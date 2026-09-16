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🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026: calendario aggiornato degli eventi 🔴 mercoledì 16 settembre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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16 Settembre 2026

Concerti e Festival

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Concerti e festival in programma

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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    TORNEI CLUB MILANO
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    TORNEO GOL ARENA CUP | Piccoli Amici 2019
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    KICK OFF CUP
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Cimiano - Acc. Inter | Campionato U14 Regionale
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Accademia I.C. - Pavia Calcio, Cat. U16
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Visita con Degustazione
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Holi Splash Run ECO Tour 2026 - Prenotazione
    Fornaci Mega Shopping - Beinasco
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    CLUB MILANO SSD - AUSONIA | CAMPIONATO U15
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    CLUB MILANO SSD - CENTRO SCHUSTER | CAMPIONATO U14
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    DRUG CHURCH + Liquid Mike + Hippie Trim + Feldspar
    Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Ota Yōkai
    CDPD Pieve di Sorano - Filattiera
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Gianni Morandi - C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
    Villa Bellini - Catania
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  • Set20
    domenica 20 Settembre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 20/09/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Set20
    domenica 20 Settembre 2026
    Cimiano - Franco Scarioni | Campionato U15 Regionale Élite
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
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  • Set20
    domenica 20 Settembre 2026
    Accademia I.C. - Aldini, Cat. U15
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Set20
    domenica 20 Settembre 2026
    TORNEI CLUB MILANO
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Set20
    domenica 20 Settembre 2026
    CLUB MILANO SSD - VIS NOVA | CAMPIONATO U17
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Sep
26
Krano Laila Al Habash and Rareș at Averna Spazio Open (26 Sep
Averna Spazio Open, Via Paolo Gili, 4, 90138, Palermo, Italy
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Sep
26
Metalitalia Festival 2026
Live Club, Via Mazzini, 58, 20056, Trezzo sull'Adda, Italy
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Sep
27
Giovanni Allevi at Piazza Castello (27 Sep 26)
Piazza Castello, Piazzale di Castel Vecchio e San Leonardo, 3101
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Sep
27
Rareș at Mercati Generali (27 Sep 26)
Mercati Generali, Contrada Jungetto, 95100, Catania, Italy
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Oct
02
Whitemary Shigeto Ninos Du Brasil and SBTRKT at Lanificio 159
Lanificio 159, Via Di Pietralata, 159a, 00157, Rome, Italy
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Oct
07
Astro (Chile) at Hall (07 Oct 26)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
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Oct
08
Fiorella Mannoia at Gran Teatro Geox (08 Oct 26)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
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Oct
08
Jozef Van Wissem at Ex Cartiera Latina (08 Oct 26)
Ex Cartiera Latina, Via appia antica 42, 00179, Rome, Italy
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Oct
08
Benji & Fede at Teatro Duse (08 Oct 26)
Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
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Oct
09
Julie's Haircut at Lizard Club (09 Oct 26)
Lizard Club, SS7 Appia 12, 81100, Caserta, Italy
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Oct
09
Il Rumore del Lutto 2026
APE Parma Museo, via Farini, 32/a, Parma, Italy
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Oct
10
Jax at Fabrique (10 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
10
Venerus at Tevere Art Gallery (TAG) (10 Oct 26)
Tevere Art Gallery (TAG), via di santa passera 25, 00146, Rome\
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Oct
10
Astro (Chile) at Locomotiv Club (10 Oct 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Oct
10
Modena City Ramblers at Vibra (10 Oct 26)
Vibra, Via IV Novembre, 40/A, 41100, Modena, Italy
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Oct
10
Gazebo Penguins and Asino at der MAST (10 Oct 26)
der MAST, Via Giosuè Carducci1 17/E, 25126, Brescia, Italy
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Oct
11
Jax at Fabrique (11 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
14
Astro (Chile) at Off Topic (14 Oct 26)
Off Topic, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy
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Oct
15
Leo Middea at Sala Teatro Monk (15 Oct 26)
Sala Teatro, Monk, 35 Via Giuseppe Mirri, 00159, Rome, Italy
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Oct
15
Emis Killa at Magazzini Generali (15 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

mercoledì, 16 settembre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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