domenica 29 novembre 2026
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Concerti e festival in programma
Dic01
martedì 01 Dicembre 2026
Vegas Jones - Chicnisello - 10 Anni Dall’inizio di Tutto
Fabrique - Milano
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
Albano S'illumina – Il parco del Natale
Villa Doria - Albano Laziale (Roma)
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
Milano HC vs EC Red Bull Salzburg
Fiera Ice Arena - Rho
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
Ludovico Einaudi
Teatro Dal Verme - Milano
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
CRISTIANO DE ANDRE' - DE ANDRE CANTA DE ANDRE
Dis_Play Brixia Forum - Brescia
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
Cesare Cremonini - AMATOUR
Unipol Arena - Casalecchio di Reno (Bologna)
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
ANNA | MILLION DOLLAR BABE TOUR 2026
Mandela Forum - Firenze
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
SHIVA - Tour Palasport autunno 2026
PalaFlorio - Bari
Dic02
mercoledì 02 Dicembre 2026
ARISA LIVE TOUR
Palatour Frecciarossa - Bitritto
Dic03
giovedì 03 Dicembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Dic03
giovedì 03 Dicembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Dic03
giovedì 03 Dicembre 2026
Albano S'illumina – Il parco del Natale
Villa Doria - Albano Laziale (Roma)
Dic03
giovedì 03 Dicembre 2026
Ludovico Einaudi
Teatro Dal Verme - Milano
Dic03
giovedì 03 Dicembre 2026
Live Session - Allo Sbagliato | faccianuvola, Settembre, Anna and the Vulkan, Mazzariello, Primogenito
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Dic03
giovedì 03 Dicembre 2026
Kodaline - Farewell Tour
Alcatraz - Milano
Dic04
venerdì 04 Dicembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Dic04
venerdì 04 Dicembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Belle and Sebastian at Orion Live Club (29 Nov 26)
Orion Live Club, 52 Viale J. F. Kennedy, 00043, Rome, Italy
Amore audio Kode 9 Leonar Mad Professor Populous and Reve
Sala Teatro, Monk, 35 Via Giuseppe Mirri, 00159, Rome, Italy
Venerus at BASE Milano (29 Nov 26)
BASE Milano, 34 Via Bergognone, 20144, Milan, Italy
Anna Oxa at Teatro Della Corte Ivo Chiesa (29 Nov 26)
Teatro Della Corte Ivo Chiesa, Piazza Borgo Pila, 42, 16129, G
Fasma at Gate Milano (29 Nov 26)
Gate Milano, Via Valtellina 21, 20139, Milan, Italy
Paola Turci at Santeria Toscana 31 (29 Nov 26)
Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy
Marco Mengoni at Allo Sbagliato - Teatro Principe (29 Nov 26)
Allo Sbagliato - Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Mil
Cesare Cremonini at Unipol Arena (30 Nov 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (30 Nov 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
Arisa at Teatro Verdi (30 Nov 26)
Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy
CANCELED: Fasma at Locomotiv Club (30 Nov 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Francesca Michielin at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi)
Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazio
Steve Reich at Pantheon – Basilica Di Santa Maria Ad Martyres (01
Pantheon – Basilica Di Santa Maria Ad Martyres, 00186 Piazza de
Gigi D'Alessio at Pala Rescifina (01 Dec 26)
Pala Rescifina, Via degli Agrumi snc, 98125, Messina, Italy
Marco Mengoni at Allo Sbagliato - Teatro Principe (01 Dec 26)
Allo Sbagliato - Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Mil
Cesare Cremonini at Unipol Arena (02 Dec 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (02 Dec 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
Accept at Alcatraz Milano (02 Dec 26) with Dynazty and Tailgunner
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
Napalm Death Master Brat and Goatburner at Estragon (02 Dec 2
Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Ita
Ghemon at Teatro Lirico Giorgio Gaber (02 Dec 26)
Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
domenica, 29 novembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 29 Novembre 2026
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