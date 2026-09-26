📊 💿 La parola agli ascoltatori: cosa ne pensate di INFERNO dei BOARDS OF CANADA? (Sondaggio)

Nel 2026 i Boards Of Canada hanno pubblicato l’album Inferno, un lavoro che oggi sottoponiamo al giudizio del nostro pubblico. Con questo sondaggio, dunque, vogliamo raccogliere le impressioni degli ascoltatori e capire quale sia la loro opinione sull’album. Non si tratta di una recensione né di un giudizio della redazione: questa volta la parola passa direttamente a voi.

Il sondaggio

Dunque, attraverso questo sondaggio, iniziato il 26.09.2026, è possibile esprimere un voto da 1 a 10. La rilevazione in atto è completamente anonima e non richiede l’inserimento di dati personali. È consentito un solo voto per persona. Per garantire la regolarità della rilevazione, i voti provenienti dallo stesso indirizzo IP vengono automaticamente bloccati dopo il primo voto. Se non hai ancora ascoltato il disco, puoi farlo in streaming attraverso questa pagina e poi tornare a esprimere il tuo voto.

I risultati del sondaggio

Al termine del periodo stabilito, raccoglieremo ed elaboreremo i risultati del sondaggio esclusivamente per finalità statistiche interne, con l’obiettivo di comprendere come il pubblico abbia accolto Inferno dei Boards Of Canada. I dati raccolti ci permetteranno di avere una visione complessiva delle opinioni espresse dagli ascoltatori e di osservare il livello di apprezzamento riservato all’album. Il sondaggio non intende sostituire una recensione o proporre un giudizio critico sul lavoro della band, ma rappresenta semplicemente uno strumento per raccogliere e confrontare le impressioni del nostro pubblico. I risultati saranno quindi considerati come una fotografia delle risposte ricevute nel periodo di partecipazione. (La redazione)

*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto. BOARDS OF CANADA - INFERNO, 2026 (Cosa ne pensate?) Voto 10 (dieci) VOTA Voto 9 (nove) VOTA Voto 8 (otto) VOTA Voto 7 (sette) VOTA Voto 6 (sei) VOTA Voto 5 (cinque) VOTA Voto 4 (quattro) VOTA Voto 3 (tre) VOTA Voto 2 (due) VOTA Voto 1 (uno) VOTA