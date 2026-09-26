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🔔📢📰 Le principali news di oggi 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 sabato 26 settembre 2026

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26 Settembre 2026

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📰 Risparmio, ecco la nuova coppia di BTp dedicata a famiglie e risparmiatori - Il Sole 24 ORE

Risparmio, ecco la nuova coppia di BTp dedicata a famiglie e risparmiatori  Il Sole 24 OREBtp Valore, due titoli «gemelli» in collocamento dal 19 al 23 ottobre: cedole trimestrali o interessi tutti alla fine, quali sono le differenze e come scegliere  Corriere della SeraDal 19 a 23 ottobre primo collocamento 'doppio' Btp Valore e Btp Valore Insieme  ANSABTP Valore, dal 19 al 23/10 per la prima volta collocamento “doppio'  Sky TG24Dal 19 al 23 ottobre 20... (leggi di più)

📡📺 Italia-Belgio in Nations League in diretta: 0-2 | gol di Godts e Lukebakio, il ritorno di Mancini è un incubo - Corriere della Sera

Italia-Belgio in Nations League in diretta: 0-2 | gol di Godts e Lukebakio, il ritorno di Mancini è un incubo  Corriere della SeraÈ ancora azzurro tenebra, neanche Mancini rianima l'Italia  ANSALa Nazionale è prigioniera dei suoi limiti, e Romano non è Rodri  Corriere della SeraMancini salva... mezza Italia: "Male per un tempo, nel secondo li abbiamo messi sotto. I fischi? Ci stanno"  La Gazzetta dello SportItalia-Belgio, la pagelle degli azzurri: Roman... (leggi di più)

📰 Delitto di Garlasco: Luciano Garofano, ex generale dei Ris sentito in Procura a Pavia - Corriere Milano

Delitto di Garlasco: Luciano Garofano, ex generale dei Ris sentito in Procura a Pavia  Corriere MilanoDelitto di Garlasco, pm sentono ex generale dei Ris Luciano Garofano  Sky TG24Caso Garlasco, ultimi tre giorni alla chiusura indagini su Sempio: cosa dicono le nuove consulenze  RaiNewsGarlasco, il generale Luciano Garofano in Procura come persona informata sui fatti, riserbo sull'incontro  VirgilioGarlasco, sentito l’ex comandante del Ris Luciano Garof... (leggi di più)

🏠 Grande Fratello Vip 9, Simone Annicchiarico dopo l'addio alla Casa: "Mi sono sentito tradito da me stesso" - Mediaset Infinity

Grande Fratello Vip 9, Simone Annicchiarico dopo l'addio alla Casa: "Mi sono sentito tradito da me stesso"  Mediaset Infinity"Grande Fratello Vip", Simone Annichiarico espulso per una bestemmia (ma stasera sarà in studio per spiegare l'accaduto)  Corriere della SeraGrande Fratello Vip, Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa  Mediaset InfinitySimone Annicchiarico espulso dal Grande fratello vip per aver bestemmiato  la RepubblicaSimone Annichiaric... (leggi di più)

🏋️ "Zitto, hai perso 2-0": Lukaku provoca e Donnarumma corre a dirgliene quattro, rissa sfiorata nel finale - La Gazzetta dello Sport

"Zitto, hai perso 2-0": Lukaku provoca e Donnarumma corre a dirgliene quattro, rissa sfiorata nel finale  La Gazzetta dello SportLukaku, rissa con Donnarumma in Italia-Belgio: provocazione ai tifosi, cosa è successo  Corriere della SeraVIDEO. Italia Belgio, Lukaku provoca Donnarumma: il gesto che ha scatenato Gigio  Sky SportLukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO  SportmediasetCosa è successo tra Donnarumma e Lukaku... (leggi di più)

📣 Leone a Notre Dame de Paris. All'Eliseo con Macron. Ai giovani: "Evitate violenza nelle relazioni" - A Parigi finita veglia Papa con giovani. Domani grande messa e Lourdes - RaiNews

