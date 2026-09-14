💿 Il disco in evidenza: This Mirror Weighs a Ton, 2026, Interpol

Gli Interpol tornano con This Mirror Weighs a Ton, ottavo album in studio della band americana. Il disco, pubblicato il 28 agosto 2026, segna anche l’esordio del gruppo con Partisan Records e arriva quattro anni dopo The Other Side of Make-Believe.

Un’evoluzione dentro la propria identità

Con This Mirror Weighs a Ton, gli Interpol scelgono di guardare verso l’interno senza rinunciare alla propria direzione. Il disco sviluppa una riflessione su percezione, distorsione e trasformazione. Le forme familiari assumono così contorni leggermente estranei, come osservate attraverso una luce diversa.

L’album non cerca una rottura con il percorso precedente. La band amplia invece il proprio linguaggio senza abbandonarne gli elementi distintivi. Atmosfera, tensione e misura restano centrali. Allo stesso tempo, nuovi arrangiamenti aprono lo spazio sonoro.

Synth, archi, chitarre acustiche e percussioni entrano nel tessuto delle composizioni. Questi elementi ampliano la tavolozza musicale e fanno emergere sfumature già presenti nella scrittura del gruppo. L’inserimento appare quindi organico e contribuisce alla costruzione di un suono più ampio.

Il risultato mantiene una sensazione di movimento. This Mirror Weighs a Ton appare così come un passaggio ulteriore nella storia di Interpol, più vicino all’evoluzione che alla reinvenzione.

La produzione e il nuovo assetto della band

Andrew Wyatt ha prodotto l’album, mentre Dave Fridmann ne ha curato il missaggio. La band ha registrato il disco nello studio di Wyatt a New York City. Si tratta della prima registrazione di Interpol nello Stato di New York dopo dieci anni.

L’album introduce anche un cambiamento nella formazione ufficiale. Brandon Curtis, storico tastierista dal vivo, e Brad Truax, bassista di lunga esperienza in tour, sono entrati nella formazione come membri ufficiali. Tuttavia, solo Truax ha partecipato alle registrazioni del disco.

Wyatt ha invece suonato tutte le parti di tastiere e sintetizzatori. La formazione presente sull’album comprende Paul Banks alla voce e alla chitarra, Daniel Kessler alla chitarra, Samuel Fogarino alla batteria e alle percussioni e Brad Truax al basso.

Alle registrazioni hanno inoltre contribuito Juliet Seger-Banks, Dan Iead e Gunnar Olsen. La loro partecipazione aggiunge ulteriori strumenti e voci alle dodici tracce del disco.

Il significato del titolo e la nuova collaborazione

Il titolo This Mirror Weighs a Ton si collega al processo creativo di Paul Banks. Le melodie e le frasi vocali prendono forma contemporaneamente durante le sue improvvisazioni. Da questo procedimento nasce anche il titolo della traccia omonima.

La riflessione, la percezione e la tensione emotiva attraversano l’intero album. Questi temi trovano corrispondenza nella costruzione sonora del disco, che alterna elementi già riconoscibili e nuove soluzioni.

Anche la copertina contribuisce all’identità dell’album. L’opera appartiene all’artista americana Addie Wagenknecht ed è attualmente parte della collezione permanente del Whitney Museum of American Art.

Con This Mirror Weighs a Ton, gli Interpol inaugurano inoltre il rapporto con la label indipendente Partisan Records. Il disco rappresenta quindi un nuovo capitolo per la band, sia sul piano artistico sia per quanto riguarda il percorso discografico.

Una trasformazione senza rotture

This Mirror Weighs a Ton presenta un’idea di cambiamento graduale, costruita attraverso arrangiamenti più articolati e una maggiore attenzione alle sfumature. La band conserva il proprio senso della misura, ma introduce nuovi colori nel tessuto delle canzoni.

Il disco amplia così il campo d’azione di Interpol senza cancellarne l’identità. L’evoluzione passa dalla percezione, dalla tensione e dal rapporto tra elementi familiari e inattesi. (La redazione)