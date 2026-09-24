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📡📺 Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Kiev: «Raid russo su una fattoria nel Kharkiv, 7 morti». Polonia: «L'incendio alla stazione Starlink è un sabotaggio». Crosetto: «Nessuna conferma di un possibile attacco russo in Europa» - Corriere della Sera Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Kiev: «Raid russo su una fattoria nel Kharkiv, 7 morti». Polonia: «L'incendio alla stazione Starlink è un sabotaggio». Crosetto: «Nessuna conferma di un possibile attacco russo in Europa» Corriere della SeraKiev e Odessa sotto i missili russi, almeno due morti. La risposta di Putin al discorso di Zelensky all’Onu la RepubblicaKiev: 'Raid russo su fattoria nel Kharkiv, 7 morti'. Due vittime anche nella capitale ANS... (leggi di più)

📰 Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi - ANSA Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi ANSAVisualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

🎬 Il documentario NAZA si potrà vedere gratuitamente online, dopo l’uscita nei cinema - Il Post Il documentario NAZA si potrà vedere gratuitamente online, dopo l’uscita nei cinema Il PostNaza, il film sulle violenze di Israele premiato a Venezia, si potrà vedere gratis online huffingtonpost.itMassimo Giannini: La lezione di Naza la RepubblicaNaza di Yuval Abraham e Rachel Szor Comune di Venezia.Il film che spaventa Israele e le domande sul 7 ottobre La Stampa (leggi di più)

📰 Modena, saccheggiano il supermercato Md dopo la scuola: «Cinquanta studenti hanno rubato con i volti coperti e fatto i video» - Corriere di Bologna Modena, saccheggiano il supermercato Md dopo la scuola: «Cinquanta studenti hanno rubato con i volti coperti e fatto i video» Corriere di BolognaEntrano al discount a Modena e fanno razzia: 50 giovani travolgono i clienti e rubano merce. I video online Il Fatto QuotidianoRaid al supermercato e caos in autostazione, il Pd: "Accertare le responsabilità individuali" ModenaTodayMaranza assaltano il market dopo la scuola: la carica dei 50 tra furti, video e cappucc... (leggi di più)

🏠 Giudice a Trump: "Riammetta la stampa". Bloccati da Casa Bianca alcuni giornalisti - Sky TG24 Giudice a Trump: "Riammetta la stampa". Bloccati da Casa Bianca alcuni giornalisti Sky TG24Il giudice riammette le testate ma bando di Trump rimane: Politico, MsNow e Cnn fuori da Casa Bianca RaiNewsCasa Bianca, giornalisti ancora fuori RaiNewsCos’è il “press pool” della Casa Bianca Il PostUsa, Melania Trump ammette reporter della Cnn ad un suo evento Sky TG24 (leggi di più)

🔴 'La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna'. Crosetto: 'L'alert non trova conferma' - ANSA 'La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna'. Crosetto: 'L'alert non trova conferma' ANSAAllarme droni russi, Salvini: «Calma e sangue freddo». Crosetto: «Non serve gettare benzina sul fuoco». E la Commissione Ue: «La difesa è competenza è degli Stati» Corriere della SeraCos'è il drone russo Gerbera: 160 chilometri orari di velocità e lungo 2 metri RaiNewsMargelletti: “Mosca può colpirci coi droni in 10 secondi. Vuole conquista... (leggi di più)

📰 Revolut, l'hacker pubblica i dati italiani: «Sottratti a forze dell'ordine, voglio negoziare» (ma non sa a chi rivolgersi) - Corriere della Sera Revolut, l'hacker pubblica i dati italiani: «Sottratti a forze dell'ordine, voglio negoziare» (ma non sa a chi rivolgersi) Corriere della SeraCaso Revolut, l’estorsione funziona anche se i dati della vittima non sono cifrati la RepubblicaHacker di Revolut chiede un riscatto agli utenti colpiti nell'attacco, "almeno 15 italiani, dati in vendita" VirgilioData breach Revolut, in vendita diretta 150 GB di dati riconducibili a enti e autorità italiane DD... (leggi di più)

📰 Fisco, 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi. I dati Irpef - Sky TG24 Fisco, 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi. I dati Irpef Sky TG24Irpef, pochi pagano per tutti: otto milioni versano il 65%. Leo: “Riduciamo le tasse al ceto medio” la RepubblicaChi guadagna di più e chi non paga le tasse in Italia: il confronto tra lavoratori dipendenti, professionisti e partite Iva. In 24,8 milioni non pagano nulla Corriere della SeraIl 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'Irpef ANSAFisco, metà degli italiani non... (leggi di più)

📰 Billie Jean King Cup, Italia-Cina 0-1: battuta Cocciaretto, live Paolini-Zheng - FITP Billie Jean King Cup, Italia-Cina 0-1: battuta Cocciaretto, live Paolini-Zheng FITPBillie Jean King Cup LIVE Italia-Cina: a minuti inizia il match Paolini-Zheng, secondo singolo La Gazzetta dello SportTennis, Billie Jean King Cup: Italia sotto 1-0 con la Cina, Cocciaretto ko sportmediaset.mediaset.itBJK Cup Finals, Italia-Cina 0-1: Cocciaretto cede a Zhang Shuai SuperTennisBJK Cup, Cina-Italia 1-1. Paolini pareggia, sarà decisivo il doppio - Orgogli... (leggi di più)

📰 Tremendo incidente, motociclista morto - Foto 1 di 15 - La Voce di Rovigo - Polesine24 Tremendo incidente, motociclista morto - Foto 1 di 15 - La Voce di Rovigo Polesine24Schianto tra moto e auto: morto il motociclista. La vittima è Alan Campagnoli, barista 52enne di Corbola Il GazzettinoSchianto tra moto e auto: morto il motociclista. L'incidente oggi sulla strada Provinciale 46 tra Corbola e Taglio di Po Il Gazzettino (leggi di più)

