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Nao Yoshioka con Self: il nuovo album tra soul, R&B, funk e jazz

Nao Yoshioka pubblica Self, un album che intreccia neo-soul, R&B, funk e jazz attraverso un percorso di introspezione e ricerca personale. Dopo gli anni trascorsi tra New York e Philadelphia, la cantante giapponese affronta dubbi e cambiamenti con ospiti come Jamila Woods, Mỹ Anh, Bilal e Keyon Harrold.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
18 Settembre 2026

Self - cover

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A vent’anni la cantante Nao Yoshioka lascia Osaka, prende un aereo per l’America e va a studiare il soul nel Paese in cui è nato. Non esattamente un Erasmus a Barcellona: Apollo Theatre a New York, la scena soul di Philadelphia, anni di concerti e una carriera costruita in inglese, fino a Self, il disco che arriva quando la ricerca del “sé migliore” ha finalmente sbattuto contro un muro.

La buona notizia è che Yoshioka ha smesso di fingere che ogni crisi abbia una morale. Self prende neo-soul, R&B, funk e jazz e tramite i variegati ospiti li fa viaggiare da Philadelphia a Hanoi, da Chicago a Tokyo, senza quella fastidiosa ansia da “global sound” che spesso produce musica da lounge di aeroporto. ChangesAll I Wish mettono in scena il dubbio con groove impeccabili: perché sì, anche l’autocritica può avere un basso rotondo.

Poi arrivano Jamila Woods in Safe Place e Mỹ Anh in Pieces of Me, due presenze che trasformano l’introspezione in conversazione. Il risultato è meno “io contro il mondo” e più “forse il problema sono io, ma almeno siamo in buona compagnia”: una forma di terapia collettiva decisamente più ascoltabile di qualsiasi podcast sulla mindfulness.

Quando Yoshioka decide di divertirsi, Self diventa ancora più convincente. You Got to Feel ItHeartbeat infilano sax, funk e sensualità dentro una produzione precisa, mentre Shadow, con Bilal, mette in scena il confronto tra luce e lato oscuro: Jung, ma con un beat che avrebbe probabilmente fatto approvare anche a Beyoncé la seduta.

Self non cerca il finale da film Pixar: niente grande epifania, niente “ora sono finalmente me stessa”. In Yet to Come, con la tromba di Keyon Harrold, Yoshioka arriva a una conclusione molto più adulta e molto meno Instagrammabile: imparare semplicemente a stare dentro ciò che si è. 

Il 23 settembre 2026 sarà al Blue Note Milano: appuntamento ideale per chi ama il soul contemporaneo, il jazz contaminato e le persone che hanno capito che “trovare se stessi” è un concetto sopravvalutato, soprattutto se nel frattempo si può ballare. (Adaja Inira)
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