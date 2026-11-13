📙 Musica Migrante di Luca D’Ambrosio, presentazione all’H/earthbeat Festival 2026

Il libro Musica Migrante. Dall'Africa all'Italia passando per il Mediterraneo di Luca D'Ambrosio sarà presentato il 18 novembre 2026 all'H/earthbeat Festival. L'incontro è in programma alle 18:30 al Foyer del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, e sarà condotto da Alessandra Cafiero.
A quasi sette anni dalla sua pubblicazione, Musica Migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo di Luca D’Ambrosio torna protagonista con una nuova presentazione pubblica. Il libro, uscito nel 2019 per Arcana Edizioni, sarà presentato nell’ambito dell’H/earthbeat Festival 2026.
L’appuntamento con Musica Migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo è in programma mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 18:30, al Foyer del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.
L’incontro sarà condotto da Alessandra Cafiero e offrirà l’occasione per approfondire i temi del libro di Luca D’Ambrosio. Musica migrante è un libro sui generis che racconta e fotografa i percorsi musicali che collegano Africa, Mediterraneo e Italia, seguendo le relazioni culturali e artistiche che attraversano questi territori. (La redazione)
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