X Factor 2026, le audizioni: tutti gli aggiornamenti e le novità

La ventesima stagione di X Factor Italia prevede diversi modi per seguire il programma e partecipare al televoto. La diretta dei Live Show va in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Le puntate vengono inoltre trasmesse in chiaro su TV8. Il primo Live Show è previsto il 22 ottobre 2026, mentre la Finale è attesa per il 3 dicembre 2026. Il voto sarà disponibile soltanto durante le puntate Live e quando il televoto risulterà aperto.

Dove vedere X Factor 2026

Sky Uno è il canale principale per seguire i Live Show. La diretta è prevista ogni giovedì alle 21:15 ed è disponibile per gli abbonati Sky. In alternativa, è possibile seguire X Factor Italia 2026 in streaming su NOW, sia in diretta sia on-demand, attraverso il Pass Entertainment. Questa soluzione permette di vedere il programma anche senza un abbonamento Sky. Le puntate arrivano anche in chiaro su TV8, al canale 8 del telecomando. Nel testo fornito, la programmazione indica il martedì alle 21:30, a partire dal 16 settembre. Le repliche dei Live vengono invece indicate per il martedì successivo alle 21:30. Gli orari possono comunque cambiare. Per questo motivo, è consigliabile verificare la programmazione sul sito ufficiale di X Factor oppure sulla guida TV di Sky e TV8.

X Factor 2026, quando si può votare

Il televoto non è disponibile durante tutte le puntate. Si può votare soltanto durante i Live Show, a partire dal primo appuntamento del 22 ottobre e fino alla Finale del 3 dicembre 2026. Il voto è gratuito e può essere espresso attraverso diverse modalità. Durante la diretta, quando il televoto viene aperto, gli spettatori possono quindi scegliere il proprio concorrente preferito.

Come votare sul web

Una delle possibilità consiste nell’utilizzare il sito ufficiale di X Factor da computer oppure da dispositivo mobile. Per esprimere la preferenza è necessario effettuare l’accesso con il proprio Sky ID. In alternativa, il testo indica la possibilità di registrarsi oppure di utilizzare Facebook, Apple o Google per effettuare il login. Il voto può quindi essere espresso direttamente online, ma soltanto durante la finestra temporale indicata dal programma.

Gli aggiornamenti RSS su X Factor

Il voto tramite app

Un’altra modalità passa dall’App X Factor. L’applicazione può essere scaricata gratuitamente dall’Apple Store oppure, per i dispositivi Android, da Google.

Una volta effettuato l’accesso, bisogna entrare nella sezione dedicata al voto. Anche in questo caso serve il login attraverso Sky ID oppure tramite Facebook, Apple ID o Google. È consigliabile aggiornare l’app all’ultima versione prima della diretta. Inoltre, conviene effettuare il login prima dell’inizio della puntata, così da essere pronti quando il televoto viene aperto. Il testo specifica inoltre che lo Sky ID può essere creato gratuitamente.

Come votare con Sky Q

Chi possiede un decoder Sky Q connesso a Internet può votare direttamente durante la diretta di Sky Uno. Per farlo, occorre premere il tasto verde del telecomando durante la diretta in prime time. Il collegamento a Internet del decoder rappresenta una condizione necessaria per utilizzare questa modalità di voto.

Come votare con Sky Glass

Anche chi utilizza un televisore Sky Glass può esprimere la propria preferenza durante la diretta. In questo caso bisogna premere il tasto Interattività del telecomando mentre X Factor è in onda su Sky Uno. Anche il televisore deve essere collegato a Internet per poter utilizzare il sistema di voto.

Quanti voti si possono dare

Il numero di voti disponibili è limitato. Il testo indica 10 voti per ogni manche e 5 voti durante il Tilt. Questa limitazione riguarda le modalità di voto disponibili durante il televoto. Di conseguenza, prima di esprimere le preferenze è utile verificare le indicazioni mostrate durante la diretta.

X Factor 2026, sito e social

Oltre alla visione delle puntate, il pubblico può seguire i contenuti dedicati al programma attraverso il sito ufficiale X Factor e i canali social. Sono disponibili clip, esibizioni e contenuti inediti. Il materiale viene pubblicato 7 giorni su 7 sul sito ufficiale e sui profili del programma presenti su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e X. In questo modo, anche al di fuori della diretta televisiva, è possibile seguire gli aggiornamenti e i contenuti legati alla stagione.

Una precisazione sulle date

Nel testo di partenza compaiono alcuni riferimenti temporali non uniformi. L’apertura parla infatti della stagione di X Factor 2025 e indica il 10 settembre come data d’inizio, mentre il resto delle informazioni riguarda X Factor 2026 e riporta il 22 ottobre come data del primo Live, oltre al 3 dicembre per la Finale. Anche il riferimento all’applicazione compare prima come X Factor 2025 e poi come X Factor 2026. Per questo articolo sono stati mantenuti i riferimenti al 2026, coerenti con le date dei Live Show e della Finale riportate nel testo fornito, senza aggiungere informazioni esterne. (La redazione)