il doc dei registi Oscar per “No Other Land”. Agenti israeliani spiegano i metodi dell’uccisione sistematica dei palestinesi

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Il dividendo di Trump e la convention eversiva
    di Valeria Marzano
    Soprannominata Trump-a-palooza, la “midterm convention” è stata fortemente voluta dal presidente per promuovere i candidati repubblicani ed arginare le perdite nelle elezioni parlamentari di novembre. Un ridimensionamento del partito di […] The post Il dividendo di Trump e la convention eversiva first appeared on il manifesto.
  • Il Late show di Kimmel sotto attacco, censurata l’intervista a Talarico
    di Valeria Marzano
    Il conduttore del late show Jimmy Kimmel ha annunciato che la sua intervista al candidato democratico al Senato per il Texas, James Talarico, non andrà in onda durante il suo […] The post Il Late show di Kimmel sotto attacco, censurata l’intervista a Talarico first appeared on il manifesto.
  • John Fetterman, l’unico dem fra i Maga: «Ho buon senso»
    di giovanna branca
    «Si, sono un democratico. Perché sono qui oggi a parlare con voi? Perché sono un democratico di buon senso», che «rigetterà sempre l’estremismo del socialismo». Parola di John Fetterman, senatore […] The post John Fetterman, l’unico dem fra i Maga: «Ho buon senso» first appeared on il manifesto.
  • E venne l’età della guerra senza fine
    di Daniele Nalbone
    Dell’attentato alle torri gemelle, 25 anni fa, si è detto, scritto, filmato, narrato di tutto. Ma una cosa non si può certo sostenere di quell’evento sensazionale, come frequentemente è stato […] The post E venne l’età della guerra senza fine first appeared on il manifesto.
  • «Naza», tecniche di genocidio spiegate dagli esecutori
    di Lucrezia Ercolani
    «Naza» è la parola con cui l’esercito israeliano indica le «vittime collaterali» a Gaza, intere famiglie palestinesi che possono essere uccise per colpire un obiettivo strategico, quasi sempre un miliziano […] The post «Naza», tecniche di genocidio spiegate dagli esecutori first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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