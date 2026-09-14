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🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026: calendario aggiornato degli eventi • lunedì 14 settembre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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14 Settembre 2026

Concerti e Festival

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lunedì 14 settembre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Set18
    venerdì 18 Settembre 2026
    Abbonamento Memorial Morelli - Soevis Cup
    Soevis Arena - Castellanza (Varese)
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  • Set18
    venerdì 18 Settembre 2026
    Vincent Tondo in concerto | MOVIMENTO 9 - concerto-film interattivo di Antoine-G. Tondo
    Caffè Letterario - Roma
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  • Set18
    venerdì 18 Settembre 2026
    CONWAY THE MACHINE | LIVE SHOWCASE
    Casilino Sky Park - Roma
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  • Set18
    venerdì 18 Settembre 2026
    Max De Aloe - “One for Toots”
    Castello Malaspina di Monti - Licciana Nardi
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 19/09/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    TORNEI CLUB MILANO
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Visita con Degustazione
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Holi Splash Run ECO Tour 2026 - Prenotazione
    Fornaci Mega Shopping - Beinasco
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    CLUB MILANO SSD - AUSONIA | CAMPIONATO U15
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    CLUB MILANO SSD - CENTRO SCHUSTER | CAMPIONATO U14
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    DRUG CHURCH + Liquid Mike + Hippie Trim + Feldspar
    Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Ota Yōkai
    CDPD Pieve di Sorano - Filattiera
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  • Set19
    sabato 19 Settembre 2026
    Gianni Morandi - C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
    Villa Bellini - Catania
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  • Set20
    domenica 20 Settembre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 20/09/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Set20
    domenica 20 Settembre 2026
    TORNEI CLUB MILANO
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Set20
    domenica 20 Settembre 2026
    CLUB MILANO SSD - VIS NOVA | CAMPIONATO U17
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Set20
    domenica 20 Settembre 2026
    Club Milano SSD - Virtus Verona
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Sep
14
Angelica Anna Castiglia ARYA BIRTHH Francesca Michielin G
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Sep
15
Emma at Ippodromo SNAI San Siro (15 Sep 26)
Ippodromo SNAI San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
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Sep
15
Riccardo Cocciante at Fossato del Castello (15 Sep 26)
Fossato del Castello, Piazza Castello, 70051, Barletta, Italy
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Sep
16
Nicola Piovani at Cala Batteria (16 Sep 26)
Cala Batteria, Cala Batteria, 70043, Monopoli, Italy
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Sep
17
Giorgia at Palazzo Del Turismo (17 Sep 26)
Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy
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Sep
17
Daniele Silvestri at Teatro Grande (17 Sep 26)
Teatro Grande, Scavi di Pompei, 80045, Pompei, Italy
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Sep
19
Giovanni Allevi at Reggia di Caserta (19 Sep 26)
Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100, Caserta, It
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Sep
19
Nomadi at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco (19 Sep 26)
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
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Sep
19
Gigacon Tuscany 2026
Scandicci, Italy
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Sep
19
SANTRA Fest 2026
Area Eventi - Zona Industriale Santeramo, 70029, Santeramo in Co
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Sep
19
Prewn at Largo Venue (19 Sep 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
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Sep
19
Stone Cold Eva Bloo cmqmartina ozone dehumanizer Gorge Pe
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Sep
21
Destroyer at Locomotiv Club (21 Sep 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Sep
22
Federico Albanese at Cavea Roma (22 Sep 26)
Cavea Roma, Via di Salone 290, Roma, 00131, Rome, Italy
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Sep
23
Destroyer at Arci Bellezza (23 Sep 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Sep
23
Diamanda Galás at Teatro Auditorium Santa Chiara (23 Sep 26)
Teatro Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67, 38100, Tr
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Sep
24
Giorgia at Palazzo dello Sport (24 Sep 26)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
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Sep
24
Calibro 35 at Hiroshima Mon Amour (24 Sep 26)
Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita
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Sep
25
The Big One 2026
Castello Di Conegliano, 31015, Conegliano, Italy
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Sep
25
Balera Punk Fest Vol. 2 2026
Wild Urban Theatre, 42G4+W8, 26100, Cremona, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

lunedì, 14 settembre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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14 Settembre 2026

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