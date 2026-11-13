Home ARTICOLI 📙 Musica Migrante di Luca D’Ambrosio, presentazione all’H/earthbeat Festival 2026
ARTICOLI

📙 Musica Migrante di Luca D’Ambrosio, presentazione all’H/earthbeat Festival 2026

Il libro Musica Migrante. Dall'Africa all'Italia passando per il Mediterraneo di Luca D'Ambrosio sarà presentato il 18 novembre 2026 all'H/earthbeat Festival. L'incontro è in programma alle 18:30 al Foyer del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, e sarà condotto da Alessandra Cafiero.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Novembre 2026

Musica migrante, Campi Bisenzio, Firenze

Segui Musicletter.it su Google

A quasi sette anni dalla sua pubblicazione, Musica Migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo di Luca D’Ambrosio torna protagonista con una nuova presentazione pubblica. Il libro, uscito nel 2019 per Arcana Edizioni, sarà presentato nell’ambito dell’H/earthbeat Festival 2026.

La presentazione a Campi Bisenzio

L’appuntamento con Musica Migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo è in programma mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 18:30, al Foyer del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

L’incontro sarà condotto da Alessandra Cafiero e offrirà l’occasione per approfondire i temi del libro di Luca D’Ambrosio. Musica migrante è un libro sui generis che racconta e fotografa i percorsi musicali che collegano Africa, Mediterraneo e Italia, seguendo le relazioni culturali e artistiche che attraversano questi territori. (La redazione)

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT
Reset
Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 13 Novembre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Novembre 2026

Articoli recenti

📰 Outlook down, Microsoft in tilt: disservizi globali per aziende e governi 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 venerdì 13 novembre 2026

13 Novembre 2026

No Lucifer, l’album omonimo tra alternative rock e post-punk

13 Novembre 2026

⚽🔴 LIVE Italia-Francia: formazioni e risultato in diretta del match di UEFA Nations League 2026 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 venerdì 13 novembre 2026

12 Novembre 2026

🧑‍🎤 X Factor 2026 con i Live Show. Aggiornamenti e novità

12 Novembre 2026

I 100 migliori album indie rock secondo Pitchfork: la classifica completa

12 Novembre 2026

Brimheim con Fables: il nuovo album in uscita nel 2027

12 Novembre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui