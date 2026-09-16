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LIVE Milan-Benfica 0-2, raddoppio di Kaminski, difesa disastrosa. Modric non si scalda nemmeno La Gazzetta dello SportMilan-Benfica: dove vederla, orario e formazioni ufficiali della prima giornata di Europa League Il MessaggeroMilan-Benfica 0-2 LIVE: gol di Lukebakio, raddoppia Kaminski Sky SportMilan-Benfica diretta: l'esordio di Amorim in Europa League. Risultato LIVE Corriere dello SportDiretta Milan - Benfica (0-1) Europa League 2026  ... (leggi di più)
Milan-Benfica 0-2: Golazo Lukebakio, palo Sudakov e raddoppio di Kaminski! OneFootball (leggi di più)
Pronostici AC Milan - Benfica: le Aquile ne escono indenni Goal.com (leggi di più)
Conte presente a San Siro per Milan-Benfica: le immagini Corriere dello Sport (leggi di più)
Milan-Benfica 0-1: Golazo di Lukebakio, rossoneri sotto! E palo Sudakov 😳 OneFootball (leggi di più)
Milan-Benfica, la moviola. contatto Pavlovic-Aursnes in area, non c'è rigore. Tutti gli episodi di San Siro eurosport.it (leggi di più)
Rui Costa omaggiato da San Siro prima di Milan-Benfica: guarda il video Sky Sport (leggi di più)
Milan-Benfica, le foto dell'esordio europeo sportmediaset.mediaset.it (leggi di più)
Milan-Benfica, anche Conte sugli spalti a San Siro sportmediaset.mediaset.it (leggi di più)
Europa League: Milan Benfica 0-1 DIRETTA e FOTO ANSA (leggi di più)
Milan, Rui Costa e Altafini celebrati prima del match col Benfica sportmediaset.mediaset.it (leggi di più)
Il corteo dei tifosi del Benfica scortato verso lo stadio San Siro per la partita di Europa League contro il Milan Corriere della Sera (leggi di più)
Milan-Benfica 0-0: Modric ancora OUT! Giocano Hutchinson e Ramos 🔥 OneFootball (leggi di più)
Amorim senza filtri: "Non ho giocatori per il mio sistema di gioco? Sì, in parte è vero" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
++[DIRETTA-TV] Milan-Benfica ｉｎ ｄｉｒｅｔｔａ ｓｔｒｅａｍｉｎｇ| ２3 Ａｇｏｓｔｏ ２０２６ santeestrie.qc.ca (leggi di più)
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