Leone a Notre Dame de Paris. All'Eliseo con Macron. Ai giovani: "Evitate violenza nelle relazioni" - A Parigi finita veglia Papa con giovani. Domani grande messa e Lourdes  RaiNewsFine vita, riarmo, laicità, Papa Leone richiama la Francia  ANSALa notte degli 80 mila, la veglia di Leone coi ragazzi tra preghiere e fuochi d'artificio  Vatican NewsBattesimi e influencer-missionari, la Francia riscopre il cattolicesimo  la RepubblicaIl Papa a Notre-Dame rin... (leggi di più)

📰 Sale il costo del gasolio, ma l'Eni mette un tetto ai prezzi - ANSA

Sale il costo del gasolio, ma l'Eni mette un tetto ai prezzi  ANSAEni fissa un tetto al prezzo dei carburanti: 2,19 euro sul gasolio, 1,99 per la benzina  RaiNewsTetto prezzi Eni, la destra esulta. Il Pd e Landini attaccano il governo: serve strategia, non spot  la RepubblicaEni metterà un limite al prezzo dei carburanti  Il PostNon solo carburanti, ora la mazzata bollette  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Guerra, ultime notizie. Iran: «Se non possiamo avere voli, non li avrà nessun altro». Teheran propone tregua di 7 giorni - Il Sole 24 ORE

Guerra, ultime notizie. Iran: «Se non possiamo avere voli, non li avrà nessun altro». Teheran propone tregua di 7 giorni  Il Sole 24 OREIran, perché l’offerta di tregua di Teheran mette Trump davanti a un bivio  la RepubblicaWsj, Trump boccia piano iraniano. Araghchi, Usa disprezzano Onu e diritto internazionale - Wsj, Trump boccia piano iraniano  RaiNewsPetrolio in calo dopo la proposta iraniana su Hormuz: Brent sotto i 105 dollari  Borsa Italiana'Trum... (leggi di più)

📰 Poste all'85,82% di Tim al termine delle adesioni all'offerta - ANSA

Poste all'85,82% di Tim al termine delle adesioni all'offerta  ANSAPoste chiude la scalata a Tim, per il delisting serve un’altra mossa  la RepubblicaA Poste il controllo di Tim con l'85,82%, si chiude l'Opas  ANSATim, Opas conclusa: Poste sale all’85,82%, sotto la soglia del 90%  Il Sole 24 OREPoste, l’opas su Tim si chiude sotto il 90% ma si lavora al delisting  Milano Finanza (leggi di più)

🏋️ Un posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 28 settembre al 2 ottobre - La Gazzetta dello Sport

Un posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 28 settembre al 2 ottobre  La Gazzetta dello SportUn posto al sole, Damiano sparisce improvvisamente: è la svolta decisiva  LiberoUn Posto al Sole, le anticipazioni di venerdì 25 settembre: Damiano sospetta di Grillo  Il MattinoUn Posto al Sole, anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre 2026: uno sparo nello scantinato, tragico epilogo per Grillo  Leggo.itUn Posto al Sole, anticipazioni settimana 28... (leggi di più)

📰 Lettonia, incidente per militari italiani in esercitazione: 4 feriti - Sky TG24

Lettonia, incidente per militari italiani in esercitazione: 4 feriti  Sky TG24Incidente in addestramento in Lettonia  Ministero della DifesaIncident during a NATO exercise in Latvia: four Italian soldiers wounded by friendly fire  Il Sole 24 ORELettonia, quattro soldati italiani feriti durante esercitazione: contro di loro colpi d'arma da fuoco  VirgilioQuattro Bersaglieri di stanza a Orcenico feriti in Lettonia in addestramento  RaiNews (leggi di più)

🏋️ F1 GP Azerbaigian: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Baku - La Gazzetta dello Sport

F1 GP Azerbaigian: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Baku  La Gazzetta dello SportF1: Antonelli sbatte, Russell vola e si prende la pole a Baku  ANSAPerché il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1 si tiene di sabato  Il PostF1, disastro Antonelli a Baku: va a muro in Q1, qualifiche già finite  Il Fatto QuotidianoF1, Gp d'Azerbaijan: dove vederlo in diretta tv e streaming  la Repubblica (leggi di più)

