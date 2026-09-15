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Europa League 2026/2027: news, incontri, classifica e marcatori 🔴 martedì 15 settembre 2026

Europa League 2026/2027: date, formula, squadre e dettagli sulla nuova edizione del torneo UEFA. La competizione è iniziata il 9 luglio 2026 e terminerà il 26 maggio 2027 con la finale al Waldstadion di Francoforte sul Meno. In palio anche l’accesso alla Champions League 2027-2028 e alla Supercoppa UEFA 2027. Il numero dipende dal coefficiente.

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15 Settembre 2026

Uefa Europa League

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La UEFA Europa League 2026-2027 rappresenta la 56ª edizione del torneo e la 18ª con l’attuale denominazione. La competizione, organizzata dalla UEFA, è iniziata il 9 luglio 2026 e terminerà il 26 maggio 2027. La finale si giocherà al Waldstadion di Francoforte sul Meno, in Germania. Il torneo coinvolgerà complessivamente 76 squadre, provenienti da almeno 40 federazioni affiliate alla UEFA.

Risultati

Classifica

Marcatori

Date e finale

Il calendario della competizione prevede l’avvio il 9 luglio 2026. La stagione europea si concluderà invece il 26 maggio 2027 con la finale in programma a Francoforte sul Meno. Il Waldstadion sarà quindi il teatro dell’ultimo atto. Il testo di partenza non riporta, invece, risultati, classifica o marcatori delle singole partite.

Squadre partecipanti

Alla competizione prenderanno parte 76 squadre, rappresentative di almeno 40 federazioni affiliate alla UEFA. La distribuzione dei posti dipende dal coefficiente UEFA per nazioni. La Federazione calcistica della Russia non partecipa al torneo. Il testo indica infatti l’esclusione dei club e delle nazionali russe dalle competizioni UEFA in seguito alla decisione di sospenderli.

Le news dal web

martedì 15 settembre 2026

Cosa ottiene la vincitrice

La squadra che conquisterà l’Europa League avrà diritto alla qualificazione alla fase campionato della UEFA Champions League 2027-2028, qualora non abbia già ottenuto l’accesso attraverso il proprio campionato. Inoltre, la vincitrice potrà disputare la Supercoppa UEFA 2027 contro la squadra che conquisterà la UEFA Champions League 2026-2027. (La redazione)

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