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LIVE! Italia-Spagna 1-1: Musetti/Vavassori avanti un set nel doppio contro Alcaraz Eurosport.it (leggi di più)
Musetti vince la partita dell'anno con Jodar: Cobolli ha il match point della finale con Alcaraz Eurosport.it (leggi di più)
Coppa Davis: in campo Musetti-Vavassori contro Alcaraz-Granollers Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Italia - Spagna 1-1, la finale di Coppa Davis 2026 LIVE: risultati e aggiornamenti in tempo reale · Tennis Olympics (leggi di più)
Gli highlights di Musetti-Jodar in finale di Coppa Davis: con una match da capolavoro Lorenzo vince in rimonta e porta l'Italia in vantaggio Corriere della Sera (leggi di più)
Coppa Davis: Musetti rimonta e vince contro Jodar. Italia-Spagna: 1-0. Ora Cobolli contro Alcaraz Firenze Post (leggi di più)
Cobolli-Alcaraz, quando si gioca e dove vedere la finale di Coppa Davis in TV UniversiNet Magazine (leggi di più)
L'azzurro dell'Italia rimonta il giovane spagnolo e la porta avanti Diretta (leggi di più)
Coppa Davis – Musetti vince la maratona contro Jodar: Italia avanti con la Spagna, 1-0 Il Tennis Italiano (leggi di più)
Coppa Davis Italia Spagna, Musetti vince il secondo set con Jodar: 6-2. Si va al terzo set La Nuova Sardegna (leggi di più)
Finale Coppa Davis Italia-Spagna, Musetti-Jodar 6-7: lo spagnolo vince il primo set La Nuova Sardegna (leggi di più)
Coppa Davis, Musetti batte Jodar ma Alcaraz supera Cobolli: la finale tra Italia e Spagna si decide al doppio – La diretta Open (leggi di più)
Dove vedere la finale di Coppa Davis 2026: l'orario di Italia-Spagna e dove vederla in diretta Men's Health (leggi di più)
Coppa Davis 2027: Italia già qualificata alle Finals, la Spagna salta un turno. Sorteggio effettuato OA Sport (leggi di più)
Italia spacciata contro la Spagna per i book-makers: le quote per la finale di Coppa Davis OA Sport (leggi di più)
Corretja: “Italia-Spagna sarà una sfida molto aperta. In Davis si vince con la testa” OA Sport (leggi di più)
Tennis, ancora Italia-Spagna in finale di Coppa Davis Euronews.com (leggi di più)
Coppa Davis: Carlos Alcaraz vince in due set contro Fery, la finale è Spagna-Italia. Tutte le informazioni su Rainews.it Facebook (leggi di più)
Vincono Jodar e Alcaraz: Italia-Spagna in finale Sky Sport (leggi di più)
Pronostici tennis oggi 28/11/2026: quote Coppa Davis Bwin (leggi di più)
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