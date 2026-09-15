Festa delle Offerte Prime 2026: il 6 e 7 ottobre tornano le offerte Amazon

La Festa delle Offerte Prime 2026 torna il 6 e 7 ottobre. Saranno due giornate dedicate agli sconti riservati ai clienti Prime. L’evento inizierà il 6 ottobre, un minuto dopo la mezzanotte. Saranno disponibili centinaia di migliaia di offerte in numerose categorie. Tra queste ci sono casa, tecnologia, bellezza, moda e giocattoli. Tra i marchi coinvolti figurano Foppapedretti, ghd, Amazon Basics, Electrolux, Fairy e LEGO. Saranno presenti anche numerosi altri brand. I clienti potranno consultare una Guida alle Offerte personalizzata. La guida sarà basata sulla propria cronologia di acquisti. Sarà inoltre possibile impostare avvisi su prodotti o categorie di interesse.

Festa delle Offerte Prime: le offerte anticipate

In vista delle due giornate principali, i clienti Prime potranno accedere a diverse iniziative e offerte anticipate. A partire dal 15 settembre saranno disponibili centinaia di eBook Kindle. I prezzi partiranno da 1,99 euro. Dal 22 settembre arriveranno le offerte anticipate sui marchi Amazon. Gli sconti arriveranno fino al 30% su una selezione di prodotti Amazon Basics, Amazon Essentials e By Amazon. Dal 29 settembre saranno disponibili offerte su alcuni dispositivi Amazon. Tra questi ci saranno Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink ed eero. Dal 1° al 5 ottobre sarà inoltre possibile ottenere uno sconto extra del 15% sul primo ordine effettuato su Amazon Haul. Il servizio propone prodotti a meno di 20 euro. Le categorie comprendono moda, casa e lifestyle. La consegna sarà gratuita per gli ordini composti da almeno tre prodotti. Per gli ordini più piccoli sarà invece previsto un costo standard di 3,50 euro. Tra le iniziative anticipate rientra anche Amazon Music Unlimited. Per un periodo limitato, i clienti Prime che non hanno ancora utilizzato il servizio potranno ottenere quattro mesi gratuiti. I nuovi clienti potranno inoltre utilizzare il comando vocale dedicato tramite Alexa. In questo modo potranno ottenere tre mesi a 0,99 euro. Gli attuali clienti del piano Individuale potranno invece passare al piano Family. Il passaggio sarà senza costi aggiuntivi per due mesi.

Offerte su casa, tecnologia, bellezza e prodotti quotidiani

Durante la Festa delle Offerte Prime saranno disponibili offerte in diverse categorie. Per la bellezza e la cura della persona saranno proposti prodotti per la skincare. Ci saranno anche trattamenti per la cura dei capelli. Tra i marchi presenti figurano Rilastil, L’Oréal Paris e La Roche-Posay. Anche la salute e la cura della persona saranno protagoniste delle offerte. Saranno disponibili prodotti per la rasatura e l’epilazione. Ci saranno inoltre articoli per la cura dei capelli e l’igiene orale. Tra i marchi coinvolti ci saranno Philips, Braun e ghd. Non mancheranno i prodotti di uso quotidiano. Le offerte riguarderanno la pulizia e la cura della casa. Saranno disponibili anche prodotti per il caffè, la nutrizione e il benessere. I clienti Prime che non sono mai stati iscritti al servizio potranno ottenere tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00 euro. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro al mese. Il rinnovo continuerà fino a eventuale cancellazione, secondo i termini e le condizioni previste. Durante l’evento sarà possibile acquistare anche prodotti Made in Italy. Questi articoli saranno disponibili nella pagina dedicata all’interno della vetrina Amazon. L’iniziativa permetterà di sostenere i marchi italiani e migliaia di piccole e medie imprese.

Consegne e pagamenti durante la Festa delle Offerte Prime

I clienti Prime potranno contare sulle modalità di consegna previste dal servizio. Saranno disponibili opzioni in giornata o in un giorno su milioni di prodotti. Sarà inoltre possibile utilizzare Amazon Locker e Amazon Counter. I clienti potranno anche scegliere l’opzione Il Mio Giorno Amazon. Questa modalità permette di scegliere il giorno della settimana in cui ricevere gli articoli idonei. Per i pagamenti saranno disponibili diverse modalità. Tra queste ci saranno la carta di credito e i contanti presso un punto vendita autorizzato. Sarà possibile anche utilizzare l’addebito diretto sul conto corrente e la rateizzazione. Tra le opzioni disponibili ci saranno inoltre i Buoni Regalo Amazon.it e BANCOMAT Pay.

Prime per studenti e giovani dai 18 ai 24 anni

Durante la Festa delle Offerte Prime, gli iscritti a Prime per gli studenti e per i giovani dai 18 ai 24 anni potranno accedere a offerte esclusive. È inoltre previsto un cashback del 5% sul prezzo finale degli acquisti idonei. L’iniziativa riguarda le categorie aderenti. Tra queste ci sono abbigliamento, bellezza, salute e cura della persona, elettronica, casa e fai da te. Il cashback viene applicato automaticamente al checkout sulla maggior parte degli acquisti. Per ottenerlo è necessario raggiungere un saldo minimo di 5 euro. Sono esclusi i Buoni Regalo Amazon.it, i contenuti digitali e l’abbonamento a Prime. Per chi ha tra 18 e 24 anni è inoltre previsto un periodo iniziale gratuito di tre mesi. Al termine, sarà possibile accedere ai benefici Prime a metà prezzo. Il costo sarà di 2,49 euro al mese oppure 24,95 euro all’anno.

Conclusione

La Festa delle Offerte Prime 2026 si svolgerà il 6 e 7 ottobre. L’evento proporrà offerte in numerose categorie. Saranno inoltre disponibili diverse promozioni anticipate già a partire da settembre. L’iniziativa comprenderà anche prodotti Made in Italy. Ci saranno inoltre servizi dedicati ai clienti Prime. Non mancheranno opportunità riservate agli studenti e ai giovani tra i 18 e i 24 anni. Nello stesso periodo sarà possibile partecipare anche a Un Click per la Scuola. L’iniziativa è giunta all’ottava edizione. Permette di destinare alle scuole italiane o a Save the Children un credito virtuale. Il credito corrisponde all’1% del valore degli acquisti idonei effettuati dai clienti registrati all’iniziativa. La partecipazione è gratuita fino al 31 dicembre 2026. Qui i termini e le condizioni. (La redazione)