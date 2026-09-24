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24 Settembre 2026

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📡📺 Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Kiev: «Raid russo su una fattoria nel Kharkiv, 7 morti». Polonia: «L'incendio alla stazione Starlink è un sabotaggio». Crosetto: «Nessuna conferma di un possibile attacco russo in Europa» - Corriere della Sera

Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Kiev: «Raid russo su una fattoria nel Kharkiv, 7 morti». Polonia: «L'incendio alla stazione Starlink è un sabotaggio». Crosetto: «Nessuna conferma di un possibile attacco russo in Europa»  Corriere della SeraKiev e Odessa sotto i missili russi, almeno due morti. La risposta di Putin al discorso di Zelensky all’Onu  la RepubblicaKiev: 'Raid russo su fattoria nel Kharkiv, 7 morti'. Due vittime anche nella capitale  ANS... (leggi di più)

📰 Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi - ANSA

Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi  ANSAVisualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

🎬 Il documentario NAZA si potrà vedere gratuitamente online, dopo l’uscita nei cinema - Il Post

Il documentario NAZA si potrà vedere gratuitamente online, dopo l’uscita nei cinema  Il PostNaza, il film sulle violenze di Israele premiato a Venezia, si potrà vedere gratis online  huffingtonpost.itMassimo Giannini: La lezione di Naza  la RepubblicaNaza di Yuval Abraham e Rachel Szor  Comune di Venezia.Il film che spaventa Israele e le domande sul 7 ottobre  La Stampa (leggi di più)

📰 Modena, saccheggiano il supermercato Md dopo la scuola: «Cinquanta studenti hanno rubato con i volti coperti e fatto i video» - Corriere di Bologna

Modena, saccheggiano il supermercato Md dopo la scuola: «Cinquanta studenti hanno rubato con i volti coperti e fatto i video»  Corriere di BolognaEntrano al discount a Modena e fanno razzia: 50 giovani travolgono i clienti e rubano merce. I video online  Il Fatto QuotidianoRaid al supermercato e caos in autostazione, il Pd: "Accertare le responsabilità individuali"  ModenaTodayMaranza assaltano il market dopo la scuola: la carica dei 50 tra furti, video e cappucc... (leggi di più)

🏠 Giudice a Trump: "Riammetta la stampa". Bloccati da Casa Bianca alcuni giornalisti - Sky TG24

Giudice a Trump: "Riammetta la stampa". Bloccati da Casa Bianca alcuni giornalisti  Sky TG24Il giudice riammette le testate ma bando di Trump rimane: Politico, MsNow e Cnn fuori da Casa Bianca  RaiNewsCasa Bianca, giornalisti ancora fuori  RaiNewsCos’è il “press pool” della Casa Bianca  Il PostUsa, Melania Trump ammette reporter della Cnn ad un suo evento  Sky TG24 (leggi di più)

🔴 'La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna'. Crosetto: 'L'alert non trova conferma' - ANSA

'La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna'. Crosetto: 'L'alert non trova conferma'  ANSAAllarme droni russi, Salvini: «Calma e sangue freddo». Crosetto: «Non serve gettare benzina sul fuoco». E la Commissione Ue: «La difesa è competenza è degli Stati»  Corriere della SeraCos'è il drone russo Gerbera: 160 chilometri orari di velocità e lungo 2 metri  RaiNewsMargelletti: “Mosca può colpirci coi droni in 10 secondi. Vuole conquista... (leggi di più)

📰 Revolut, l'hacker pubblica i dati italiani: «Sottratti a forze dell'ordine, voglio negoziare» (ma non sa a chi rivolgersi) - Corriere della Sera

Revolut, l'hacker pubblica i dati italiani: «Sottratti a forze dell'ordine, voglio negoziare» (ma non sa a chi rivolgersi)  Corriere della SeraCaso Revolut, l’estorsione funziona anche se i dati della vittima non sono cifrati  la RepubblicaHacker di Revolut chiede un riscatto agli utenti colpiti nell'attacco, "almeno 15 italiani, dati in vendita"  VirgilioData breach Revolut, in vendita diretta 150 GB di dati riconducibili a enti e autorità italiane  DD... (leggi di più)

📰 Fisco, 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi. I dati Irpef - Sky TG24

Fisco, 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi. I dati Irpef  Sky TG24Irpef, pochi pagano per tutti: otto milioni versano il 65%. Leo: “Riduciamo le tasse al ceto medio”  la RepubblicaChi guadagna di più e chi non paga le tasse in Italia: il confronto tra lavoratori dipendenti, professionisti e partite Iva. In 24,8 milioni non pagano nulla  Corriere della SeraIl 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'Irpef  ANSAFisco, metà degli italiani non... (leggi di più)

📰 Billie Jean King Cup, Italia-Cina 0-1: battuta Cocciaretto, live Paolini-Zheng - FITP

Billie Jean King Cup, Italia-Cina 0-1: battuta Cocciaretto, live Paolini-Zheng  FITPBillie Jean King Cup LIVE Italia-Cina: a minuti inizia il match Paolini-Zheng, secondo singolo  La Gazzetta dello SportTennis, Billie Jean King Cup: Italia sotto 1-0 con la Cina, Cocciaretto ko  sportmediaset.mediaset.itBJK Cup Finals, Italia-Cina 0-1: Cocciaretto cede a Zhang Shuai  SuperTennisBJK Cup, Cina-Italia 1-1. Paolini pareggia, sarà decisivo il doppio - Orgogli... (leggi di più)

