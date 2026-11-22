Si è concluso a Sanremo il secondo e ultimo weekend di audizioni live di Sanremo Giovani 2026. La Commissione Musicale ha selezionato i sei artisti che accederanno alla fase finale della competizione. In palio c’è un solo posto nella categoria Campioni del Festival di Sanremo 2027.

Sanremo Giovani 2026, chi sono i sei finalisti

La selezione è arrivata al termine di un percorso articolato in diverse fasi. Dopo aver esaminato tutte le candidature ricevute, la Commissione Musicale ha individuato inizialmente 15 artisti per Sanremo Giovani e altrettanti per Area Sanremo, formando un gruppo di 30 concorrenti.

I partecipanti hanno poi affrontato due weekend di audizioni dal vivo a Sanremo, alla presenza del Direttore Artistico Stefano De Martino. Al termine delle esibizioni, la Commissione ha scelto sei finalisti, equamente divisi tra i due percorsi di selezione.

Ecco i nomi degli artisti che proseguiranno la competizione:

Sanremo Giovani

FLORINDA

PETIT

SANTAMAREA

Area Sanremo

LENS

NAUSICA E L’INGANNO

PRIMOGENITO

L’11 dicembre arriva Sarà Sanremo su Rai 1

Per i sei finalisti si apre ora l’ultima fase della competizione. Gli artisti saranno protagonisti di Sarà Sanremo, lo speciale televisivo in programma l’11 dicembre in prima serata su Rai 1.

L’appuntamento si svolgerà al Teatro del Casinò di Sanremo. Durante la serata, i sei concorrenti avranno l’opportunità di presentare la propria musica al pubblico televisivo e contendersi l’unico posto disponibile tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027.

La trasmissione avrà anche un altro momento importante: saranno annunciati i 23 Campioni in gara a Sanremo 77. Si completerà così il quadro degli artisti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival.

La Commissione Musicale

A valutare le esibizioni e a scegliere il vincitore sarà la Commissione Musicale, presieduta da Stefano De Martino.

Ne fanno parte anche Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai.

Secondo De Martino, il percorso di selezione ha permesso di individuare artisti con talento, personalità e originalità. Il Direttore Artistico ha inoltre sottolineato il valore della manifestazione come spazio di osservazione delle nuove tendenze e della creatività musicale italiana.

La nuova formula verso Sanremo 2027

L’edizione 2026 introduce un cambiamento significativo nel regolamento della competizione. Soltanto un artista tra i sei finalisti accederà direttamente alla categoria Campioni del Festival di Sanremo 2027.

La nuova formula punta a rendere più strutturato il percorso che accompagna gli emergenti verso il palco del Festival. Inoltre, mette in relazione i due principali canali di selezione, Sanremo Giovani e Area Sanremo.

La finale dell’11 dicembre rappresenterà quindi il passaggio decisivo per i sei concorrenti. Per uno di loro sarà l’occasione di entrare nella competizione principale della 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana. (La redazione)

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