📰 Reggio Calabria, il sindaco Cannizzaro replica a Vannacci: “Cornuto sei tu” | Video - Il Fatto Quotidiano

Reggio Calabria, il sindaco Cannizzaro replica a Vannacci: “Cornuto sei tu” | Video  Il Fatto QuotidianoUn voto che «pesa» di più  Corriere della SeraSupplettive di Reggio Calabria, un banco di prova per tutti i partiti  giornaledibrescia.itSuppletive Reggio Calabria: intervista a Tilde Minasi (25.09.2026)  Radio RadicaleLa partita dello Stretto che agita il centrodestra  La Stampa (leggi di più)

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Ucciso e fatto a pezzi a Torino, fermate tre persone  ANSAVisualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

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Salvatore Zora rider di Glovo morto a Palermo dopo l'incidente tra scooter e bici elettrica, aveva due figli  VirgilioL'incidente al Foro Italico, rider di 35 anni muore in ospedale: lascia moglie e due figli  PalermoTodayViolento scontro con una bici elettrica: muore rider Glovo  RaiNewsScontro con una bici, rider di Glovo muore in scooter a Palermo  ANSAIncidente a Palermo, uno dei feriti muore in ospedale: era un rider di Glovo  palermo.rep... (leggi di più)

📰 Istituti tecnici o professionali saranno licei, Meloni: 'Rivoluzione' - Sky TG24

Istituti tecnici o professionali saranno licei, Meloni: 'Rivoluzione'  Sky TG24Scuola, Meloni: «Gli istituti tecnici diventeranno licei tecnologici e licei professionali»  Corriere della SeraDL Scuola, riforma dei Tecnici: dal Consiglio dei ministri un provvedimento tardivo e molto parziale  flcgil.itDecreto scuola: latino senza fondi, precari ignorati e tecnici diventano licei  Il Fatto QuotidianoDecreto Scuola, ufficiale l'addio agli istituti tecnici ... (leggi di più)

📰 Gianluca Taverna e l'asta persa per recuperare la villetta già pagata: «Piango, non dormo e bevo 12 caffè al giorno. Anche il matrimonio ha attraversato una crisi» - Corriere del Veneto

Gianluca Taverna e l'asta persa per recuperare la villetta già pagata: «Piango, non dormo e bevo 12 caffè al giorno. Anche il matrimonio ha attraversato una crisi»  Corriere del VenetoTruffa delle villette a Lavagno, le famiglie perdono all'asta la casa già pagata  Sky TG24Case «fantasma» perse all’asta: «Una cosa crudele, non mi fermerò»  L'ArenaSogno svanito in un click, villette di Lavagno perse all'asta da due famiglie  VeronaSeraTruffa delle villet... (leggi di più)

📰 Serie A, anticipi e posticipi fino alla fine del girone d'andata - Inter.it

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📰 Coppa Italia 2026/27 | Data e orario dell'ottavo di finale della Juventus - Juventus.com

Coppa Italia 2026/27 | Data e orario dell'ottavo di finale della Juventus  Juventus.comCoppa Italia: Napoli v Fiorentina on 16 December  SSC NapoliCoppa Italia, date e orari degli ottavi: apre Inter-Genoa, chiude Atalanta-Udinese  SportmediasetCoppa Italia Frecciarossa: il 26 gennaio con l'Udinese  AtalantaCoppa Italia, quando si gioca la gara degli ottavi di finale tra Napoli e Fiorentina: data e orario  Virgilio (leggi di più)

🏋️ Manchester City nei guai: sotto accusa i pagamenti a Mancini, avrebbe avuto un doppio contratto - La Gazzetta dello Sport

Manchester City nei guai: sotto accusa i pagamenti a Mancini, avrebbe avuto un doppio contratto  La Gazzetta dello SportCosa rischia il City? Può perdere la Champions del 2023? Nove domande per capire il maxi processo in Premier  La Gazzetta dello SportManchester City colpevole: violato il fair play finanziario 114 volte su 115. Cosa rischia?  Corriere della SeraIl City trema, De Gea ironizza sui social: "Quanti titoli di Premier League ho vinto?"  Spor... (leggi di più)

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