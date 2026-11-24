A 120 anni dalla nascita di Compay Segundo e a 30 anni dalla pubblicazione dell’album Buena Vista Social Club, il Grupo Compay Segundo torna in Europa nel 2027 con il tour La Leyenda Continúa. La tournée farà tappa anche in Italia, con 14 concerti nei teatri e nelle principali sale della penisola. Sul palco ci sarà anche Salvador Repilado Labrada, figlio del musicista cubano e oggi alla guida della formazione.

Grupo Compay Segundo, il tour italiano del 2027

Dopo il successo delle date estive, il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club si prepara a tornare in Italia. Il nuovo tour europeo, intitolato La Leyenda Continúa, celebra due ricorrenze legate alla storia del suo fondatore: i 120 anni dalla nascita di Compay Segundo e il trentennale dell’album Buena Vista Social Club.

La tournée italiana comprende 14 appuntamenti, dal 28 febbraio al 31 marzo 2027. Il gruppo attraverserà diverse città, da Conegliano a Bergamo, passando per Firenze, Bologna, Napoli, Catania, Palermo, Milano e Roma.

Le date dei concerti in Italia

Ecco il calendario completo degli appuntamenti italiani del tour La Leyenda Continúa.

28 febbraio 2027 – Conegliano | Teatro Accademia

| Teatro Accademia 14 marzo 2027 – Grosseto | Teatro Moderno

| Teatro Moderno 15 marzo 2027 – Firenze | Teatro Cartiere Carrara

| Teatro Cartiere Carrara 16 marzo 2027 – Bologna | Teatro Celebrazioni

| Teatro Celebrazioni 17 marzo 2027 – Napoli | Palapartenope

| Palapartenope 18 marzo 2027 – Catania | Teatro Metropolitan

| Teatro Metropolitan 20 marzo 2027 – Palermo | Teatro Golden

| Teatro Golden 22 marzo 2027 – Parma | Auditorium Paganini

| Auditorium Paganini 23 marzo 2027 – Milano | Teatro Nazionale

| Teatro Nazionale 25 marzo 2027 – Roma | Auditorium Conciliazione

| Auditorium Conciliazione 26 marzo 2027 – Bitritto (Bari) | Palatour Frecciarossa

| Palatour Frecciarossa 27 marzo 2027 – San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) | Palariviera

| Palariviera 30 marzo 2027 – Torino | Teatro Alfieri

| Teatro Alfieri 31 marzo 2027 – Bergamo | Teatro Donizetti

Compay Segundo, una storia lunga oltre mezzo secolo

Nato nel 1907 a Siboney, nei pressi di Santiago de Cuba, con il nome di Máximo Francisco Repilado Muñoz, Compay Segundo è stato una delle personalità più importanti della musica cubana.

La sua carriera attraversa due stagioni principali. La prima risale agli anni Quaranta e Cinquanta, quando si afferma con Los Compadres e il Conjunto Matamoros. La seconda arriva in età avanzata e lo porta all’attenzione del pubblico internazionale grazie al progetto Buena Vista Social Club.

Un passaggio decisivo avviene nel marzo 1996. Durante un viaggio all’Avana, il chitarrista e produttore Ry Cooder scopre il talento di Compay Segundo. Da quell’incontro nasce l’album Buena Vista Social Club, pubblicato nel 1997 e capace di vendere milioni di copie nel mondo.

Il progetto si amplia poi con l’omonimo documentario del 1999, diretto da Wim Wenders. Il film ottiene una candidatura agli Oscar e racconta la musica e i protagonisti della scena cubana. Recentemente, inoltre, è stato restaurato con l’aggiunta di immagini inedite.

L’eredità musicale continua con il figlio Salvador Repilado Labrada

Compay Segundo è scomparso nel 2003, ma la sua musica continua a trovare spazio sui palcoscenici internazionali. A custodirne il repertorio è il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, formazione composta da nove musicisti e guidata dal figlio Salvador Repilado Labrada, direttore artistico e contrabbassista.

Al suo fianco c’è Hugo Garzón Bargalló, voce storica del gruppo e musicista alle maracas. Entrambi hanno condiviso con Compay Segundo il palco del celebre concerto alla Carnegie Hall di New York nel 1998.

La formazione porta avanti soprattutto il son, espressione fondamentale della tradizione musicale cubana. Il repertorio comprende brani come Chan Chan, Macusa e Sarandonga, entrati nel patrimonio della musica tradizionale dell’isola.

Tra i contributi più importanti di Compay Segundo figura anche l’invenzione dell’armónico, uno strumento a sette corde diventato una sua caratteristica distintiva. Il musicista contribuì inoltre a introdurre un insieme di clarinetti come elemento centrale nelle formazioni di son, arricchendone le possibilità timbriche.

La formazione del Grupo Compay Segundo

Oltre a Salvador Repilado Labrada e Hugo Garzón Bargalló, il gruppo comprende altri sette musicisti, con ruoli che spaziano dalle voci alle percussioni, passando per chitarre e strumenti a fiato.

Ecco la formazione attuale:

Salvador Repilado Labrada – direzione artistica e contrabbasso

– direzione artistica e contrabbasso Hugo Garzón Bargalló – voce e maracas

– voce e maracas Nilso Arias Fernández – seconda voce e chitarra

– seconda voce e chitarra Rafael Inciarte Rodríguez – direzione musicale e cori

– direzione musicale e cori Haskell Armenteros Pons – clarinetto e cori

– clarinetto e cori Rafael Inciarte Cordero – clarinetto basso

– clarinetto basso Rafael Dairon Mejias Chang – percussioni e cori

– percussioni e cori Omar Perez Rodríguez – chitarra

– chitarra Yoel Matos Rodriguez – armónico

Con La Leyenda Continúa, il Grupo Compay Segundo rinnova quindi il legame con la musica e il repertorio del suo fondatore. Un percorso che, a trent’anni dall’uscita di Buena Vista Social Club, prosegue attraverso le esibizioni dal vivo e il lavoro dei musicisti che ne custodiscono la tradizione. (La redazione)

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