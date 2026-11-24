Pubblicato il 2 ottobre 2026, Lumina è il quinto album di inediti dei C’mon Tigre. Tredici brani che portano a compimento un percorso creativo durato oltre un anno, sviluppato attraverso singoli, sperimentazioni dal vivo e un confronto diretto con il pubblico. Il risultato è un lavoro che esplora il rapporto tra corpo, tecnologia e musica, mettendo l’elettronica al centro di una ricerca sonora in continua evoluzione.

Lumina, l’elettronica al centro della ricerca sonora

Con Lumina, i C’mon Tigre aprono una nuova fase del proprio percorso artistico. Se nei dischi precedenti elettronica, strumenti acustici e sperimentazione convivevano su un piano complementare, questa volta l’elettronica diventa l’elemento strutturale dell’intero progetto.

Arpeggiatori e sequenze ritmiche si intrecciano con oud, violoncello, xilofono, vibrafono e percussioni. Ne nasce un flusso sonoro continuo, nel quale anche la voce cambia funzione: perde progressivamente il suo ruolo narrativo e diventa parte integrante della composizione.

Tuttavia, Lumina non guarda soltanto al clubbing. Il disco indaga soprattutto la dimensione rituale della musica e il legame tra corpo, tecnologia e ascolto. La pulsazione ritmica diventa così un’esperienza collettiva, mentre il suono costruisce uno spazio da esplorare e attraversare.

Il rapporto tra corpo e macchina

Al centro dell’album c’è una riflessione sul modo in cui la tecnologia ha trasformato la produzione musicale e la percezione stessa del suono. I C’mon Tigre cercano un equilibrio tra dimensione organica e digitale, senza privilegiare una delle due componenti.

La ricerca del duo si sviluppa proprio intorno a questa relazione. Da una parte c’è la fisicità degli strumenti e della performance, dall’altra il linguaggio delle macchine e delle sequenze elettroniche. Due dimensioni che convivono senza perdere le rispettive caratteristiche.

Un percorso iniziato nel settembre 2025

La costruzione di Lumina è iniziata il 19 settembre 2025 con K//A\K//A, primo singolo che ha introdotto un universo sonoro ancora in evoluzione. Poche settimane dopo, il progetto ha trovato una prima dimensione dal vivo. Il 10 e l’11 ottobre, al ROBOT Festival di Bologna, e il 1° novembre, a JAZZMI di Milano, i C’mon Tigre hanno presentato LUMINA – Immersive Frequencies, a Technological Dancefloor.

Non si è trattato soltanto di anticipare alcuni contenuti dell’album. La performance ha funzionato come un vero laboratorio creativo, nel quale il gruppo ha sperimentato dal vivo le nuove composizioni. Il pubblico è diventato così parte di un processo ancora aperto, contribuendo al confronto con una musica in fase di sviluppo.

I singoli e le collaborazioni del 2026

Il percorso è proseguito nel corso del 2026 con una serie di pubblicazioni che hanno progressivamente delineato la struttura dell’album.

Il 24 aprile è uscito Driver Idle, realizzato con Perry Maysun, rapper e songwriter newyorkese. La sua partecipazione introduce nuove sfumature urbane nella ricerca sonora del collettivo, attraverso un dialogo con la scena alternative hip hop.

Il 22 maggio è arrivato Vanta. Successivamente, Ceiling Drip Gospel ha rinnovato la collaborazione con TYTO, pseudonimo di Beppe Scardino, musicista e storico interlocutore artistico del gruppo.

Il brano nasce da una composizione dello stesso TYTO, sviluppata insieme ai C’mon Tigre e Caterina Yuka Sforza. La pubblicazione ha assunto un significato particolare: il pezzo è entrato sia nella sequenza dei singoli che hanno anticipato Lumina, sia nel nuovo album dell’artista. Una collaborazione che conferma la continuità di un rapporto creativo già consolidato.

A completare la serie di anticipazioni è arrivato The Beautiful Glitch, pubblicato il 18 settembre, ultimo singolo prima dell’uscita del disco.

C’mon Tigre, un collettivo tra musica e arti visive

Attivo dal 2014, i C’mon Tigre sono un duo attorno al quale ruota un collettivo di artisti accomunati dalla volontà di esplorare nuovi linguaggi sonori e superare i confini tra generi.

Con quattro album precedenti e un costante interesse da parte della critica specializzata, il progetto ha consolidato la propria dimensione internazionale. Un’identità nella quale musica e arti visive dialogano e si influenzano reciprocamente.

Il precedente lavoro, Habitat, pubblicato nel novembre 2023, aveva già confermato questa direzione. Con Lumina, il collettivo prosegue la ricerca, spostando ulteriormente il baricentro verso l’elettronica e approfondendo il rapporto tra sperimentazione, tecnologia e dimensione fisica dell’ascolto. (La redazione)

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