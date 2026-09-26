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Giornata migrante e rifugiato: a Siena la celebrazione presieduta dal cardinale Lojudice Canale 3 (leggi di più)
Giornata mondiale del migrante: Ferrara, il 27 settembre arte e musica per un domani di pace agensir.it (leggi di più)
Giornata mondiale del Migrante, Lorefice: "Restano disuguaglianze" NewSicilia (leggi di più)
Si celebra domani la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato Aise.it - Agenzia Internazionale Stampa Estero (leggi di più)
Si celebra domani la Giornata mondiale del migrante e del rifugiat Adista News (leggi di più)
Nessun calcolo Solo dignità per i bambini osservatoreromano.va (leggi di più)
Domenica 27 settembre, Giornata del Migrante e del Rifugiato "Anche uno solo di questi bambini" Il Popolo di Pordenone (leggi di più)
Dall'accoglienza spontanea alla Community Sponsorship: come i territori italiani trasformano la solidarietà in inclusione sostenibile La Fedeltà (leggi di più)
Domenica a San Giuseppe Operaio la Messa con l'arcivescovo per la Giornata del migrante. Padre Tomaiuoli: «cinque comunità di cattolici sul territorio risveglioduemila.it (leggi di più)
Giornata del migrante e del rifugiato, il Papa la dedica ai minori e Lorefice dice: "La scuola svolge un ruolo decisivo" PalermoToday (leggi di più)
Domenica 27 settembre, la Giornata del Migrante e del Rifugiato in tutte le Parrocchie clarusonline.it (leggi di più)
Il tetto agli stranieri a scuola, Lorefice: “Dai migranti la lezione più vera” la Repubblica (leggi di più)
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il Papa: "Non voltare le spalle davanti ai minori" diocesidicremona.it (leggi di più)
Il messaggio del Papa per la Giornata del migrante e del rifugiato www.lavitadelpopolo.it (leggi di più)
Giornata del Migrante: tra trappola burocratica e inverno demografico, il futuro dell'Italia Semprenews (leggi di più)
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, il 27 settembre l’attenzione è sui bambini in fuga Radio Sintony (leggi di più)
«Anche uno solo di questi bambini»: a Cagliari una tavola rotonda sui minori migranti Kalaritana Media (leggi di più)
Minori migranti e umana solidarietà. L’impegno cristiano - Corriere Cesenate (leggi di più)
Persone migranti e rifugiate. Non solo diritti ma volti da riconoscere Il Cittadino di Genova (leggi di più)
Alba commemora la "Giornata mondiale del migrante" e la "Giornata della memoria e dell’accoglienza" targatocn.it (leggi di più)
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