Shane MacGowan, la voce dei Pogues tra punk, poe e tradizione irlandese

Shane MacGowan è stato uno dei protagonisti della musica irlandese e britannica tra gli anni Ottanta e Novanta. Cantautore, musicista e poeta, ha legato il proprio nome ai Pogues, contribuendo a unire il punk rock alla tradizione popolare irlandese. Nei suoi testi ha raccontato soprattutto l’emigrazione, la memoria e le contraddizioni sociali. Ha dato voce, in particolare, agli irlandesi lontani dalla propria terra. Tra le sue canzoni più conosciute figura Fairytale of New York, interpretata insieme a Kirsty MacColl e diventata un appuntamento musicale delle festività natalizie.

Le origini e la formazione di Shane MacGowan

Shane Patrick Lysaght MacGowan nacque il 25 dicembre 1957 a Pembury, nel Kent, in Inghilterra. I suoi genitori erano irlandesi e si trovavano nel Paese per far visita ad alcuni parenti. Trascorse i primi anni nella contea di Tipperary. Quando aveva circa sei anni e mezzo, la famiglia si trasferì in Inghilterra. Il padre Maurice lavorava negli uffici della catena di grandi magazzini C&A. Inoltre, trasmise al figlio l’interesse per la letteratura. La madre Therese, originaria di Tipperary, lavorava invece come dattilografa. In precedenza, si era dedicata anche al canto, alla danza tradizionale irlandese e alla moda. Durante l’infanzia e l’adolescenza, MacGowan visse in diverse località dell’Inghilterra sud-orientale, tra cui Brighton e Londra. La passione per i libri emerse molto presto. Già a undici anni leggeva autori come Fëdor Dostoevskij, John Steinbeck e James Joyce. A tredici anni vinse anche un concorso letterario organizzato dal Daily Mirror.

Nel 1971 ottenne una borsa di studio per frequentare la Westminster School, grazie al suo interesse per la letteratura. Tuttavia, la sua permanenza terminò durante il secondo anno. La scuola lo espulse per possesso di sostanze stupefacenti. A diciassette anni trascorse sei mesi in un ospedale psichiatrico a causa della dipendenza dalle droghe. Durante quel periodo ricevette anche una diagnosi di ansia acuta da stress. Successivamente frequentò per breve tempo la St Martin’s School of Art e lavorò in un negozio di dischi nel centro di Londra. Parallelamente, iniziò a frequentare la scena punk. Fondò inoltre una fanzine intitolata Bondage, utilizzando lo pseudonimo Shane O’Hooligan.

Gli esordi di Shane MacGowan nella scena punk londinese

Nel 1976 MacGowan attirò per la prima volta l’attenzione della stampa musicale durante un concerto dei Clash a Londra. In quell’occasione riportò una ferita al lobo dell’orecchio, causata dalla futura bassista delle Mo-dettes, Jane Crockford. Un fotografo immortalò il musicista con il volto coperto di sangue. La rivista NME pubblicò lo scatto con un titolo provocatorio. L’episodio contribuì così a far conoscere il suo nome nell’ambiente musicale londinese. Poco dopo, insieme alla bassista Shanne Bradley, fondò i Nipple Erectors, successivamente conosciuti come The Nips. Il gruppo mescolava punk rock e influenze rockabilly. Inoltre, pubblicò diversi singoli per il circuito indipendente, prima di sciogliersi nei primi anni Ottanta.

Parallelamente, MacGowan partecipò anche a progetti musicali di breve durata, tra cui i New Republicans. Tuttavia, mantenne vivo il proprio interesse per la musica irlandese. Le estati trascorse nella contea di Tipperary e la tradizione culturale della famiglia alimentarono il desiderio di avvicinare il folk irlandese all’energia del punk. All’inizio degli anni Ottanta iniziò a collaborare con Spider Stacy e Jem Finer. Da quell’incontro nacque un progetto destinato a cambiare la sua carriera: i Pogues.

Shane MacGowan e la nascita dei Pogues

Nel 1982 MacGowan fondò i Pogues insieme a Spider Stacy e Jem Finer. Inizialmente il gruppo si chiamava Pogue Mahone. La formazione sviluppò presto un’identità musicale precisa, mescolando punk rock e musica tradizionale irlandese. I musicisti recuperarono strumenti, melodie e strutture della tradizione popolare. Allo stesso tempo, inserirono questi elementi in arrangiamenti energici e influenzati dal rock. MacGowan assunse il ruolo di cantante principale e autore di gran parte dei testi. Le sue canzoni raccontavano soprattutto le esperienze degli emigranti irlandesi, in particolare in Inghilterra e negli Stati Uniti. Inoltre, affrontavano la storia nazionale, il nazionalismo irlandese e la vita quotidiana a Londra.

Tra i suoi riferimenti letterari figuravano il poeta ottocentesco James Clarence Mangan e lo scrittore e drammaturgo Brendan Behan. Uno dei primi momenti importanti arrivò nel 1985 con la pubblicazione di Rum Sodomy & the Lash. L’album consolidò la reputazione dei Pogues e mise in evidenza la capacità di MacGowan di combinare racconti popolari, immagini letterarie e linguaggio diretto.

Un altro passaggio importante arrivò nel 1987 con Fairytale of New York, scritta da MacGowan insieme a Jem Finer e interpretata in duetto con Kirsty MacColl. La canzone racconta una relazione tormentata sullo sfondo del Natale newyorkese. Negli anni successivi, il brano è diventato uno dei classici delle festività in Irlanda e nel Regno Unito. L’anno seguente uscì If I Should Fall from Grace with God (1988). Il disco rappresentò il lavoro più apprezzato dalla critica dei Pogues e il punto più alto del loro successo commerciale. Nello stesso periodo MacGowan contribuì alla scrittura di Streets of Sorrow/Birmingham Six. Il brano affrontava la vicenda dei sei uomini condannati ingiustamente per gli attentati ai pub di Birmingham del 1974. La canzone suscitò polemiche. Di conseguenza, le emittenti televisive e radiofoniche commerciali britanniche ne vietarono la trasmissione.

L’uscita dai Pogues e la nascita dei Popes

Nel 1991, durante una tournée in Giappone, i Pogues decisero di allontanare MacGowan. I problemi legati al consumo di alcol e droghe avevano ormai compromesso la sua partecipazione alle attività del gruppo. Inoltre, le numerose assenze e le difficoltà durante i concerti avevano reso sempre più complicata la collaborazione con gli altri musicisti.

Dopo la separazione, il cantautore fondò Shane MacGowan and The Popes, una nuova formazione con cui proseguì la propria attività. Il gruppo pubblicò due album in studio, un disco dal vivo e diversi altri lavori. Inoltre, si esibì in tournée internazionali. Nel 1997 MacGowan partecipò a una nuova versione di Perfect Day di Lou Reed. Diversi artisti presero parte al progetto per sostenere l’organizzazione benefica Children in Need. Il singolo raggiunse il primo posto nella classifica britannica per tre settimane complessive, distribuite in due periodi distinti. La pubblicazione vendette oltre un milione di copie e contribuì alla raccolta di 2.125.000 sterline per l’organizzazione. Tra il dicembre 2003 e il maggio 2005, MacGowan e i Popes continuarono a esibirsi nel Regno Unito, in Irlanda e in diversi Paesi europei.

La reunion con i Pogues e le collaborazioni

Il ritorno sul palco con i Pogues avvenne nel 2001, in occasione di una tournée che registrò il tutto esaurito. La collaborazione proseguì con nuovi concerti annuali dal 2004 al 2009. Infine, nel maggio 2005, il musicista rientrò ufficialmente nella formazione. Nello stesso anno il gruppo ripubblicò Fairytale of New York per sostenere la campagna Justice for Kirsty e l’organizzazione Crisis at Christmas. Il singolo diventò il brano natalizio più venduto nel Regno Unito nel 2005. Raggiunse inoltre il terzo posto in classifica.

Negli anni successivi MacGowan frequentò diversi musicisti della scena britannica e internazionale. Tra questi figurava Pete Doherty, con cui condivise alcune apparizioni sul palco. Collaborò anche con Johnny Depp, presente nel video di That Woman’s Got Me Drinking. MacGowan lavorò inoltre con Joe Strummer, che aveva già sostituito temporaneamente il cantautore alla voce dei Pogues dopo il suo allontanamento.

Un altro rapporto artistico importante fu quello con Nick Cave, con cui condivise anche alcune esibizioni dal vivo. Nel 2010 il cantautore si esibì a Dublino con una nuova formazione di cinque elementi, chiamata Shane Gang. A novembre, il gruppo registrò materiale inedito a Lanzarote. L’anno seguente partecipò al festival Red Hand Rocks, nella contea di Tyrone. Nel 2015 MacGowan dichiarò che i rapporti con i Pogues erano rimasti amichevoli. Tuttavia, non desiderava più esibirsi regolarmente con la band. Le lunghe tournée successive alla reunion avevano infatti creato nuove tensioni tra i componenti.

