lunedì 14 settembre 2026
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Concerti e festival in programma
Set18
venerdì 18 Settembre 2026
Abbonamento Memorial Morelli - Soevis Cup
Soevis Arena - Castellanza (Varese)
Set18
venerdì 18 Settembre 2026
Vincent Tondo in concerto | MOVIMENTO 9 - concerto-film interattivo di Antoine-G. Tondo
Caffè Letterario - Roma
Set18
venerdì 18 Settembre 2026
CONWAY THE MACHINE | LIVE SHOWCASE
Casilino Sky Park - Roma
Set18
venerdì 18 Settembre 2026
Max De Aloe - “One for Toots”
Castello Malaspina di Monti - Licciana Nardi
Set19
sabato 19 Settembre 2026
Pro Sesto Giovanili - 19/09/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Set19
sabato 19 Settembre 2026
TORNEI CLUB MILANO
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set19
sabato 19 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set19
sabato 19 Settembre 2026
Visita della Poesia
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set19
sabato 19 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set19
sabato 19 Settembre 2026
Visita con Degustazione
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set19
sabato 19 Settembre 2026
Holi Splash Run ECO Tour 2026 - Prenotazione
Fornaci Mega Shopping - Beinasco
Set19
sabato 19 Settembre 2026
CLUB MILANO SSD - AUSONIA | CAMPIONATO U15
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set19
sabato 19 Settembre 2026
CLUB MILANO SSD - CENTRO SCHUSTER | CAMPIONATO U14
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set19
sabato 19 Settembre 2026
DRUG CHURCH + Liquid Mike + Hippie Trim + Feldspar
Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
Set19
sabato 19 Settembre 2026
Ota Yōkai
CDPD Pieve di Sorano - Filattiera
Set19
sabato 19 Settembre 2026
Gianni Morandi - C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
Villa Bellini - Catania
Set20
domenica 20 Settembre 2026
Pro Sesto Giovanili - 20/09/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Set20
domenica 20 Settembre 2026
TORNEI CLUB MILANO
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set20
domenica 20 Settembre 2026
CLUB MILANO SSD - VIS NOVA | CAMPIONATO U17
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set20
domenica 20 Settembre 2026
Club Milano SSD - Virtus Verona
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Angelica Anna Castiglia ARYA BIRTHH Francesca Michielin G
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Emma at Ippodromo SNAI San Siro (15 Sep 26)
Ippodromo SNAI San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
Riccardo Cocciante at Fossato del Castello (15 Sep 26)
Fossato del Castello, Piazza Castello, 70051, Barletta, Italy
Nicola Piovani at Cala Batteria (16 Sep 26)
Cala Batteria, Cala Batteria, 70043, Monopoli, Italy
Giorgia at Palazzo Del Turismo (17 Sep 26)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
Daniele Silvestri at Teatro Grande (17 Sep 26)
Teatro Grande, Scavi di Pompei, 80045, Pompei, Italy
Giovanni Allevi at Reggia di Caserta (19 Sep 26)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, It
Nomadi at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco (19 Sep 26)
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
Gigacon Tuscany 2026
Scandicci, Italy
SANTRA Fest 2026
Area Eventi - Zona Industriale Santeramo, 70029, Santeramo in Co
Prewn at Largo Venue (19 Sep 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
Stone Cold Eva Bloo cmqmartina ozone dehumanizer Gorge Pe
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Destroyer at Locomotiv Club (21 Sep 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Federico Albanese at Cavea Roma (22 Sep 26)
Cavea Roma, Via di Salone 290, Roma, 00131, Rome, Italy
Destroyer at Arci Bellezza (23 Sep 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
Diamanda Galás at Teatro Auditorium Santa Chiara (23 Sep 26)
Teatro Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67, 38100, Tr
Giorgia at Palazzo dello Sport (24 Sep 26)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
Calibro 35 at Hiroshima Mon Amour (24 Sep 26)
Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita
The Big One 2026
Castello Di Conegliano, 31015, Conegliano, Italy
Balera Punk Fest Vol. 2 2026
Wild Urban Theatre, 42G4+W8, 26100, Cremona, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
lunedì, 14 settembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 14 Settembre 2026
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