📰 Tremendo incidente, motociclista morto - Foto 1 di 15 - La Voce di Rovigo - Polesine24

Tremendo incidente, motociclista morto - Foto 1 di 15 - La Voce di Rovigo  Polesine24Schianto tra moto e auto: morto il motociclista. La vittima è Alan Campagnoli, barista 52enne di Corbola  Il GazzettinoSchianto tra moto e auto: morto il motociclista. L'incidente oggi sulla strada Provinciale 46 tra Corbola e Taglio di Po  Il Gazzettino (leggi di più)

📰 Salerno, ragazza accoltellata alle spalle da uno sconosciuto: aggressore in fuga - Sky TG24

Salerno, ragazza accoltellata alle spalle da uno sconosciuto: aggressore in fuga  Sky TG24Visualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

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📰 Il borgo toscano scelto da Vanessa Incontrada per le nozze è nel cuore del Chianti - SiViaggia

Il borgo toscano scelto da Vanessa Incontrada per le nozze è nel cuore del Chianti  SiViaggiaVanessa Incontrada sposa: le nozze con Rossano Laurini. Abito romantico, chignon e rose bianche per la conduttrice  Corriere della SeraVanessa Incontrada sposa Rossano Laurini dopo 17 anni di amore e una rottura da cui nessuno pensava sarebbero tornati: ecco la prima foto delle nozze  Il Fatto QuotidianoVanessa Incontrada si è sposata: la prima foto del matrimonio con Ros... (leggi di più)

📰 Donna accoltella carabiniere a Verdello e prova a far saltare in aria il palazzo con 3 bombole di gas - Virgilio

Donna accoltella carabiniere a Verdello e prova a far saltare in aria il palazzo con 3 bombole di gas  VirgilioVerdello, apre tre bombole di gas e con il coltello colpisce un carabiniere: 46enne arrestata per tentata strage  L'Eco di BergamoColpisce al petto un carabiniere e apre le bombole del gas: arrestata per tentata strage  BergamoNewsVerdello, arrestata per tentata strage: la casa poteva esplodere da un momento all’altro  Il GiornoVerdello, apre t... (leggi di più)

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📰 Xi Jinping a Washington, è la prima visita dal 2015: accoglienza regale di Trump, attesa per il vertice - Corriere della Sera

Xi Jinping a Washington, è la prima visita dal 2015: accoglienza regale di Trump, attesa per il vertice  Corriere della SeraPerché Trump si è presentato da Xi con guanti e cappotto (nonostante i 19 gradi)?  Corriere della SeraTappeto rosso, colpi di cannone, inni e bombardieri: lo sfarzoso tributo di Trump a Xi  AvvenireTrump e Xi Jinping non vogliono fare passi falsi  Il PostXi Jinping negli Usa: Trump lo accoglie sul tarmac con tappeto rosso &nbs... (leggi di più)

🏋️ LIVE F1 Baku, è il giorno delle libere: alle 14 le FP2. Mercedes subito davanti a Red Bull e Ferrari - La Gazzetta dello Sport

LIVE F1 Baku, è il giorno delle libere: alle 14 le FP2. Mercedes subito davanti a Red Bull e Ferrari  La Gazzetta dello SportF1, prime prove libere del GP Azerbaijan: tutti i risultati e i tempi a Baku  Sky SportBaku, inizio in salita per Antonelli: stop per guasto nelle libere 1. E Russell fa il miglior tempo  La Gazzetta dello SportLIVE Formula 1 | Gran Premio di Azerbaijan, Libere 2 | Diretta testuale  Motorsport.comMercedes stellari a Baku: Russell ... (leggi di più)

📰 Re Carlo ricorda la «memorabile visita di Stato in Italia» e Petrini, a Terra Madre. Il messaggio da Buckingham Palace - Corriere della Sera

Re Carlo ricorda la «memorabile visita di Stato in Italia» e Petrini, a Terra Madre. Il messaggio da Buckingham Palace  Corriere della SeraIl significato del commosso messaggio di Re Carlo a Terra Madre 2026, mandato «con un senso particolarmente profondo di tristezza e di perdita»  Vanity Fair ItaliaMattarella: 'Senza la cura della biodiversità l'uomo può distruggersi'  ANSAInaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto e incontro con Allegra e Andrea Agnelli: Se... (leggi di più)

✨ Il 26 settembre arriva la Luna del Raccolto, lo spettacolo dell’autunno - SiViaggia

Il 26 settembre arriva la Luna del Raccolto, lo spettacolo dell’autunno  SiViaggiaLuna Piena del Raccolto, 26 settembre 2026: il messaggio chiave e i 4 segni più colpiti  VogueLuna piena del Raccolto, storia e misteri del plenilunio dell'equinozio  TrevisoTodayArriva la Luna piena del Raccolto: riti e significato di un momento di passaggio  VicenzaTodayOcchi in alto per la Luna piena del Raccolto  iO Donna (leggi di più)

📰 Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino: tutto quello che sappiamo sui tre giorni di festa e le star internazionali - Vanity Fair Italia

Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino: tutto quello che sappiamo sui tre giorni di festa e le star internazionali  Vanity Fair ItaliaLe nozze di Damiano David e Dove Cameron, oggi è il giorno del sì a Montalcino  RaiNewsDamiano e Dove si sposano nel resort dove Obama giocò a golf e McCartney festeggiò 70 anni: 2mila ettari, ville da 15mila euro e un Defender incluso  Il MessaggeroDamiano David dei Maneskin si sposa oggi con Dove Cameron a Montalcin... (leggi di più)

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