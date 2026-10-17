Gli Eels di Mark Oliver Everett con il sedicesimo album dal titolo Cookie Happened

Gli Eels pubblicano Cookie Happened il 16 ottobre 2026 per E Works / Play It Again Sam. Il sedicesimo album in studio della band accompagna una riflessione del frontman E sul tempo, sui ricordi e sul valore delle esperienze. Anche ciò che un giorno perderà importanza, suggerisce il musicista, conserva la bellezza di essere accaduto.
Gli Eels hanno pubblicato Cookie Happened il 16 ottobre 2026. Il disco, il sedicesimo album in studio della band, uscirà per E Works / Play It Again Sam. Il frontman Mark Oliver Everett (aka E), riflettendo sul significato del nuovo lavoro, propone una considerazione sul tempo, sui ricordi e sul valore delle esperienze vissute.
Secondo E, ogni gioia, conquista o difficoltà è destinata prima o poi a perdere la propria importanza. Eppure, questo non cancella il valore di ciò che è accaduto. Per esprimere il concetto, il musicista richiama una riflessione di Cookie Monster, il personaggio dei Muppet, che invita a sorridere per aver vissuto un’esperienza, anche quando è ormai finita.
Il messaggio al centro di Cookie Happened è quindi una riflessione sulla transitorietà delle cose e sulla bellezza delle esperienze, indipendentemente da quanto a lungo restino nella memoria. (La redazione)
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