🎙️ Sanremo 2027: nuovo regolamento, due serate evento, una giuria internazionale e niente IA

Il Festival della Canzone Italiana si prepara alla sua 77ª edizione, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. Il nuovo Regolamento definisce già alcuni dei principali cambiamenti del Festival guidato da Stefano De Martino. Accanto alla gara dei brani inediti arrivano due serate-evento, con classifiche autonome e obiettivi specifici. Cambiano inoltre le modalità di valutazione e arriva una Giuria Internazionale di Esperti. Il Regolamento dedica anche attenzione all’impiego dell’intelligenza artificiale nella produzione musicale.

Cover, una gara nella gara

La terza serata sarà dedicata alle Cover. I 24 Artisti in gara potranno scegliere un brano del repertorio italiano o internazionale. Potranno inoltre interpretarlo insieme a ospiti italiani o stranieri, d’intesa con la Direzione Artistica e la Rai. La serata avrà una propria classifica e un vincitore distinto dalla competizione principale. Il risultato delle Cover, quindi, non determinerà il vincitore del Festival. La formula introduce così un secondo momento competitivo all’interno della manifestazione. Gli artisti potranno confrontarsi con un repertorio diverso dai brani presentati nella gara principale.

La serata performance guarda all’Eurovision

Venerdì 19 febbraio il Festival cambierà registro con la Serata Performance. I 24 Artisti dovranno presentare il proprio brano attraverso modalità interpretative, esecutive o sceniche inedite rispetto alle altre serate. La performance sarà valutata dal pubblico e dalla nuova Giuria Internazionale di Esperti. Quest’ultima sarà composta da personalità del mondo della musica e dello spettacolo internazionale. Il nuovo meccanismo introduce anche una conseguenza specifica sul piano internazionale. Il vincitore della Serata Performance rappresenterà la Rai e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027. La serata assume quindi una funzione distinta rispetto alla gara principale. Al centro non ci sarà soltanto il brano, ma anche il modo in cui l’artista sceglierà di presentarlo sul palco.

Sanremo 2027 e il limite all’uso dell’IA

Il nuovo Regolamento affronta anche il tema dell’intelligenza artificiale, ormai presente nel processo creativo musicale. Le canzoni in gara dovranno essere espressione della creatività umana. Il regolamento non consentirà l’impiego di sistemi di IA quando il loro utilizzo comporti la sostituzione o l’alterazione del contributo creativo degli autori e degli Artisti. La disposizione definisce quindi un limite preciso al ruolo della tecnologia nella realizzazione dei brani. Anche la durata delle canzoni segue regole definite. I 24 brani in gara non potranno superare i 3 minuti e 30 secondi, mentre per le Cover il limite salirà a 4 minuti. Le proposte artistiche dovranno arrivare entro il 23 novembre 2026. Il cast dei 24 Artisti potrà invece essere annunciato a partire dal 29 novembre. Inoltre, il vincitore di Sarà Sanremo 2026 accederà direttamente alla competizione dei Campioni.

Stefano De Martino apre una nuova fase

Il passaggio da Carlo Conti a Stefano De Martino segna un nuovo capitolo nella conduzione e nella direzione artistica del Festival. De Martino ha presentato il percorso verso Sanremo come una sfida da affrontare con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Nel frattempo, la macchina organizzativa ha già iniziato a muoversi. Il nuovo direttore artistico sta lavorando anche alla scelta degli ospiti e ha indicato una rosa ristretta di nomi sui quali concentrare l’attenzione. Tra le ipotesi di lavoro rientrano anche artisti internazionali, in linea con l’impronta più aperta che emerge dal nuovo Regolamento.

Un Festival con formule diverse

Le prime regole di Sanremo 2027 delineano dunque una manifestazione articolata su più livelli. La gara dei 24 brani inediti resterà centrale, ma sarà affiancata da due serate con classifiche e funzioni specifiche. Le Cover introdurranno una competizione autonoma. La Serata Performance porterà invece una dimensione internazionale, anche attraverso la nuova giuria e il collegamento con l’Eurovision Song Contest. A questo si aggiunge la disciplina sull’intelligenza artificiale. Il nuovo Regolamento stabilisce infatti che la creatività degli autori e degli Artisti resti al centro della competizione. (La redazione)