Gli ultimi anni di attività di Shane MacGowan

Negli ultimi anni MacGowan ridusse progressivamente le apparizioni pubbliche, anche a causa delle condizioni di salute. Nel giugno 2019 tornò sul palco alla RDS Arena di Dublino come ospite di Chrissie Hynde e dei Pretenders. Già nel 2018 aveva partecipato alla conclusione del festival Feis Liverpool, insieme a diversi artisti, tra cui Imelda May e Paddy Moloney. Gli organizzatori lo avevano annunciato anche per l’edizione del 2019. Tuttavia, cancellarono l’evento a causa di problemi economici e della scarsa vendita dei biglietti.

Nel 2020, secondo quanto riportato, MacGowan tornò in studio per registrare alcune nuove canzoni con il gruppo indie irlandese Cronin. La sua attività musicale rifletteva un patrimonio di influenze molto ampio. Tra i riferimenti letterari figuravano Brendan Behan, James Clarence Mangan, W.B. Yeats, William Blake e Arthur Machen. Sul piano musicale, i Sex Pistols orientarono i suoi primi passi nel punk. Al contrario, i Dubliners e i Clancy Brothers influenzarono il suo rapporto con le ballate tradizionali irlandesi.

La vita privata e il rapporto con l’Irlanda

Nonostante fosse nato in Inghilterra, MacGowan mantenne un forte legame con le proprie origini irlandesi. La formazione familiare e culturale influenzò profondamente sia la sua scrittura sia le sue posizioni politiche. Nel corso degli anni espresse idee vicine al repubblicanesimo irlandese e auspicò una soluzione definitiva alla questione nordirlandese. Nel 2015 dichiarò anche di aver rimpianto, durante la giovinezza, di non essersi unito all’IRA. La sua visione politica trovò spazio in alcune canzoni. Tra queste figura Paddy Public Enemy No. 1, ispirata a Dominic McGlinchey, ex dirigente dell’INLA. MacGowan era cattolico, ma descriveva la propria spiritualità come aperta anche ad altre tradizioni religiose.

Durante l’adolescenza aveva persino preso in considerazione la possibilità di diventare sacerdote. Sul piano personale, nel 2001 scrisse il libro autobiografico A Drink with Shane MacGowan insieme alla futura moglie Victoria Mary Clarke, giornalista e scrittrice irlandese. I due si sposarono il 26 novembre 2018 a Copenaghen, dopo una relazione durata diversi decenni e un fidanzamento di undici anni. La vita privata del musicista attirò spesso l’attenzione dei media. In particolare, suscitarono interesse i suoi problemi legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. La dipendenza accompagnò diverse fasi della sua esistenza e influenzò anche il rapporto con la musica e con i Pogues.

I problemi di salute e la dipendenza dalle sostanze

MacGowan iniziò a consumare alcolici durante l’infanzia. Secondo quanto raccontato, a cinque anni riceveva già Guinness dalla famiglia per favorire il sonno. Inoltre, il padre lo portava spesso nei pub durante le proprie uscite con gli amici. Negli anni successivi sviluppò una forte dipendenza dall’alcol e sperimentò anche altre sostanze, tra cui LSD ed eroina. Il consumo prolungato ebbe conseguenze sulla sua salute. Inoltre, contribuì a rendere instabile la sua attività professionale.

Durante gli anni Ottanta riportò diverse ferite a causa di cadute e incidenti stradali. Nel corso di una tournée in Nuova Zelanda, nel 1988, arrivò anche a dipingere di blu la propria camera d’albergo, il viso e il torace. Questo comportamento, insieme ai problemi di dipendenza, alimentò le difficoltà con gli altri componenti dei Pogues. Nel novembre 1999 fu la cantante Sinéad O’Connor a trovarlo privo di sensi nella propria abitazione londinese e a chiamare i soccorsi. Nel gennaio 2000 le autorità lo accusarono di possesso di eroina. MacGowan accettò successivamente un provvedimento formale di ammonimento. Di conseguenza, il procedimento penale si concluse nel marzo dello stesso anno. Inizialmente il musicista reagì con rabbia all’intervento di O’Connor. In seguito, però, le espresse riconoscenza. Riconobbe infatti che quell’episodio lo aveva aiutato a interrompere il consumo di eroina.