📰 Salerno, ragazza accoltellata alle spalle da uno sconosciuto: aggressore in fuga - Sky TG24 Salerno, ragazza accoltellata alle spalle da uno sconosciuto: aggressore in fuga Sky TG24Visualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

🥀 Michele Merlo, nessun risarcimento ai familiari per la sua morte - Sky TG24 Michele Merlo, nessun risarcimento ai familiari per la sua morte Sky TG24Morte Michele Merlo, nessun risarcimento alla famiglia dell'ex cantante di Amici. I genitori furiosi: «Un'ingiustizia» Corriere del VenetoMichele Merlo, nessun risarcimento per la famiglia: i giudici non hanno riconosciuto il nesso causale tra il ritardo nella diagnosi e la morte Vanity Fair Italia"La vita di nostro figlio non è una percentuale, ora penseremo all'appello": lo sfogo dei ge... (leggi di più)

📰 Il borgo toscano scelto da Vanessa Incontrada per le nozze è nel cuore del Chianti - SiViaggia Il borgo toscano scelto da Vanessa Incontrada per le nozze è nel cuore del Chianti SiViaggiaVanessa Incontrada sposa: le nozze con Rossano Laurini. Abito romantico, chignon e rose bianche per la conduttrice Corriere della SeraVanessa Incontrada sposa Rossano Laurini dopo 17 anni di amore e una rottura da cui nessuno pensava sarebbero tornati: ecco la prima foto delle nozze Il Fatto QuotidianoVanessa Incontrada si è sposata: la prima foto del matrimonio con Ros... (leggi di più)

📰 Donna accoltella carabiniere a Verdello e prova a far saltare in aria il palazzo con 3 bombole di gas - Virgilio Donna accoltella carabiniere a Verdello e prova a far saltare in aria il palazzo con 3 bombole di gas VirgilioVerdello, apre tre bombole di gas e con il coltello colpisce un carabiniere: 46enne arrestata per tentata strage L'Eco di BergamoColpisce al petto un carabiniere e apre le bombole del gas: arrestata per tentata strage BergamoNewsVerdello, arrestata per tentata strage: la casa poteva esplodere da un momento all’altro Il GiornoVerdello, apre t... (leggi di più)

📣 Incidente al Colosseo: morto un operaio di 22 anni, trovato con imbracatura non agganciata - RaiNews Incidente al Colosseo: morto un operaio di 22 anni, trovato con imbracatura non agganciata RaiNewsColosseo, il giorno dopo la tragedia tra rose bianche e turisti spaesati: sito chiuso fino a sabato la RepubblicaIl Colosseo resta chiuso fino a sabato, si attende l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne. I genitori di Andrea Moretti: «Vogliamo la verità» Corriere RomaAndrea Moretti, il corteo per l'operaio morto al Colosseo: "Fermiamo la strage" RomaT... (leggi di più)

📰 Xi Jinping a Washington, è la prima visita dal 2015: accoglienza regale di Trump, attesa per il vertice - Corriere della Sera Xi Jinping a Washington, è la prima visita dal 2015: accoglienza regale di Trump, attesa per il vertice Corriere della SeraPerché Trump si è presentato da Xi con guanti e cappotto (nonostante i 19 gradi)? Corriere della SeraTappeto rosso, colpi di cannone, inni e bombardieri: lo sfarzoso tributo di Trump a Xi AvvenireTrump e Xi Jinping non vogliono fare passi falsi Il PostXi Jinping negli Usa: Trump lo accoglie sul tarmac con tappeto rosso &nbs... (leggi di più)

🏋️ LIVE F1 Baku, è il giorno delle libere: alle 14 le FP2. Mercedes subito davanti a Red Bull e Ferrari - La Gazzetta dello Sport LIVE F1 Baku, è il giorno delle libere: alle 14 le FP2. Mercedes subito davanti a Red Bull e Ferrari La Gazzetta dello SportF1, prime prove libere del GP Azerbaijan: tutti i risultati e i tempi a Baku Sky SportBaku, inizio in salita per Antonelli: stop per guasto nelle libere 1. E Russell fa il miglior tempo La Gazzetta dello SportLIVE Formula 1 | Gran Premio di Azerbaijan, Libere 2 | Diretta testuale Motorsport.comMercedes stellari a Baku: Russell ... (leggi di più)

📰 Re Carlo ricorda la «memorabile visita di Stato in Italia» e Petrini, a Terra Madre. Il messaggio da Buckingham Palace - Corriere della Sera Re Carlo ricorda la «memorabile visita di Stato in Italia» e Petrini, a Terra Madre. Il messaggio da Buckingham Palace Corriere della SeraIl significato del commosso messaggio di Re Carlo a Terra Madre 2026, mandato «con un senso particolarmente profondo di tristezza e di perdita» Vanity Fair ItaliaMattarella: 'Senza la cura della biodiversità l'uomo può distruggersi' ANSAInaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto e incontro con Allegra e Andrea Agnelli: Se... (leggi di più)

✨ Il 26 settembre arriva la Luna del Raccolto, lo spettacolo dell’autunno - SiViaggia Il 26 settembre arriva la Luna del Raccolto, lo spettacolo dell’autunno SiViaggiaLuna Piena del Raccolto, 26 settembre 2026: il messaggio chiave e i 4 segni più colpiti VogueLuna piena del Raccolto, storia e misteri del plenilunio dell'equinozio TrevisoTodayArriva la Luna piena del Raccolto: riti e significato di un momento di passaggio VicenzaTodayOcchi in alto per la Luna piena del Raccolto iO Donna (leggi di più)