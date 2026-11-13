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Scott Colom conquista il Senato in Mississippi: è il primo senatore afroamericano dello Stato dal 1881

Secondo quando dichiarato dalla BBC, il democratico Scott Colom vince le elezioni per il Senato in Mississippi, uno Stato tradizionalmente conservatore. Con il 49,2% dei voti supera la repubblicana Cindy Hyde-Smith e diventa il primo senatore afroamericano dello Stato dal 1881, quando terminò il mandato di Blanche Bruc

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Novembre 2026

Scott Colom (press photo)

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Il democratico Scott Colom conquista un seggio al Senato degli Stati Uniti in Mississippi, ottenendo una vittoria significativa in uno Stato tradizionalmente conservatore. Il risultato segna anche un passaggio storico: Colom è il primo afroamericano del Mississippi a entrare al Senato dopo oltre 140 anni. L’ultimo era stato Blanche Bruce, in carica dal 1875 al 1881.

Scott Colom vince con il 49,2% dei voti

Stando a quanto dichiarato dalla BBC, a 43 anni, Colom ha ottenuto il 49,2% delle preferenze, superando di misura la repubblicana Cindy Hyde-Smith, senatrice uscente, che si è fermata al 48,7%.

La differenza è stata inferiore a 5.000 voti su quasi un milione di schede conteggiate. Hyde-Smith ha riconosciuto la sconfitta e si è congratulata con il suo avversario attraverso un video pubblicato su X mercoledì sera.

La competizione non sembrava particolarmente incerta fino alle ultime settimane della campagna elettorale. Nel 2024, infatti, Donald Trump aveva vinto in Mississippi con oltre 22 punti di vantaggio.

Una vittoria storica per la comunità afroamericana

La vittoria di Colom rappresenta un evento importante per la storia politica dello Stato. Prima di lui, l’ultimo senatore afroamericano del Mississippi era stato Blanche Bruce, scelto dalla legislatura statale e rimasto in carica dal 1875 al 1881.

Questa volta, invece, il nuovo senatore ha ottenuto il mandato direttamente dagli elettori. Sono trascorsi circa 145 anni prima che il Mississippi eleggesse nuovamente un rappresentante afroamericano al Senato.

La notizia ha suscitato entusiasmo anche nella sede della National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) a Jackson. Decine di persone si sono riunite per seguire lo scrutinio. All’annuncio della vittoria sono seguiti applausi e festeggiamenti.

Il presidente del consiglio direttivo dell’organizzazione, Leon Russell, ha sottolineato soprattutto il ruolo della comunità afroamericana e del lavoro svolto sul territorio, nonostante le risorse economiche limitate.

La campagna elettorale e il tema del caro prezzi

Durante la campagna, Colom ha cercato di raggiungere anche gli elettori repubblicani. In particolare, si è recato a un comizio di Trump per parlare con le persone in fila all’esterno.

Il candidato democratico ha inoltre concentrato parte della sua comunicazione sulle difficoltà economiche delle famiglie. Tra gli episodi più discussi figura la risposta di Hyde-Smith sul rincaro della carne bovina. Interpellata sui prezzi, la senatrice aveva suggerito agli elettori di scegliere un’altra fonte proteica.

Colom ha sfruttato l’episodio per realizzare una propria pubblicità diventata virale. Inoltre, ha soprannominato la rivale Cindy High Prices, facendo riferimento al costo della vita.

La sua strategia ha intercettato il malcontento verso i repubblicani e le politiche economiche dell’amministrazione Trump. Secondo gli exit poll citati dalla BBC, tra i fattori di insoddisfazione figuravano i dazi e le conseguenze economiche della guerra con l’Iran.

Il risultato democratico e gli equilibri al Senato

Un altro elemento significativo riguarda la distribuzione dei seggi al Senato. Secondo il quadro riportato dalla BBC, i democratici raggiungono quota 55 seggi su 100, mentre resta da definire una competizione elettorale particolarmente combattuta in Alaska.

La vittoria di Colom assume quindi un rilievo che va oltre la politica del Mississippi. Il risultato conferma la possibilità per i democratici di conquistare consensi anche in territori storicamente favorevoli ai repubblicani.

Nel suo percorso elettorale, il neo senatore ha visitato tutte le 82 contee del Mississippi, puntando sul contatto diretto con le comunità locali. Una strategia che ha accompagnato una vittoria maturata sul filo dei voti e destinata a segnare la storia politica dello Stato. (La redazione)

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