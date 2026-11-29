Dopo Bar Mediterraneo, o Nu Genea pubblicano People Of The Moon, un album di dieci tracce che intreccia sonorità afro-cubane, influenze anatoliche, flamenco, bossa nova e brit-funk. Massimo Di Lena e Lucio Aquilina esplorano nuove culture musicali e lingue diverse, mantenendo al centro groove, melodia e libertà espressiva.
Dopo Bar Mediterraneo, i Nu Genea, progetto musicale di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornano con People Of The Moon, un nuovo album che amplia ulteriormente gli orizzonti sonori del duo napoletano. Un lavoro che attraversa culture, lingue e tradizioni musicali diverse, lasciando spazio alla sperimentazione e a una libertà espressiva senza confini.
Il titolo People Of The Moon non identifica una comunità immaginaria che vive nello spazio. Piuttosto, richiama una dimensione che appartiene a tutti: una parte intima della personalità, spesso nascosta dalle abitudini quotidiane e dalle pressioni sociali.
Per i Nu Genea, questa dimensione rappresenta uno spazio di libertà, nel quale ciascuno può esprimersi senza condizionamenti. L’album esplora proprio questa possibilità, attraverso canzoni che raccontano inquietudini, desideri e aspirazioni. A guidarle è il linguaggio internazionale del groove, con ritmi e melodie che superano le barriere linguistiche.
Napoli, in questo percorso, diventa un punto di partenza e non un limite. Infatti, il disco alterna napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese, intrecciando influenze provenienti da diverse aree del mondo.
La varietà musicale emerge già in Celavì, che significa That’s Life. Il brano si muove attraverso influenze afro-cubane e una struttura ritmica circolare. Al contrario, Ma Tu Che Bbuò (che in napoletano significa What Do You Want?) introduce il suono della zurna anatolica.
In quest’ultimo pezzo, le chitarre highlife incontrano i mandolini, ormai parte riconoscibile del linguaggio musicale di Nu Genea. Ne nasce un intreccio che mette in dialogo tradizioni differenti, filtrandole attraverso una sensibilità italiana.
Anche il singolo Sciallà, pubblicato nell’estate del 2025, anticipava la direzione del progetto. Il brano invita ad affrontare le difficoltà attraverso la danza, intesa non tanto come evasione, quanto come forma di liberazione e catarsi.
La musica diventa così uno strumento per ritrovare leggerezza. E il riflesso di una grande mirror ball sembra suggerire la possibilità di riconoscere, anche attraverso il movimento, una versione migliore di sé.
Un altro elemento centrale di People Of The Moon è la presenza di ospiti internazionali, che contribuiscono ad ampliare ulteriormente il panorama sonoro del disco.
In Onenon, insieme al cantante e polistrumentista britannico Tom Misch, il duo costruisce un brano dal movimento incalzante. Il risultato richiama un immaginario mediterraneo e brit-funk, con linee di basso che rimandano allo stile di Pino D’Angiò.
La cantante spagnola María José Llergo partecipa invece a Acelera e Celavì. Nel primo brano, il desiderio di inseguire la luna diventa una metafora della ricerca di un ideale difficile da raggiungere. Le influenze andaluse e il flamenco, con le sue palmas, arricchiscono entrambe le composizioni.
Tra i momenti più energici figura Puleza, espressione napoletana che significa Clean Up. Il pezzo recupera parte dello spirito di Nuova Napoli, ma lo rielabora attraverso sintetizzatori dal gusto vintage e ritardi sonori particolarmente accentuati. La voce è quella di Fabiana Martone, protagonista di un altro viaggio nella dimensione lunare immaginata dal duo.
Nonostante le immagini di velocità e movimento ricorrano lungo il disco, People Of The Moon non segue un ritmo costantemente frenetico. Al contrario, alterna accelerazioni, sospensioni e momenti più distesi.
Lo dimostra Shway Shway, che in arabo significa Slowly, Slowly. Interpretato da Celinatique, il brano si sviluppa attraverso un’atmosfera di bossa nova levantina, con una costruzione ritmica articolata e ricca di sfumature.
Questa attenzione alla complessità del groove richiama anche l’esperienza del duo con l’afrobeat delle origini, esplorato in The Tony Allen Experiments. Tuttavia, la dimensione melodica resta fondamentale. È una delle caratteristiche distintive dei Nu Genea e trova una delle sue espressioni più immediate in Carè, che in napoletano significa Falling.
Nelle dieci tracce dell’album, cadere e volare diventano quasi la stessa cosa. La gravità ridotta dell’immaginario lunare permette di trasformare entrambi i movimenti in occasioni per seguire il ritmo e lasciarsi trasportare dalla musica.
Questa sensazione ritorna anche in Ondas Do Mar, che significa Waves Of The Sea. Il brano segna il debutto vocale del percussionista brasiliano Gabriel Prado e si sviluppa attorno al movimento continuo delle onde, tra partenze e ritorni.
La metafora del mare diventa così un’altra chiave di lettura del disco. Il movimento non rappresenta una fuga dalla realtà, ma un modo per attraversarla, cambiare prospettiva e ritrovare un nuovo equilibrio.
Con People Of The Moon, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina ampliano il vocabolario musicale di Nu Genea, mantenendo al centro melodia, contaminazione e ricerca ritmica. Un album che guarda lontano, ma conserva nel Mediterraneo il proprio punto di riferimento, trasformando la danza in uno spazio di libertà personale e collettiva. (La redazione)
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