Le conseguenze fisiche della dipendenza

Nel 2016 la moglie raccontò che MacGowan aveva raggiunto un periodo di sobrietà dopo molti anni. Un grave episodio di polmonite, insieme alle conseguenze di un infortunio e a una lunga permanenza in ospedale, aveva infatti favorito la disintossicazione. Anche le condizioni fisiche continuarono a peggiorare. Nel 2015, mentre usciva da uno studio di registrazione a Dublino, cadde e si fratturò il bacino. Da quel momento utilizzò una sedia a rotelle, che lo accompagnò fino alla morte. Sempre nel 2015 affrontò un intervento odontoiatrico di nove ore per sostituire i denti naturali, ormai completamente perduti. La procedura prevedeva l’inserimento di otto impianti in titanio e di una nuova protesi, comprendente un dente d’oro. Il documentario televisivo Shane MacGowan: A Wreck Reborn raccontò l’operazione.

Nel febbraio 2021 si fratturò inoltre un ginocchio dopo una caduta nella propria abitazione. Successivamente, nel dicembre 2022, un’infezione lo costrinse al ricovero in ospedale. I medici gli diagnosticarono un’encefalite virale. Nel luglio 2023 le sue condizioni si aggravarono ulteriormente. MacGowan trascorse diversi mesi in ospedale, compreso un periodo in terapia intensiva. Dopo una prima dimissione, avvenuta il 23 novembre, i medici lo ricoverarono nuovamente per un’altra infezione.

La morte di Shane MacGowan e l’ultimo saluto a Dublino

Shane MacGowan morì il 30 novembre 2023 a Dublino, all’età di 65 anni, a causa di una polmonite. Al suo fianco c’erano la moglie Victoria Mary Clarke e la cognata. La morte arrivò dopo anni di problemi di salute e numerosi ricoveri ospedalieri. L’8 dicembre il feretro attraversò le strade di Dublino su una carrozza trainata da cavalli. Numerosi fan si radunarono lungo il percorso per rendergli omaggio. Le celebrazioni funebri proseguirono nella chiesa di Saint Mary of the Rosary, a Nenagh, nella contea di Tipperary. Alla cerimonia parteciparono centinaia di persone. Tra queste figuravano Nick Cave, Johnny Depp, Bob Geldof e il presidente irlandese Michael D. Higgins. Uno dei momenti più significativi fu l’esecuzione di Fairytale of New York.

I Pogues interpretarono il brano insieme a Glen Hansard, Lisa O’Neill e John Sheahan, storico componente dei Dubliners. Nel fine settimana del funerale, la canzone raggiunse il primo posto nella classifica irlandese. Pochi giorni dopo, il 13 dicembre, i Pogues ne pubblicarono una nuova edizione in formato singolo da sette pollici. Il gruppo destinò i ricavi alla Dublin Simon Community, organizzazione impegnata nel sostegno alle persone senza dimora che MacGowan aveva sostenuto durante la vita.

I riconoscimenti e le opere dedicate a Shane MacGowan

Nel corso della carriera MacGowan ricevette diversi riconoscimenti per il contributo alla musica e alla cultura irlandese. Nel 2006 si classificò al cinquantesimo posto nella lista dei Rock Heroes pubblicata da NME. Nel gennaio 2018, in occasione del suo sessantesimo compleanno, il National Concert Hall di Dublino organizzò un concerto celebrativo in suo onore.

Durante la serata, il presidente irlandese Michael D. Higgins gli consegnò un premio alla carriera. Il riconoscimento celebrava il suo contributo alla cultura, alla musica e alla società irlandese. Nello stesso anno MacGowan ricevette anche l’Ivor Novello Inspiration Award, assegnato per il suo contributo alla scrittura musicale. La sua vicenda personale e artistica ha ispirato numerose pubblicazioni. Oltre all’autobiografia del 2001, tra i volumi dedicati al cantautore figura A Furious Devotion: The Life of Shane MacGowan, biografia pubblicata nel 2015 da Omnibus Press. Anche la sua immagine ha ispirato diverse opere artistiche. Tra queste figura un ritratto realizzato da Brian Whelan, intitolato The Boy from County Hell. La National Portrait Gallery di Londra lo ha acquisito nel 2026.

Dopo la morte del musicista, inoltre, l’artista Dan Llywelyn Hall ha presentato due ritratti postumi per sostenere la Encephalitis Society. Il percorso di Shane MacGowan resta legato alla fusione tra la tradizione musicale irlandese e l’attitudine del punk. Attraverso i Pogues e le sue canzoni, il cantautore ha raccontato storie di emigrazione, appartenenza e vita ai margini. Il suo repertorio continua così a trovare spazio nella cultura musicale irlandese e britannica. (La redazione)

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