La seconda edizione di BIG! – Premio Francesco Di Giacomo si terrà il 26 e 27 novembre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Selezionate le sei band che si contenderanno i riconoscimenti del concorso, dedicato alla musica originale e all’eredità artistica della voce del Banco del Mutuo Soccorso. In programma anche numerosi ospiti, tra cui Bungaro, Marina Rei, Piotta e Filippo Gatti.

BIG! 2026, due serate all’Auditorium Parco della Musica

Il 26 e 27 novembre torna a Roma BIG! – Premio Francesco Di Giacomo, il concorso nazionale dedicato alle band, nato per valorizzare e mantenere viva la memoria e l’opera dello storico cantante del Banco del Mutuo Soccorso.

Il progetto porta la firma di Antonella Caspoli Di Giacomo, con la direzione artistica di Andrea Satta. L’organizzazione collabora con l’etichetta discografica ZdB.

Al centro dell’iniziativa c’è la band come spazio di incontro, scrittura e ricerca musicale. Una dimensione che richiama il percorso artistico e poetico di Francesco Di Giacomo, autore e interprete di alcune delle pagine più significative del rock italiano.

Le due serate saranno condotte da Timisoara Pinto e Duccio Pasqua, voci di Radio Rai. Sul palco saliranno le sei formazioni selezionate dalla giuria. Ciascuna presenterà il proprio repertorio originale e una rilettura di un brano della produzione solista di Di Giacomo o del Banco del Mutuo Soccorso.

L’obiettivo è mettere in dialogo nuove composizioni e memoria musicale, attraverso interpretazioni che si confrontano con il patrimonio artistico del musicista.

Le sei band finaliste di BIG! 2026

La selezione ha individuato sei progetti provenienti da diverse città italiane:

EEF – Pesaro

– Pesaro Scuse Inutili – Arezzo

– Arezzo ANÈ – Roma

– Roma Io, Virginia e il Lupo – Firenze

– Firenze Sedici Noni – Roma

– Roma Bussola Rotta – L’Aquila

Le formazioni si alterneranno nelle due giornate secondo il programma previsto.

Giovedì 26 novembre: ANÈ, Bussola Rotta e Sedici Noni

La prima serata vedrà esibirsi tre band.

ANÈ è il progetto musicale di Fabio Mancano, sassofonista e cantante. Insieme ai Takkarate Boys esplora linguaggi che intrecciano jazz, rock e world music. Nel 2025 ha pubblicato per Filibusta Records Su la testa!, un album di composizioni originali prevalentemente strumentali, spesso ispirate al linguaggio cinematografico.

Da L’Aquila arriva Bussola Rotta, formazione nata nel 2018. Il gruppo sviluppa un repertorio di canzoni originali che affrontano vicende personali e temi sociali. Nel 2023 ha pubblicato il primo album, 42°22’00.4’’ N 13°21’40.5’’ E, dedicato all’incontro tra persone, esperienze e realtà differenti.

Completa il programma di giovedì Sedici Noni, band guidata da Lorenzo Masala. Il progetto riunisce sei musicisti e si muove tra soul, jazz rock e altre contaminazioni, valorizzando le diverse sensibilità dei componenti. Nel suo percorso ha partecipato a concorsi e manifestazioni musicali, raggiungendo anche la finale romana di Emergenza Live. Recentemente ha pubblicato Sentirò, singolo che anticipa il primo album.

Venerdì 27 novembre: EEF, Io, Virginia e il Lupo e Scuse Inutili

La seconda serata ospiterà le altre tre formazioni finaliste.

EEF, acronimo di Early Ettringite Formation, è una band marchigiana composta da cinque musicisti. Il gruppo propone brani originali che uniscono progressive rock, rock e funk. Ha pubblicato tre dischi, di cui uno dal vivo, e ha partecipato a diverse competizioni musicali. Tra i risultati figurano la finale di Una Voce per San Marino nel 2023, il secondo posto al concorso Music 4 the Next Generation dello stesso anno e la partecipazione a On the Music Waves nel 2022.

Io, Virginia e il Lupo sviluppa invece una proposta che combina cantautorato ed elettronica, con una ricerca orientata verso sonorità intime e personali. La discografia comprende l’EP Domenica (Bitika Records, 2018) e l’album Crisalide (2020). Nel 2025 è arrivato anche sonata minima, EP dal vivo in versione acustica realizzato con l’ensemble Fuori dal Coro. La band ha raggiunto le selezioni finali del Concerto del Primo Maggio, di Sanremo Rock e del Rock Contest. Nel 2019 ha inoltre ottenuto il riconoscimento come miglior band toscana dalla Fondazione Arezzo Wave.

Chiude la selezione Scuse Inutili, gruppo alternative rock nato nel 2018 in provincia di Arezzo e composto da Luca Panoni, Marco Freschi e Davide Boschi. La formazione scrive canzoni originali in italiano, alternando sonorità rock e melodie più intime. Nel 2020 ha pubblicato il disco d’esordio Come pensi di scappare. Quattro anni dopo è uscito Senza trovarsi mai, secondo album realizzato con la produzione artistica di Davide “Divi” Autelitano dei Ministri.

Gli ospiti: da Bungaro a Marina Rei

Accanto alle sei band finaliste, BIG! 2026 propone una serie di appuntamenti con artisti e musicisti della scena italiana.

Giovedì 26 novembre saliranno sul palco Bungaro, accompagnato al vibrafono da Marco Pacassoni, Raffaella Misiti & Le Romane, con Arianna Gaudio, Desirée Infascelli e Annalisa Baldi, Piotta e Arturo Stalteri.

Venerdì 27 novembre sarà invece la volta di Filippo Gatti & Defa, Marina Rei e Sara Penelope Robin.

Le due giornate ospiteranno anche gli interventi di disegno dal vivo di Fabio Magnasciutti e Licio Esposito, che accompagneranno i diversi momenti della manifestazione.

I premi per le band vincitrici

La serata conclusiva del 27 novembre si chiuderà con l’assegnazione dei riconoscimenti offerti dall’etichetta discografica ZdB. I premi valorizzano sia la composizione originale sia l’interpretazione del repertorio di Francesco Di Giacomo.

Ecco i riconoscimenti previsti:

Miglior brano originale: produzione completa di un EP, del valore di 5.000 euro.

produzione completa di un EP, del valore di 5.000 euro. Secondo miglior brano originale: produzione di un singolo con videoclip, del valore di 2.500 euro.

produzione di un singolo con videoclip, del valore di 2.500 euro. Migliore interpretazione di un brano di Francesco Di Giacomo: produzione di un singolo, del valore di 1.000 euro.

Con la seconda edizione, BIG! Premio Francesco Di Giacomo prosegue il proprio percorso dedicato alla musica d’autore e alla dimensione collettiva delle band. Le sei formazioni finaliste avranno l’occasione di presentare il proprio lavoro e confrontarsi con una produzione musicale che continua a rappresentare un riferimento per il rock italiano. (La redazione)

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