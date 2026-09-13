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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi domenica 13 settembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Settembre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

domenica 13 settembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Zelensky torna a chiedere missili agli Usa e all’Europa: “Ci servono almeno 120 intercettori per Patriot al mese per l’inverno”
    di Redazione Esteri
    Per resistere agli intensi raid russi, l’Ucraina ha bisogno di almeno 100-120 missili Patriot al mese. In vista dell’inverno, quando l’esercito di Vladimir Putin potrebbe decidere di accelerare la conquista di territori nel Donbass, il presidente ucraino continua a chiedere agli alleati uno sforzo extra in termini di sostegno militare per evitare di subire sconfitte […] L'articolo Zelensky torna a chiedere missili agli Usa e all’Europa: “Ci servono almeno 120 intercettori per Patriot al mese per l’inverno” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Bisogna rallentare”, l’amministratore delegato di Anthropic Amodei e i due fattori che lo hanno “convinto”
    di Redazione Scienza
    L’intelligenza artificiale sta correndo troppo velocemente e il rischio è che, a un certo punto, chi la sviluppa non sia più in grado di capire e controllare pienamente ciò che sta costruendo. L’allarme arriva questa volta da Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, una delle principali aziende mondiali del settore. In un lungo intervento pubblicato […] L'articolo “Bisogna rallentare”, l’amministratore delegato di Anthropic Amodei e i due fattori che lo hanno “convinto” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Pane e bombe: l’Europa va alla guerra”: Caracciolo, Gaiani e Riccardi dialogano con Calapà e Grossi
    di Redazione Politica
    “Pane e bombe: l’Europa va alla guerra”: rivedi gli interventi di Lucio Caracciolo, Gianandrea Gaiani e Andrea Riccardi con Giampiero Calapà e Alessia Grossi. Consulta il programma completo della festa con tutti gli appuntamenti. L'articolo “Pane e bombe: l’Europa va alla guerra”: Caracciolo, Gaiani e Riccardi dialogano con Calapà e Grossi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Heather Parisi e quella folata di anni Ottanta alla Festa del Fatto Quotidiano. Tra passi di danza e confessioni
    di Nanni Delbecchi
    Se il tempo fosse un vento, e a volte lo è, una folata di anni Ottanta ha soffiato sul palco della Versiliana venerdì, quando la notte si fa più piccola. Un corpo di ballo estemporaneo, formatosi direttamente dalla platea, si muoveva agli ordini di una base musicale e della chitarra di Roberto Pezzini. Davanti a […] L'articolo Heather Parisi e quella folata di anni Ottanta alla Festa del Fatto Quotidiano. Tra passi di danza e confessioni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Masso travolge un’auto durante un corteo funebre: muore una donna di 66 anni, almeno sette feriti
    di Redazione Cronaca
    Un masso si è staccato da una parete rocciosa e ha travolto un’auto che percorreva la strada regionale 521, tra Morro Reatino e Leonessa, in provincia di Rieti. Nell’incidente è morta una donna di 66 anni, residente a Roma, che stava raggiungendo il luogo del funerale della madre insieme alla famiglia, al seguito del carro […] L'articolo Masso travolge un’auto durante un corteo funebre: muore una donna di 66 anni, almeno sette feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Mille Occhi, finestra sul gotico italiano
    di Gennaro Serio
    Talvolta in forma esplicita, talvolta lanciando sassi e nascondendo la mano, il dubbio si è manifestato: ma allora Mario Bava, dopo tante riscoperte, volumi e numeri di rivista, Tarantino che […] The post Mille Occhi, finestra sul gotico italiano first appeared on il manifesto.
  • Vukica Dilas, la ragazza con la Super8
    di Gennaro Serio
    Vukica Dilas (Belgrado, 1948 – 2001) è l’autrice di un’opera di grande rilievo nel panorama cinematografico jugoslavo: si tratta di un diario filmico che copre un arco di tempo lungo […] The post Vukica Dilas, la ragazza con la Super8 first appeared on il manifesto.
  • Aja, 1915, la madre di ogni pace
    di Gennaro Serio
    Fu 111 anni fa. La radicale proposta avanzata da una conferenza internazionale di femministe pacifiste, con l’obiettivo di fermare al più presto la guerra iniziata l’anno prima, lasciò intravedere un […] The post Aja, 1915, la madre di ogni pace first appeared on il manifesto.
  • E poi si toglie la vita…
    di Gennaro Serio
    Uccide la ex compagna gettandola da un cavalcavia e poi si toglie la vita. Uccide la moglie e il figlio di quindici anni e poi si toglie la vita. Uccide […] The post E poi si toglie la vita… first appeared on il manifesto.
  • Villino Puccini, un restauro prezioso
    di Gennaro Serio
    «È spacciato», così il figlio Antonio accolse, in visita da Giacomo Puccini, Toscanini, Viani e il direttore del Resto del Carlino, Tomaso Monicelli, raffinato e mondano scrittore e giornalista, padre, […] The post Villino Puccini, un restauro prezioso first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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